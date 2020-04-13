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 За сутки 13 апреля на Буковине выявили 84 новых случаев коронавируса, - глава ОГА Осачук. ВИДЕО

В Черновицкой области за день 13 апреля зафиксировали еще 84 новых случая инфицирования коронавирусом. Так, в целом на Буковине теперь 546 зафиксированных случаев инфицирования.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в своем видеообращении, опубликованном в Фейсбуке, заявил председатель облгосадминистрации Сергей Осачук.

"Сегодня мы имеем снова очень поразительную цифру новых установленных фактов инфицирования. Прежде чем я назову эту цифру, давайте вспомним и задумаемся, что это люди, которые заразились коронавирусной инфекцией не за границей. Они не привезли ее оттуда. Они заразились уже здесь дома", - сказал председатель ОГА и отметил, что учитывая инкубационный период, вновь открывшиеся пациенты заразились в предыдущие 2-3 недели, когда "хорошо сияло весеннее солнце и массово люди пошли отдыхать".

Также Осачук отметил, что из новых случаев 54 зафиксированы в Черновцах, где еще неделю назад было всего 5 человек с коронавирусом.

Источник: https://censor.net.ua/v3188814
 
 
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Завтра судя по всему, обгоним несколько стран по количеству заболевших и погибших...
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Так що, на Пасху ніззя сходити заразитися????
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новые случае на буковыне вчерашними и завтрашними шастаньями по церквам прирастать будут. уже очевидно, своё лидерство по остальным областях и даже самому киеву черновицкая область решила не уступить и к началу мая точно вырвется в единоличные лидеры.
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https://ua-times.com/special-2/coronavirus/covid-19-ukraine-map.html
Мапа України, показує поширення захворювання COVID-19, постійно оновлюється
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