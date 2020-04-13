 За сутки 13 апреля на Буковине выявили 84 новых случаев коронавируса, - глава ОГА Осачук. ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в своем видеообращении, опубликованном в Фейсбуке, заявил председатель облгосадминистрации Сергей Осачук.

"Сегодня мы имеем снова очень поразительную цифру новых установленных фактов инфицирования. Прежде чем я назову эту цифру, давайте вспомним и задумаемся, что это люди, которые заразились коронавирусной инфекцией не за границей. Они не привезли ее оттуда. Они заразились уже здесь дома", - сказал председатель ОГА и отметил, что учитывая инкубационный период, вновь открывшиеся пациенты заразились в предыдущие 2-3 недели, когда "хорошо сияло весеннее солнце и массово люди пошли отдыхать".

Также Осачук отметил, что из новых случаев 54 зафиксированы в Черновцах, где еще неделю назад было всего 5 человек с коронавирусом.