 Сотрудник Госмиграции предлагал иностранцу ускорить оформление гражданства Украины за $2,5 тыс., - прокуратура Харьковщины. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

По информации начальника управления прокуратуры области Ивана Тарасова, установлено, что главный специалист одного из отделов Управления по вопросам гражданства, паспортизации, регистрации и эмиграции ГУ ГМС Украины в Харьковской области требовал неправомерную выгоду в сумме 2500 долларов США от представителя гражданина Ливана. За указанную сумму служащий обещал содействовать беспрепятственному и ускоренному получению гражданства последним, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратура Харьковщины.
13 апреля служащий задержан в порядке ст. 208 УПК Украины после получения неправомерной выгоды от представителя гражданина Ливана. Планируется сообщение о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 УК Украины (просьба и получение неправомерной выгоды должностным лицом). Проведены обыски в Управлении по вопросам гражданства, паспортизации, регистрации и эмиграции ГУ ГМС Украины в Харьковской области.
Кроме того, проверяется причастность к преступлению других должностных лиц ГУ ГМС Украины в Харьковской области.
Досудебное расследование осуществляет территориальное управление ГБР, расположенное в г. Полтава, оперативное сопровождение - УСБУ в Харьковской области.
Подозреваемому грозит лишение свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.