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 Сотрудник Госмиграции предлагал иностранцу ускорить оформление гражданства Украины за $2,5 тыс., - прокуратура Харьковщины. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Под процессуальным руководством прокуратуры Харьковщины расследуется уголовное производство по факту вымогательства и получения неправомерной выгоды должностным лицом за обещание помочь ускоренному получению гражданству иностранцем (ч. 3 ст. 368 УК Украины).

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По информации начальника управления прокуратуры области Ивана Тарасова, установлено, что главный специалист одного из отделов Управления по вопросам гражданства, паспортизации, регистрации и эмиграции ГУ ГМС Украины в Харьковской области требовал неправомерную выгоду в сумме 2500 долларов США от представителя гражданина Ливана. За указанную сумму служащий обещал содействовать беспрепятственному и ускоренному получению гражданства последним, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратура Харьковщины.

13 апреля служащий задержан в порядке ст. 208 УПК Украины после получения неправомерной выгоды от представителя гражданина Ливана. Планируется сообщение о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 УК Украины (просьба и получение неправомерной выгоды должностным лицом). Проведены обыски в Управлении по вопросам гражданства, паспортизации, регистрации и эмиграции ГУ ГМС Украины в Харьковской области.

Кроме того, проверяется причастность к преступлению других должностных лиц ГУ ГМС Украины в Харьковской области.

Досудебное расследование осуществляет территориальное управление ГБР, расположенное в г. Полтава, оперативное сопровождение - УСБУ в Харьковской области.

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Подозреваемому грозит лишение свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.

Сотрудник Госмиграции предлагал иностранцу ускорить оформление гражданства Украины за $2,5 тыс., - прокуратура Харьковщины 01
Сотрудник Госмиграции предлагал иностранцу ускорить оформление гражданства Украины за $2,5 тыс., - прокуратура Харьковщины 02
Сотрудник Госмиграции предлагал иностранцу ускорить оформление гражданства Украины за $2,5 тыс., - прокуратура Харьковщины 03
Сотрудник Госмиграции предлагал иностранцу ускорить оформление гражданства Украины за $2,5 тыс., - прокуратура Харьковщины 04

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Источник: https://censor.net.ua/v3188795
 
 
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Тю, лошара. Надо было к Ермаку - сразу б депутатом стал, или губернатором...
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там такие деньги - просто подаяние для нищих у церкви!
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Думаешь - не по чину брал? Коллеги за демпинг застучали?
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я как-то вернулся в Украину для замены загранпаспорта (и выполнения всех формальностей: без ИНН паспорт в посольстве сказали будет не раньше, чем через год, а срок истечения 2 месяца и продлить нельзя, так как бланк старого образца давно вышел из обращения), прихожу в Украине в паспортный стол к начальнику выписать внутренний паспорт (заплатил как полагается пошлину, заполнил нужные бланки), амон мне говорит через месяц придешь, я ему у меня нет так много времени, нужно быстрее, он говорит можно, только дай .... гривен, я да не вопрос, дал ему. Спрашиваю теперь года будет паспорт готов, он отвечает иди погуляй, через 15 минут прихлди за паспортом (и так было во всем)!
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Нужно иностранцам "украинцам" землю и другую недвижимость продавать после проживания в Украине больше 10 лет
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Чем будет полезен Украине этот "гражданин Ливана", который хочет получить гражданство Украины? На какую холеру он нужен Украине ? Получит гражданство очередной паразитирующий элемент и притащит сюда всех таких же своих родственников , которым тоже подарят гражданство Украины и этот процесс будет бесконечным...Не нужны они здесь , толерантность нас погубит...
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