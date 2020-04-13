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 Горит хутор Обырок на Черниговщине, нужна помощь, - жители. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Бахмачском районе Черниговской области горит легендарный арт-хутор Обырок, пожарные не могут справиться с огнем.

Об этом написал в Фейсбуке композитор и путешественник Владимир Муляр, информирует Цензор.НЕТ.

"SOS! ГОРИТ СЕЛО! Пожарных мало! Пожалуйста, кто в состоянии, помогите привлечь больше техники и пожарных! Журналисты, распространите, пожалуйста! Это наш Обырок, его один край, хутор Кациры! Это Черниговщина, Бахмачский р-н. Сволочь опять травку решила поджечь! Прошу репост !!! 0969552090", — написал Муляр.

Певица Ярина Квитка сообщила, что на хуторе сгорели две хаты.

"По состоянию на сейчас. 2 дома на Кацирах (Обырок) сгорели. С нами 4 пожарных, полиция. И очень сильный ветер не на пользу нашим хуторам", — написал она 13 апреля около 18 часов.

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Арт-хутор "Обирок" был образован в 2007 году на основе заброшенных хуторов села Матеевка в Бахмачском районе Черниговской области. Как говорится на странице хутора в Facebook, любовь к жизни и природе подтолкнула организаторов переехать из крупных мегаполисов в экологически чистое место, а из благоустроенных квартир в многоэтажках — в хаты-мазанки.

Также на Цензор.НЕТ: Огонь от сжигания сухой травы охватил 27 зданий жилого сектора в селе на Житомирщине, - ГСЧС

Горит хутор Обырок на Черниговщине, нужна помощь, - жители 01
Горит хутор Обырок на Черниговщине, нужна помощь, - жители 02Горит хутор Обырок на Черниговщине, нужна помощь, - жители 03

Источник: https://censor.net.ua/v3188766
 
 
 Топ комментарии
 
можу приїхать допомогти місцевих гандонів відпиздить
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Зеленский - это ходячая катастрофа. Клоун Апокалипсиса - Такого количества аварий, пожаров, эпидемий у нас еще не было.(с)
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Тело, ты не туда приперлось. Тебе к ним, они твои по духу

Горит хутор Обырок на Черниговщине, нужна помощь, - жители - Цензор.НЕТ 2486
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можу приїхать допомогти місцевих гандонів **********
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Шкода, цей хутір заснував український режисер Кантер (вже покійний) Нема людини - нема й справи...

https://www.youtube.com/watch?v=UhQnFkK1id4

https://www.youtube.com/watch?v=SAMpADSk86E
https://www.youtube.com/watch?v=E0mIajP5Lcg
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Зеля, что - то неладно с твоим президенством. Украина все больше становится иллюстрацией к Апокалипсису. Ты пошутил, что хуже не будет? А то как - то смеяться уже пропало желание .
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Добре, що є "Зєля" - є кого хером обложити, а дегенерати, які палять траву ні до чого. Логіка порохобота звичайного в загостренній формі. Більшість проблем в країні від таких недалеких, як Ви. Ви не здаткі в своєму дворі перестати срати, а хочете в країні щось путнє зробити ...
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Сами подожгли и сами ноют.
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Будь-хто може подивитись сюжети про Обирок та його мешканців,і зробити висновок,що це не їхніх рук справа.Мистецький хутір Обирок
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Да и я так думаю. Где патриоты из партии воров и мародеров? Пусть расскажут что это сделали русские найманцы, украинец никогда собственную землю поджигать не будет.
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Тело, ты не туда приперлось. Тебе к ним, они твои по духу


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Треба Порошенка взад. При ньому нічого не горіло, склади - то таке.
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А где уголовные дела по поджогам и посажённые "отцы" этого безобразия?
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Дощик-дощик, поможи, дощик-дощик поможи...
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Щас с Харькова пришлем помощь. Наверно пиар?
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всегда готов,но сейчас не вижу реально,чем помочь из Киева
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От я не впевнений, що це приїхали та підпалили придурки з Чернівецької області. Місцева ЗЕ!команда напевно.
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за хотор с сгоревшей демо-мазанкой ничо сказать просто невозможно. ну а от хатынка, которая даже с учётом перспективы за пожаркой не помещается, ничо так.
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Звертайтесь на Банкову, там точно допоможуть.
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Викликайте хор Мотузки і лисого соліста Кошевого.
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Водите хоровод и веселитесь, идиоты. Там уже нечего тушить
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Зеленский - это ходячая катастрофа. Клоун Апокалипсиса - Такого количества аварий, пожаров, эпидемий у нас еще не было.(с)
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Такое ощущение, что не только из-за погодных условий всё это происходит. Кто-то и зачем-то помогает кое-кому избавиться от людей и ненужных строений...
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А вы сделайте калекой того, кто вам это устроил,. вы то знаете их и без полиции. А то пока горели звери и птицы - вам это было по фиг. А теперь нам то же самое!
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Уроды. Сколько животных погибло/гибнет в огне. Таким поджигателям нужно руки ломать.
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