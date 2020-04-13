 В Минобороны заявили о "перезагрузке реформирования" ведомства и пригласили сотрудников бывшего Офиса реформ в новый Директорат оборонной политики. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на опубликованное на сайте ведомства заявление пресс-секретаря министра обороны Украины Светланы Павловской, именно эти три направления определены приоритетными для подтверждения со стороны министерства обороны США прогресса во внедрении оборонной реформы в Украине.

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Для достижения целей оборонной реформы в Украине Андрей Таран ввел в действие Директорат оборонной политики.

"Руководство министерства обороны Украины в данном направлении тесно сотрудничает со стратегическими советниками - представителями оборонных ведомств стран-членов Альянса. Каждый из советников имеет значительный опыт службы и пребывания на руководящих должностях в вооруженных силах своих стран. Данное сотрудничество является крайне важным для реализации реформирования в рамках деятельности Директората", - подчеркивает Павловская.

По ее словам, в Директорат могут прийти работать все, "кто готов участвовать в реформировании оборонного ведомства", в том числе члены Проектного офиса - консультативно-совещательного органа, работа которого прекращена приказом министра обороны.

Павловская также подчеркивает, что несмотря на карантинные ограничения и мнения "некоторых комментаторов, которые считают себя военными экспертами", министр обороны продолжает активно коммуницировать со своими иностранными коллегами. В частности, главой оборонного ведомства США Марком Эспером, министром национальной обороны Канады Харджитом Сайджаном.

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Пресс-секретарь заявила, что руководство Министерства обороны и командование Вооруженных сил "выражают благодарность всем неравнодушным гражданам, которые сегодня принимают участие в конструктивном обсуждении реализации реформ оборонного ведомства".

Отметим, что приказ о прекращении деятельности Офиса реформ Минобороны датирован 10 апреля и опубликован на сайте ведомства. В органе планируют провести брифинг на этой неделе.

Сотрудник Офиса реформ Минобороны Алексей Гордеев в блоге на Цензор.НЕТ от 12 апреля говорится, что За более чем месяц работы команды нового министра обороны Андрея Тарана "не слышно ничего продуктивного и достойного внимания. Кроме, возможно, заявлений о "недосягаемости НАТО" и, как венец, уничтожение Проектного офиса реформ МОУ, который в течение 5 лет системно работал с несколькими проблемами в ВСУ".