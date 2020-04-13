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 Политика Украины
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 В Минобороны заявили о "перезагрузке реформирования" ведомства и пригласили сотрудников бывшего Офиса реформ в новый Директорат оборонной политики. ВИДЕО

Руководство Минобороны и командование ВСУ сегодня прилагают усилия в трех направлениях: проведении реформ на стратегическом уровне, в области управления человеческими ресурсами и в оборонно-промышленном комплексе.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на опубликованное на сайте ведомства заявление пресс-секретаря министра обороны Украины Светланы Павловской, именно эти три направления определены приоритетными для подтверждения со стороны министерства обороны США прогресса во внедрении оборонной реформы в Украине.

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Для достижения целей оборонной реформы в Украине Андрей Таран ввел в действие Директорат оборонной политики.

"Руководство министерства обороны Украины в данном направлении тесно сотрудничает со стратегическими советниками - представителями оборонных ведомств стран-членов Альянса. Каждый из советников имеет значительный опыт службы и пребывания на руководящих должностях в вооруженных силах своих стран. Данное сотрудничество является крайне важным для реализации реформирования в рамках деятельности Директората", - подчеркивает Павловская.

По ее словам, в Директорат могут прийти работать все, "кто готов участвовать в реформировании оборонного ведомства", в том числе члены Проектного офиса - консультативно-совещательного органа, работа которого прекращена приказом министра обороны.

Павловская также подчеркивает, что несмотря на карантинные ограничения и мнения "некоторых комментаторов, которые считают себя военными экспертами", министр обороны продолжает активно коммуницировать со своими иностранными коллегами. В частности, главой оборонного ведомства США Марком Эспером, министром национальной обороны Канады Харджитом Сайджаном.

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Пресс-секретарь заявила, что руководство Министерства обороны и командование Вооруженных сил "выражают благодарность всем неравнодушным гражданам, которые сегодня принимают участие в конструктивном обсуждении реализации реформ оборонного ведомства".

Отметим, что приказ о прекращении деятельности Офиса реформ Минобороны датирован 10 апреля и опубликован на сайте ведомства. В органе планируют провести брифинг на этой неделе.

Сотрудник Офиса реформ Минобороны Алексей Гордеев в блоге на Цензор.НЕТ от 12 апреля говорится, что За более чем месяц работы команды нового министра обороны Андрея Тарана "не слышно ничего продуктивного и достойного внимания. Кроме, возможно, заявлений о "недосягаемости НАТО" и, как венец, уничтожение Проектного офиса реформ МОУ, который в течение 5 лет системно работал с несколькими проблемами в ВСУ".

Источник: https://censor.net.ua/v3188759
 
   
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Полная остановка реформ ВСУ - это теперь перезагрузкой называется.

А разоружение наверное будет называться нестандартным повышением боеспособности.
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Спочатку грамотних та вмілих порозганяють, а потім вештаються по Світу в пошуках ХТО б підказав та допоміг.
Комуністичні мля барани. Сторічна історія не вчить ні чому. Хоча як вона може вчити, коли барани не вміють читати.
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перезагрузка перезагрузки реформирования директората
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