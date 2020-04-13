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 Общество, За рубежом
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Все про:Беларусь (3006) Лукашенко (1791) пропаганда (2444) Россия (75321)

 "Меня напрягают российские СМИ - дают гадкую информацию. Не трогайте нас - мы же ничего у вас не просим", - Лукашенко. ВИДЕО

Президент Беларуси Александр Лукашенко пожаловался на работу российских пропагандистов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, Лукашенко заявил, что российские СМИ передают на внутренний информационный рынок "гадкую информацию". Как пример Лукашенко, вспомнил российские новости от ведущих телеканалов РФ о том, что он предлагает беларусам лечиться "трактором, водкой, баней".

"Меня напрягают... российские средства массовой информации - дошли до того, что на Россию дают такую гадкую информацию.., мол, батька там лечит своих трактором, водкой, баней. Я пошутил, нов каждой шутке есть доля шутки... Не трогайте нас - мы ведь ничего не просим. Мы спасаемся сами, мы защищаемся сами... Зачем вы в России делаете нас дураками? Зачем русскому человеку - россиянину вбивать в голову, что там - на западе, наши беларусы они какие-то ненормальные? При чем тут уже не отбрыкнешся, что это неуправляемые каналы", - сказал Лукашенко.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": У нас чисто от коронавируса ни один человек не умер, они умерли от букета хронических болезней, - Лукашенко

Источник: https://censor.net.ua/v3188732
 
   
 Топ комментарии
 
Адіннарод, фулі. На парад готуйся.
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Держись, Бацька. Трусы ненавидят тех, кто не испугался.
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Сомневаюсь что про трактор, водку и баню он шутил, выглядело совсем не как шутка.
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Держись, Бацька. Трусы ненавидят тех, кто не испугался.
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Митрополит Павел і Лукашенко, ******* Дартан'яни.
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нет. Павел - чмо (если речь про пашу мерседеса), Лука - очень трезвый политик. бывает смелость от трусости. так вот - ничего общего с нашим вопросом.
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Лука зразок партійної номенклатури совка, не всі ж там були ідіотами, були і гарні менеджери, просто система завулочна.
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Мы в каменном веке, по сравнению с медициной Беларуси, которую сохранил и системно развивает Лукашенко.
http://president.gov.by/ru/zdravoohranenie_ru/
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тю...так смеются не над печенегами,а над ****** и кацапами
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якась недолуга інфантильна маячня, як для "отця нації"
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Батька коронаидиот N1 . Упустил ситуацию со своими *********** , теперь не догонишь.
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Назвался груздем- поезжай в кузов. А чего он от ***** и кацапов ожидал?
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Да, иногда даже Лукашенко не выдерживает и его прорывает.)
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Бацька походу пребывает в наивной иллюзии что поведение кацапорылов можно изменить!? ..это их суть!..она не изменяется а только выбивается "Мене напружують російські ЗМІ - дають бридку інформацію. Не чіпайте нас - ми ж нічого у вас не просимо", - Лукашенко - Цензор.НЕТ 5988
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Кремль и из украинцев старается сделать ещё с СССР селюков, колхозников, хуторян, шароварников, тупых мэгэтек и, шо самое скверное наше одномовное рагульё ***** в этом со всех сил помогают.
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Не только Кремль. Европе тоже не нужен был промышленный конкурент под боком. Заводы, порезанные на металлолом помните? Ох с какой радостью скупала она этот хлам! А наши холопы да, сами же и резали...
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Как говорится «Коготок увяз, всей птичке пропасть»! )))
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Тю..прозревать стал? разве только средства массовой дезинформации?
Мордор официальные данные по заболевшим -- Приморсуий край - 28 больных
Китай официальная информация - Из 200 случаев зарегестрированных больных за сутки 100 из них прибыли вчера из Приморского края...
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А вони так не можуть. Це ж кацапи. Вони скрізь свого носа засунуть і будуть гадити, а свого нічого не бачать.
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глядзи, не то раSSейская аперация "СМИ" даведёць беларуцкага бацьку до тюрьми... "Мене напружують російські ЗМІ - дають бридку інформацію. Не чіпайте нас - ми ж нічого у вас не просимо", - Лукашенко - Цензор.НЕТ 1155
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Колхоз колхозом...хотя про фашистские наклонности русни делать на своем пропагандонТВ из всех соседей неполноценных унтерменшей это он правильно заметил.
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Лукашенко не розуміє чи що.... для свиношакалів к@цUPських усі "недоразвинені та тупі" , а як їм інакше жити з 'лішнєй храмасомай"...
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Именно так вас белорусов россияне и видят, недалекими бульбашами, а вы и дальше продолжайте с ними в десна лупиться да военные учения проводить
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а нашего поц-Зе-дента
мацкальскиое СМИття даже очень устраивает
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я знову ж переконуюсь яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
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Все знают, что рано или поздно беларусы вдруг полюбят свою мову и начнут рассуждать о том, как они всегда любили и поддерживали Украину, а тамошние русские начнут перекрашиваться в беларусских патриотов. И раша просто добровольно приближает эти дни своей бузудержной имперской тупостью.
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Если беларусы, следуя нашему примеру, угробят свою экономику, у них и правда кроме любви к мове больше ничего не останется. Но своими руками они точно этого делать не станут.
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Чтобы не напрягли, не надо трепать языком. Или не рассказывал, что трактор, водка и баня все лечит?
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не поверишь, но в Украине тоже есть такие, которые верит целебным своиствам комплекта с водки и транспортного средства
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Белорусский Деда:
Умный-умный... а, иногда, такую наивную уйню несёт!

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Отсутствие мозгов ничто не лечит. А тело способно пережить всякое, важно не верить во всякую хрень о которой галдят на каждом углу.
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Фюрер бульбашный совсем оборзел - батон крошит на фюрера репоедов. Неспроста все это.
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про водку, баню и трактор в принцыпе весь мир смеёться, а лукаш обиделся на руцких, мол те его шутку не поняли и в правду - пошли в баню, нажрались водки и давай гонки на тракторах устраивать - есть погибшие, но не от коронавируса. "Мене напружують російські ЗМІ - дають бридку інформацію. Не чіпайте нас - ми ж нічого у вас не просимо", - Лукашенко - Цензор.НЕТ 2944
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Ні)), ви ніколи нічого не просите))), тільки за що ви смокчете москальні вже понад двадцять років...))))
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