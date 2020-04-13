 "Меня напрягают российские СМИ - дают гадкую информацию. Не трогайте нас - мы же ничего у вас не просим", - Лукашенко. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, Лукашенко заявил, что российские СМИ передают на внутренний информационный рынок "гадкую информацию". Как пример Лукашенко, вспомнил российские новости от ведущих телеканалов РФ о том, что он предлагает беларусам лечиться "трактором, водкой, баней".

"Меня напрягают... российские средства массовой информации - дошли до того, что на Россию дают такую гадкую информацию.., мол, батька там лечит своих трактором, водкой, баней. Я пошутил, нов каждой шутке есть доля шутки... Не трогайте нас - мы ведь ничего не просим. Мы спасаемся сами, мы защищаемся сами... Зачем вы в России делаете нас дураками? Зачем русскому человеку - россиянину вбивать в голову, что там - на западе, наши беларусы они какие-то ненормальные? При чем тут уже не отбрыкнешся, что это неуправляемые каналы", - сказал Лукашенко.

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