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Темы дня: Коронавирус и карантин Подозрение Чорновол Денис Ермак и Гео Лерос Российские террористы сбили Боинг
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 Коронавирус: освящено церковью. Как церкви могут стать источником COVID-19? ВИДЕО

"Сидите дома" и "хватит шастать" - так говорила власть. А потом не закрыла церкви в то время, когда одна из православных конфессий решила, что карантин ввели точно не для нее. Догадайтесь с первого раза, о ком речь. И это тогда, когда в ближайшие две недели повод пойти в церковь появляется чуть ли не каждый день - посвятить вербу, паску, отстоять всенощную и так далее. В таких условиях Пасха может быть страшнее коронавируса!

За какие заслуги московскому патриархату позволяют игнорировать ограничительные меры и почему до сих пор не закрыты церкви?

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Как сообщалось ранее, Киево-Печерская Лавра, по решению комиссии по чрезвычайным ситуациям столицы, закрывается на карантин. Из 79 случаев заболевания, зарегистрированных за минувшие сутки, 63 в Киево-Печерской Лавре. Всего в Лавре уже более 90 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом.

Вчера в Киеве умер монах Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП), архимандрит Киево-Печерской лавры Нектарий от коронавируса COVID-19.

Источник: https://censor.net.ua/v3188679
 
   
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Oksana Zabuzhko (Оксана Забужко) 17 ч.

БУДЬМО УВАЖНІ (с)
"Ой ковіде-ковідоньку, ковіде-ковіде,
Не так видно тотих хорих, як тотих, що гниди..." (с)
Адже ми не забули, що російсько-українська війна триває - не тільки там, де за березень убито 14 наших воїнів (а з початку року - 44)? Ми ж не думаємо, ніби в московському генштабі НЕ працюють над тим, як скористатись пандемією для проведення в Україні своїх спецоперацій, див.відео з Рівного в першому коментарі?..
Москві ПОТРІБЕН вибух в Україні епідемії. Дуже. І Великдень (власне, весь Страсний тиждень) - ідеальна нагода, щоб такий вибух забезпечити. Особливо коли є на те "свій" ресурс.
І тому обидві наші Церкви київської традиції - ПЦУ і УГКЦ - сьогодні святкують в'їзд Христа в Єрусалим дистанційно, щоб нікого з своїх вірян не наражати на ризик, - а московські бійці зараженого патріархату (в якому вже 3 взводи "батюшок" злягло з коронавірусом!) продовжують, як бачимо, не зважаючи ні на урядові постанови, ні на пошесть у власних лавах, збирати людей до гурту, щоб нести вірус у маси((. І поліції, яка вп'ятнадцятьох ганяється за голим плавцем по пустирю, при цьому чомусь не видно. (Тут надвоє баба ворожила: або Москва напряму контролює Авакова, або місцеву владу - через своє ФСБ МП, чи як там ще, - то вже подробиці, суть від яких не міняється: на нас, з усією правдоподібністю, чекає важкий випробувальний тиждень, істинно - Страсний. )
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пришли другие времена. если раньше религия была опиумом для народа, то сегодня церкви стали ещё и мощным рассадником коронавируса.
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Районная больница в Фокшани на юго-востоке Румынии должна теперь управляться военными врачами после того, как 25 врачей и медсестер, а также менеджер больницы были заражены вирусом Sars-CoV-2. Как сказала министр здравоохранения Нелу Татару, ранее аналогично поступили в городах Дева и ******. Районные больницы там уже находятся под военным управлением. Пик заболеваемости ожидается в Румынии после православной Пасхи на следующих выходных, так как праздник может привести к большим семейным сборам, несмотря на запрет.
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Oksana Zabuzhko (Оксана Забужко) 17 ч.

БУДЬМО УВАЖНІ (с)
"Ой ковіде-ковідоньку, ковіде-ковіде,
Не так видно тотих хорих, як тотих, що гниди..." (с)
Адже ми не забули, що російсько-українська війна триває - не тільки там, де за березень убито 14 наших воїнів (а з початку року - 44)? Ми ж не думаємо, ніби в московському генштабі НЕ працюють над тим, як скористатись пандемією для проведення в Україні своїх спецоперацій, див.відео з Рівного в першому коментарі?..
Москві ПОТРІБЕН вибух в Україні епідемії. Дуже. І Великдень (власне, весь Страсний тиждень) - ідеальна нагода, щоб такий вибух забезпечити. Особливо коли є на те "свій" ресурс.
І тому обидві наші Церкви київської традиції - ПЦУ і УГКЦ - сьогодні святкують в'їзд Христа в Єрусалим дистанційно, щоб нікого з своїх вірян не наражати на ризик, - а московські бійці зараженого патріархату (в якому вже 3 взводи "батюшок" злягло з коронавірусом!) продовжують, як бачимо, не зважаючи ні на урядові постанови, ні на пошесть у власних лавах, збирати людей до гурту, щоб нести вірус у маси((. І поліції, яка вп'ятнадцятьох ганяється за голим плавцем по пустирю, при цьому чомусь не видно. (Тут надвоє баба ворожила: або Москва напряму контролює Авакова, або місцеву владу - через своє ФСБ МП, чи як там ще, - то вже подробиці, суть від яких не міняється: на нас, з усією правдоподібністю, чекає важкий випробувальний тиждень, істинно - Страсний. )
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Принаймні я тепер, після цього "страху і огиди з Рівного", буду роззиратися, як грибник, що, загледівши серед галяви здоровенного білого, починає шукати довкола ще грибів, "по грибниці", - якщо моя підозра слушна і Москва дійсно задумала влаштувати нам "ПОШЕСНИЙ ВЕЛИКДЕНЬ", то на цьому тижні в нашому інформпросторі має повибухати трохи московських "консерв", націлених і на інші суспільні "бульбашки" - на тих, хто НЕ ходить до церков МП, - з тією самою метою: створити під Великдень (уже під іншими приводами) якомога більше масових зібрань.
Це можуть бути виступи "лідерів громадської думки" з закликами, напр., збиратися в парках-чи-де-там-ще проти абсурдних (і справді ж!) "карантинних заходів" уряду; можуть бути якісь чергові політичні провокації абощо, - та мало що може бути, що, взяте саме по собі, може виглядати безвідносним до війни та московської спецури (в Бергамо, нагадаю, був футбол, якого вирішили не скасовувати, а в Валенсії карнавал!), - але я тепер матиму чіткий маркер, кого варто слухати, а кого ні: якщо в питанні масових зібрань під час карантину людина займає ту саму позицію, що ПЦУ й УГКЦ, - ок, постою-послухаю, якщо ж ту саму, за збігом)), що й Московський патріархат - до побачення, чим би той збіг не пояснювано.
Ось так усе просто.
"Якщо у вас паранойя, це не значить, що за вами не стежать", каже амер. прислів'я. Може, в мене й паранойя, - але я з дитинства знаю, що в 1920 р. мого діда-добровольця вибило з лав УНР не поранення - а ТИФ. Дід вважав, що то була бактеріологічна війна, і що через неї ми й програли, - і я починаю тепер думати, що, може, він не так і помилявся. А вже про те, що в 1947-му проти українських повстанців НКВД застосовував бактеріологічну зброю, свідчень збереглося більш ніж досхочу. Не бачу жодних причин, чому цим разом противник відмовиться скористатися зброєю, що сама йде йому до рук.
Тож "будьмо уважні", як кажуть у церквах)).
З Вербною неділею всіх християн східного обряду!
And Happy Easter to all the rest!
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Zabuzhko Oksana- це та сама тупа звізда котра в 2010 р.навчила ще тупіших голосувати проти всіх?

І в результаті вибрали яниковоща!
Дякуємо тобі тупе с.Училище ,може тобі краще в городі попорпатись?
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пришли другие времена. если раньше религия была опиумом для народа, то сегодня церкви стали ещё и мощным рассадником коронавируса.
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Скоєне зло бумерангом повертається до свого джерела.

Настоятель Києво-Печерської Лаври Павло Лебідь розповів, як насилав смертельне прокляття на співробітників музею і пізніше вони помирали.
Відео хв. 24:53: "Я сказал что умрут. И в один день три человека умерло. Они написали открытое письмо-жалобу на меня митрополиту Владимиру...".

https://nv.ua/ukr/lifestyle/proklyav-spivrobitnikiv-muzeyu-u-merezhi-vismiyuyut-interv-yu-namisnika-kiyevo-pecherskoji-lavri-50001836.html
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Я против закрытия церквей сатаната, пусть упоротые ходят и самоубьются!!!
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это только в том случае... если всех туда впускать и никого не выпускать
ибо выйдя оттуда с короной...они ж пройдут строем по нашим улицам-магазинам-подъездам...
мало не покажется...и карантин так не закончиться никогда...
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козлы и козлицы ипанутые и детей привели, а ведь ваш ребенок может умереть
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Вы бы в Библию заглянули. Правильно: КОЗЛИЩА.
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Это власть виновата, что мозгов нет у людей?
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власть предполагается должна быть умнее и решительнее людей, которыми она руководит..
если она не прекратила московский церковный шабаш..., то да - власть виновата..
нахрена тогда она вообще нужна?
только бабло с казны тырить, да?
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Я вижу на форуме толпы благодарных решительным действиям Кличко......... Если паханат не думает о своих прихожанах, а у прихожан нет мозгов - то кто им доктор?
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ну да...
Кличко решительно закрыл метро и устроил давки в общественном транспорте..
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Да, власть виновата, потому что специально потокает московским попам, потому что не ставит ментов перед церквями, чтобы не пускатиь туда, и не штрафует на 17 тыс тех, кто там без масок и вообще туда пришел, когда в парке одному человеку обязательно впаяют штраф доблестные мусора, потому что наши власти есть враги Украинского народа и выполняют все задания и хотелки проклятой масквы. А ты ирада или конченная дура и кремлевская шалава. Иди в в церковь- таким как ты можно.
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Голову лечить не пробовали? Ни одному нормальному человеку в голову не придет в такое время переться и толкаться в церкви. Но таким как Вы только нужен повод на власть погавкать. При этом без разницы на какую. Перед Михайловским собором не стоит полиция, но там толпа не бродит. Там повесили табличку - Собор закрыт и власть это делать не заставляла.
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Змалку батьки учать, в старшому віці навчаються на прикладі перших людей країни.
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Сто раз повторял тот же Кличко - НЕ ВЫХОДИТЕ из дома без надобности, не толпитесь, откажитесь от походов в церковь. У нас действительно надо было разрешить выходить даже в магазин только по разрешению, полученному на мобильный, как это сделали во многих городах в Европе. Может это бы сработало.
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Нічого страшного, Дарвін в якого вони не вірять, їм допоможе.
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Страшно, что эти суки будут потом заражать нормальных людей- придут в магазин, например , и будут там сопли пускать. А кругом люди не только молодые , а и дети и старики. Твари они поганые.
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московиты продолжают убивать украинцев..... а шо тут нового???
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Вирус неизбежно пройдет через каждого жителя Планеты и это аксиома. В ломбарды, эпицентры, ашаны идти можно, в Церкви нельзя. Логики нет и искать негде. Эпидемия СТРАХА и ШиЗофрении в разгаре.
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Москалику, епіцентрах і ашанах всі цілують ікони і причащаються однією ложкою? В епіцентри і ашани без маски пускають???
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Хто захищає рпц московського сатанату, той москаль!
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Я обращаюсь к тебе, дослидник калу, где я писал о московском или не московском ? Слово такое есть у меня? Че ты пеной исходишь?
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Так а кроме масковских другие церкви и не работают. Если ты не в курсах. Вон Паша Мерседес тоже всех нести в Лавру баблосы до последнего звал - только лечиться поехал за наш счет, в больницу.
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Мне этот момент неинтересен кто и где открыт. Религия - частное дело гражданина. В следующий раз к тебе прийдут ночью домой проверять опечатал ты унитаз или нет в рамках борьбы с вирусом и тебя никто не защитит.
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Що заважає помолитися вдома?) В Біблії Христос не закликав молитися виключно в храмі, навпаки, він і в пустелю ходив молитися...
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Это спорный момент и об этом речь не идет сейчас. Если мы не будем соблюдать свои традиции то прямо у нас под окнами и в наших квартирах соблюдать свои традиции будут другие.
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Дик, а причому тут традиція? Однаково обмежують як храми нашої традиції (православні, греко-католицькі), так і не нашої - синагоги, мечеті і тд...
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Я так вижу по сапогу вертухая гулаговского соскучился? Ничего, тебе еще раскажут что можно а что нельзя.
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Знаєш, церкву взагалі-то ніхто не забороняє відвідувати (крім лаври, бо там карантин, але мені ближча ПЦУ), а от метро дійсно закрили і поїзди пасажирські не ходять... Храми не закрилися, за умови дотримання заходів безпеки туди пускають. Лавра - так, закрита, але вона не єдина церква у Києві!

Так от, заборона метро для мене наразі більш відчутна, ніж карантин у лаврі!
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Это очевидная эскалация - метро, магазины, кафе , сейчас Церкви. И ты со всем соглашаешься и радуешься.Голова осталась? Что дальше? А дальше приказ - всем все наличные деньги (можно оставить 100грн) в любой валюте сдать на депозит в Приват. ************* - концлагерь.
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Если религия тебе не интересна - то какого хера ты уже полчаса дрочишь чужые лозунги под статьей про религию. Если ты за гражданские свободы - дуй лечи там под радой или под своим презедентом. Троляка тупая.
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Если ты считаешь что я о себе говорю, то ошибаешься. Я говорю и о тебе. Сейчас отнимут у людей право исповедовать любую религию или не исповедовать никакой, а завтра к тебе прийдут и скажут - все бабы общественное достояние включая твою жену, а детей твоих отберут работать вдали от тебя за миску баланды. Ой будешь плакать, но если позволил себя стреножить, то будь уверен - ярмо наденут.
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Да и так понятно что тебе ее негде искать - ты же туда только ешь.
Также понятно что по ломбардам логики нет, но по Ашану и Епицентру Логика в том, что если у тебя потечет унитаз - что б в говне не утонул после того что купил в Ашане. Больница тоже для таких дибилов работает если что.
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То есть для тебя один хрен - есть логика или нет, сказали - буду выполнять. Для таких как ты на подходе новые правила карантина - передвигаться на карачках с термометром в ж.... и паспортом в зубах.
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Чего ты злишся - это нормально что все не могут развиваться одинаково - одни тупые, логики не видят, чужие лозунги трындят с утра до вечера, а у других есть мозги и они их включают.
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У меня мозг постоянно включен в отличии от тебя где напряжение забыли родители подвести.
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Так всегда, когда аргументов по теме нет - переходят на личные оскорбления. Тривиальная защитная реакция. Я же говорю что ты троль.
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СМИ , при финансовой поддержке неизвестных никому меценатов, раздували истерику и шизофрению, а теперь вдобавок требуют сжигать на кострах не соблюдающих "карантин" . Смотри автор, как бы и за твоей жирной дупой не пришли и не продезенфицировали бензином как разносчика заразы.
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Нафиг все церкви. Нахлебники и распространители опиума для народа. Еще и корона вдобавок.
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Умышленное заражение в законах есть? Почему Закон не применяется? Коронавірус: освячено церквою. Як церкви можуть стати джерелом COVID-19? - Цензор.НЕТ 8893

Впрочем, кацапскую секту можно оставить как есть. Коронавірус: освячено церквою. Як церкви можуть стати джерелом COVID-19? - Цензор.НЕТ 3566
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Почему вирус распространяется в странах с самым жёстким карантином? Ответ недавно найден группой израильских учёных. Через канализацию! Именно! Исследование установили, что вирус выделяется через отходы жизнедеятельности и остаётся в канализации навсегда. Через канализационный газ доходит до гидрозатворов в унитазах и ,проникая через воду гидрозатворов, входит в наши квартиры через туалеты. Особую опасность представляют сами посещения туалета по большому. Мы выставляем навстречу вирусу открытые слизистые и он без труда заходит в нас. В чем самая главная опасность? При таком проникновения вирус очень долго идёт к лёгким ( более месяца) и определить источник инфицирования невозможно. Опечатайте унитазы и раковины!
В ЭТОМ ЕДИНСТВЕННОЕ СПАСЕНИЕ ВАС И ВАШИХ БЛИЗКИХ! Найдите способ ходить по большому в ёмкости и выкидывайте их на улицу!
Всем 36и6!
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Да-а-а.Тут Тоха Герещенко розпинався про приклад карантину в Іспаніі і Італії,виправдовуючи мєнтовську диктатуру.
Тільки от забув повідомити,що в цих глибоко релігійних країнах заборонені публічні богослужіння.
Очевидно,Авакову заплатили за кришування рпц в Україні.Інакше не поясниш.
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Вони свято виконують вказівки кремля. Давно потрібно закрити гундяеську богодєльню
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Сьогодні в Івано-Франківську -
1. Набагато більше людей на вулиці, ніж на минулому тижні.
2.На минулому тижні більшість людей одягали маски, сьогодні більшість уже без масок.
3.На минулому тижні були зачинені багато магазинів, які сьогодні уже працюють. Навіть працюють гральні заклади. На рахунок гральних закладів - приїжджає поліція, вони закриваються, а на наступний день вони знову відкриті.
Якщо в нормальних країнах де тисячі смертей карантин працює і захворюванність йде на на спад, то в Україні при такому відношенні її громадян і влади нічого хорошого не буде. Заплатять за це прості люди своїми життями .
За тиждень, або два тижні відкриють кордони і в кого є гроші буде лікуватись за кордоном.А другий раз ввести карантин влада не зможе по причині упадку економіки и зубожіння населення.
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Впаривать всем что вирус распостраняется только в церквях это мракобесие почище чем у этих попов. Промывание мозгов.
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Московська церква найковарніший ворог України. Скільки раз ми програли війни, тільки за того, що вони прикоивалися православною вірою і творили свої сатаністські справи проти українців. Ми давно вже були б в Європі не географічно, а фактично серед тих країн лідерів економіки, якби не звернули з католицької віри. Московити нас заманили під виглядом віри і знищили. У них нічого немає святого. А так би ми мали крім православія і католиків на рівні держави і підтримки Папи. А так наш Папа був Сралін. Вони постійно ведуть пропаганду і цькують українців проти українців.Мало голодоморів і "червоних" терорів? Чому до них немає ніяких заходів з боку поліції? За одним, чи одною вони ганяються по 11 осіб, а тисячі збираються і вони нічого їм не роблять. І вже доказано, що звідти йде зараза проти держави і проти громадян.
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Ну село и есть село... Даже если дело происходит в Киеве...
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