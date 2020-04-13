 Коронавирус: освящено церковью. Как церкви могут стать источником COVID-19? ВИДЕО

За какие заслуги московскому патриархату позволяют игнорировать ограничительные меры и почему до сих пор не закрыты церкви?
Смотрите "Без цензуры" - проект журналистских историй на Youtube специально для Цензор.НЕТ. Ничего личного - только факты.
Подписывайтесь на youtube-канал "Цензор.НЕТ"
Как сообщалось ранее, Киево-Печерская Лавра, по решению комиссии по чрезвычайным ситуациям столицы, закрывается на карантин. Из 79 случаев заболевания, зарегистрированных за минувшие сутки, 63 в Киево-Печерской Лавре. Всего в Лавре уже более 90 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом.
Вчера в Киеве умер монах Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП), архимандрит Киево-Печерской лавры Нектарий от коронавируса COVID-19.
БУДЬМО УВАЖНІ (с)
"Ой ковіде-ковідоньку, ковіде-ковіде,
Не так видно тотих хорих, як тотих, що гниди..." (с)
Адже ми не забули, що російсько-українська війна триває - не тільки там, де за березень убито 14 наших воїнів (а з початку року - 44)? Ми ж не думаємо, ніби в московському генштабі НЕ працюють над тим, як скористатись пандемією для проведення в Україні своїх спецоперацій, див.відео з Рівного в першому коментарі?..
Москві ПОТРІБЕН вибух в Україні епідемії. Дуже. І Великдень (власне, весь Страсний тиждень) - ідеальна нагода, щоб такий вибух забезпечити. Особливо коли є на те "свій" ресурс.
І тому обидві наші Церкви київської традиції - ПЦУ і УГКЦ - сьогодні святкують в'їзд Христа в Єрусалим дистанційно, щоб нікого з своїх вірян не наражати на ризик, - а московські бійці зараженого патріархату (в якому вже 3 взводи "батюшок" злягло з коронавірусом!) продовжують, як бачимо, не зважаючи ні на урядові постанови, ні на пошесть у власних лавах, збирати людей до гурту, щоб нести вірус у маси((. І поліції, яка вп'ятнадцятьох ганяється за голим плавцем по пустирю, при цьому чомусь не видно. (Тут надвоє баба ворожила: або Москва напряму контролює Авакова, або місцеву владу - через своє ФСБ МП, чи як там ще, - то вже подробиці, суть від яких не міняється: на нас, з усією правдоподібністю, чекає важкий випробувальний тиждень, істинно - Страсний. )
Це можуть бути виступи "лідерів громадської думки" з закликами, напр., збиратися в парках-чи-де-там-ще проти абсурдних (і справді ж!) "карантинних заходів" уряду; можуть бути якісь чергові політичні провокації абощо, - та мало що може бути, що, взяте саме по собі, може виглядати безвідносним до війни та московської спецури (в Бергамо, нагадаю, був футбол, якого вирішили не скасовувати, а в Валенсії карнавал!), - але я тепер матиму чіткий маркер, кого варто слухати, а кого ні: якщо в питанні масових зібрань під час карантину людина займає ту саму позицію, що ПЦУ й УГКЦ, - ок, постою-послухаю, якщо ж ту саму, за збігом)), що й Московський патріархат - до побачення, чим би той збіг не пояснювано.
Ось так усе просто.
"Якщо у вас паранойя, це не значить, що за вами не стежать", каже амер. прислів'я. Може, в мене й паранойя, - але я з дитинства знаю, що в 1920 р. мого діда-добровольця вибило з лав УНР не поранення - а ТИФ. Дід вважав, що то була бактеріологічна війна, і що через неї ми й програли, - і я починаю тепер думати, що, може, він не так і помилявся. А вже про те, що в 1947-му проти українських повстанців НКВД застосовував бактеріологічну зброю, свідчень збереглося більш ніж досхочу. Не бачу жодних причин, чому цим разом противник відмовиться скористатися зброєю, що сама йде йому до рук.
Тож "будьмо уважні", як кажуть у церквах)).
З Вербною неділею всіх християн східного обряду!
And Happy Easter to all the rest!
І в результаті вибрали яниковоща!
Дякуємо тобі тупе с.Училище ,може тобі краще в городі попорпатись?
Настоятель Києво-Печерської Лаври Павло Лебідь розповів, як насилав смертельне прокляття на співробітників музею і пізніше вони помирали.
Відео хв. 24:53: "Я сказал что умрут. И в один день три человека умерло. Они написали открытое письмо-жалобу на меня митрополиту Владимиру...".
https://nv.ua/ukr/lifestyle/proklyav-spivrobitnikiv-muzeyu-u-merezhi-vismiyuyut-interv-yu-namisnika-kiyevo-pecherskoji-lavri-50001836.html
ибо выйдя оттуда с короной...они ж пройдут строем по нашим улицам-магазинам-подъездам...
мало не покажется...и карантин так не закончиться никогда...
если она не прекратила московский церковный шабаш..., то да - власть виновата..
нахрена тогда она вообще нужна?
только бабло с казны тырить, да?
Кличко решительно закрыл метро и устроил давки в общественном транспорте..
Так от, заборона метро для мене наразі більш відчутна, ніж карантин у лаврі!
Также понятно что по ломбардам логики нет, но по Ашану и Епицентру Логика в том, что если у тебя потечет унитаз - что б в говне не утонул после того что купил в Ашане. Больница тоже для таких дибилов работает если что.
Впрочем, кацапскую секту можно оставить как есть.
В ЭТОМ ЕДИНСТВЕННОЕ СПАСЕНИЕ ВАС И ВАШИХ БЛИЗКИХ! Найдите способ ходить по большому в ёмкости и выкидывайте их на улицу!
Всем 36и6!
Тільки от забув повідомити,що в цих глибоко релігійних країнах заборонені публічні богослужіння.
Очевидно,Авакову заплатили за кришування рпц в Україні.Інакше не поясниш.
1. Набагато більше людей на вулиці, ніж на минулому тижні.
2.На минулому тижні більшість людей одягали маски, сьогодні більшість уже без масок.
3.На минулому тижні були зачинені багато магазинів, які сьогодні уже працюють. Навіть працюють гральні заклади. На рахунок гральних закладів - приїжджає поліція, вони закриваються, а на наступний день вони знову відкриті.
Якщо в нормальних країнах де тисячі смертей карантин працює і захворюванність йде на на спад, то в Україні при такому відношенні її громадян і влади нічого хорошого не буде. Заплатять за це прості люди своїми життями .
За тиждень, або два тижні відкриють кордони і в кого є гроші буде лікуватись за кордоном.А другий раз ввести карантин влада не зможе по причині упадку економіки и зубожіння населення.