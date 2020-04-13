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 Политика Украины
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 Светличная принесла присягу нардепа. ВИДЕО

Юлия Светличная принесла присягу народного депутата Верховной Рады Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

"Присягаю в верности Украине. Обязуюсь всеми своими действиями отстаивать суверенитет и независимость Украины, заботиться о благе Отчизны и благосостоянии украинского народа. Клянусь соблюдать Конституцию Украины и законы Украины, исполнять свои обязанности в интересах всех соотечественников", - зачитала текст присяги Светличная.

Напомним, в округе №179 на внеочередных выборах 21 июля 2019 года победил кандидат от "Слуги народа" Алексей Кучер. В ноябре президент Владимир Зеленский назначил его председателем Харьковской ОГА.

Центральная избирательная комиссия 16 января объявила о начале избирательного процесса промежуточных выборов народного депутата в одномандатном избирательном округе №179 в Харьковской области. Выборы назначены на воскресенье, 15 марта. 17 февраля ЦИК завершила регистрацию кандидатов на промежуточных выборах в ОВО №179. По данным Центризбиркома, всего было зарегистрировано 40 кандидатов в народные депутаты.

16 марта ЦИК обнародовала результаты: Юлия Светличная победила с результатом 77,54%.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Новый Кабмин принял присягу

Источник: https://censor.net.ua/v3188676
 
 
 Топ комментарии
 
говно присягнуло народу
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Лучше бы она им все сифилис принесла!
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Ребёнок. Ещё молоко на губах не обсохло.
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Лучше бы она им все сифилис принесла!
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Як завжди, "диво-люди" мiняють шило на мило.
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дети не воняйте если не знаете.Юлия Александровна Светличная (укр. Юлія Олександрівна Світлична; род. 6 июня 1984; Харьков) - председатель Харьковской областной государственной администрации, депутат Харьковского областного совета VII созыва, вице-президент Палаты регионов Конгресса местных и региональных властей Совета Европы, доктор юридических наук, кандидат наук государственного управления. Самый молодой губернатор Украины.[3]
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начитался парашинской википедии? На, читай : https://znaj.ua/ru/dossier/491-yuliya-svitlichna-biografiya-i-dosye-kompromat. Какой, нах, доктор и кандидат???
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И по совместительству гепына подстилка...
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Харьковчане совершенно лишились разума - продолжают голосовать га этих ублюдошных слуг. Видимо сказываются годы голосования за жидовскую рожу Кернеса.
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