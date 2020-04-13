 Обмен удерживаемыми лицами может состояться уже на этой неделе, - Денисова. ВИДЕО

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом вчера заявила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

"Существуют договоренности о взаимном освобождении, это будет ещё один этап освобождения "всех на всех", но я сегодня - вы понимаете, для того, чтобы это случилось, я не буду говорить когда это и кого мы вернем. Как только можно будет такую информацию предоставить, я обязательно её предоставлю", - рассказала она.

В то же время она отметила, что все вернувшиеся пройдут обязательную обсервацию.

"Эти люди, которые будут освобождены и возвращены на следующей неделе, я думаю, будут на обсервации по тому порядку, который утвержден Министерством здравоохранения и главным санитарным врачом", - добавила Денисова.

"Государство и президент планируют вернуть всех граждан Украины, которые удерживаются на оккупированных территориях и в России", - подчеркнула она.

Ранее сообщалось, что Украина ожидает от России подтверждения об обмене удерживаемых лиц, который должен состояться до 17 апреля.

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