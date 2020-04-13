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Темы дня: Коронавирус и карантин Подозрение Чорновол Денис Ермак и Гео Лерос Российские террористы сбили Боинг
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 Обмен удерживаемыми лицами может состояться уже на этой неделе, - Денисова. ВИДЕО

Следующий этап обмена удерживаемыми лицами по принципу "всех на всех" может пройти еще до Пасхи.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом вчера заявила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

"Существуют договоренности о взаимном освобождении, это будет ещё один этап освобождения "всех на всех", но я сегодня - вы понимаете, для того, чтобы это случилось, я не буду говорить когда это и кого мы вернем. Как только можно будет такую информацию предоставить, я обязательно её предоставлю", - рассказала она.

В то же время она отметила, что все вернувшиеся пройдут обязательную обсервацию.

"Эти люди, которые будут освобождены и возвращены на следующей неделе, я думаю, будут на обсервации по тому порядку, который утвержден Министерством здравоохранения и главным санитарным врачом", - добавила Денисова.

"Государство и президент планируют вернуть всех граждан Украины, которые удерживаются на оккупированных территориях и в России", - подчеркнула она.

Ранее сообщалось, что Украина ожидает от России подтверждения об обмене удерживаемых лиц, который должен состояться до 17 апреля.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия по каким-то причинам приостановила переговоры об освобождении украинских политзаключенных, - Полозов

Источник: https://censor.net.ua/v3188670
 
 
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Україна отримує своїх таксистів, а росіяни отримають злочинців, які вбивали українців.
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як виявилося, "всіх на всіх" - питання розтяжне
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Не надааааа! Вы шо, хотите Лугандон оставить без таксистов?
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Україна отримує своїх таксистів, а росіяни отримають злочинців, які вбивали українців.
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Предварительно заразит их коронавирусом!
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Не надааааа! Вы шо, хотите Лугандон оставить без таксистов?
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Занятно однако, они уже не пленные, не военнопленные, не политические - а просто удерживаемые )))
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Как-то очень незаметно заложники превратились в удерживаемые лица. Обмен удерживаемыми лицами может состояться уже на этой неделе, - Денисова - Цензор.НЕТ 5037
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Таксистів в ОРДЛО дійсно утримують, а у нас лише терористи і злочинці. А заручників сепари не віддають!
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Али, Вы этих таксистов туда посылали?
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як тіко Таню Чорновол візьмут під стражу, так состоіца обман "псіх на псіх" - таково условійє кримля і *****
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"прєслєдованійє прєступлєній Майдана" - началі с Тані, а дальше путь открит - всєх пострадавших назначат вінаватимі в госпєрєваротє, сопротівлєнійє міліції, замах на і убійство правохрєнітєлєй, біспаряткі массовийє - всьо вспомнят - вплоть до затоптаних клумб
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Не удивляйтесь, что их так называют. Потому что юридически войны нету, стало быть нет и военнопленных. А "политические" заключенные - слово нарицательное, ассоциируется с тоталитаризмом, его всегда избегают. "Заложники" тоже не употребляют, ибо по конституции Украина не имеет права держать в заложниках своих граждан, как и вступать в переговоры с террористами, и по этой же причине лднр не признана террористической организацией. Остается только сказать, что их удерживают. Так и живем.
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