 "#бать! Короче все - кирдык! В машине сидеть? Да ну, его нах#й - он там сидит чихает, бл#дь, кашляет", - водитель скорой показал огромную очередь машин в московскую больницу. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, мужчина утверждает, что ежедневно с подозрением на коронавирус госпитализируются более одной тысячи человек и показывает улицу с огромным скоплением автомобилей скорой помощи.

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