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Темы дня: Коронавирус и карантин Подозрение Чорновол Денис Ермак и Гео Лерос Российские террористы сбили Боинг
 Общество, За рубежом
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Все про:больница (711) карантин (2965) Москва (2710) Подмосковье (40) Россия (75321) COVID-19 (3757) коронавирус (2379)

 "#бать! Короче все - кирдык! В машине сидеть? Да ну, его нах#й - он там сидит чихает, бл#дь, кашляет", - водитель скорой показал огромную очередь машин в московскую больницу. ВИДЕО

Водитель московской скорой снял видео, на котором показал огромную очередь машин в больницу. Внимание! Ненормативная лексика!

Как сообщает Цензор.НЕТ,  мужчина утверждает, что ежедневно с подозрением на коронавирус госпитализируются более одной тысячи человек и показывает улицу с огромным скоплением автомобилей скорой помощи.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Десятки скорых с больными с подозрением на COVID-19 образовали гигантскую пробку в подмосковных Химках. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Посмотрите на Москву и осознайте всю серьезность угрозы: Кличко заявил, что ограничения в Киеве были введены вовремя

Источник: https://censor.net.ua/v3188665
 
 
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Огромный город Москва...
экая прорва скорых - в Киеве столько не увидишь.
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Так они, если я правильно помню, примерно 2-3 года назад в неё приписали почти все окружающие её города в области.
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Все правильно, Москву збільшили аж до кордонів московської області, доречі в напрямку України. Тільки це сталось не 2-3 роки назад, а ще до Майдану. Так, час летить...
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возможно.
но там и без того - вот жена проезжала рядом (просто ехала по МКАД, ей не в Москву - ей в Муром надо было) там прям перед войной.
Впечатление - ТУМАН ОТ ВЫХЛОПНЫХ ГАЗОВ - реально туман, ни хрена не видно, сплошная пробка на 1-2 часа - и над туманом высятся сплошные бесконечные коробки, коробки, коробки многоэтажек...
Не город, говорит, а полный аллес...

Шестая часть рф-ии живет в Москве - не кот поссал.
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Колись в СРСР вирішили побудувати найбільшу в світі на той час свиноферму. Як воно й було в ті часи - вирішили, побудували і лише потім зрозумілі, що продукцію рослинництва для годівлі свиней треба возити за дуже багато кілометрів, що економічно невигідно...

Це я до того, що якби на рашці взагалі зробили одне приймальне відділення швидкої допомоги на всю країну, то екая прірва карет швидкої допомоги була б ще більше.
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Что ты ***** несёшь, ватка?
В москве на 12,5 млн жителей в наличии 900 карет скорой помощи (государственных), это 1 на 14 тысяч человек
В Киеве с 2,9 млн жителей работают 310 карет скорой помощи, это 1 на 9 тысяч человек
Вот и подумай, *****.
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А у нас в Україні такого немає, а чому так?
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Кто сказал что у нас такого нет? На 12ти миллионную Маскву 1100 заболевших в день. На 3-х миллионнный Киев 325 заболевших в день. Процент заболевших такой же.
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ты что-то путаешь.за день в Киеве 79... и всего 400+ за все дни в Киеве.так что процент в Киеве намного меньше
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А в Украине ЧИХАЮЩИМ ("он там сидит чихает") диагноз "коронавирус" не ставят пока еще.
Украина таки не Росиия.
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Если сидит - зачем его куда-то пхать? Или там чел 10 сидят в одном тазу? Бред.
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Такие богатые, шо аж зубы себе вставить не могут.
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Поразительно, правда?
Ну, Сириянаш, Донбасснаш, Крымнаш стоят зубов то.
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Так, там, говорят, это повсеместно, даже здесь люди несколько лет назад писали. Блин, ну пусть не имплант... мосты какие-нибудь не дорогие же.
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а зміст їх вставляти, якщо до вечора повибивають "#бать! Короче все - кирдык! В машине сидеть? Да ну, его нах#й - он там сидит чихает, бл#дь, кашляет", - водитель скорой показал огромную очередь машин в московскую больницу - Цензор.НЕТ 6709
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Зато парад по расписанию будет. Да и у нас уродов тупых не меньше. Визжат чтобы метро запустили и на работу всех пустили
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"Уроды тупые" от голода не хотят умирать, да и поняли, что не так страшен чёрт, как его малюют.
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В твиттере в комментах прочитал такой диалог:
- Та это мультик профинансированный госдепом. По всей расии нет столько машин.
- В расии столько нет, а в Маскве есть.
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Бывший менеджер Банка Москвы Андрей Бородин присвоивший 1,1 миллиард долларов и получивший политическое убежище в Лондоне пожертвовал британцам $1,2 млн на борьбу с коронавирусом.
Глава фонда Стив Макманус назвал жест семьи банкира «невероятным пожертвованием в очень сложное время». «Мы крайне благодарны Андрею и Татьяне за их щедрость и заботу», - добавил он. По словам Макмануса, полученные деньги пойдут на поддержку сотрудников больницы в борьбе с коронавирусом.
В ответном заявлении супруги выразили надежду, что их деньги помогут персоналу госпиталя «сейчас и в будущем». «Мы искренне благодарим отважных и самоотверженных медработников за их усердный труд и преданность делу», - сказали они.
2012 года стало известно, что Андрей Бородин купил самый дорогой особняк Великобритании, который когда-то принадлежал принцу Уэльскому, за 219 млн долларов США.
В России Андрей Бородин заочно приговорен к 14 годам.
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а где ж "великий и могучий"? ляжки обосрал?
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"он там сидит чихает"

Это коронавирус, "стопудов"(С)
ЧИХАНИЕ - это главный симптом.
Спросите специалистов из ВОЗ.
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И ваще это брехня. Смотрю два дня ордынские каналы и этого сюжета там не показывают. "#бать! Короче все - кирдык! В машине сидеть? Да ну, его нах#й - он там сидит чихает, бл#дь, кашляет", - водитель скорой показал огромную очередь машин в московскую больницу - Цензор.НЕТ 6608
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Медперсонал на очереди.... И это у них еще дохрена транспорта, пока...
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Но наши малороссы все равно дрочат на "великую и процветающую" Россию!
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Для примера, в моей области заболело 29 человек, а тестов на короновирус проведено больше, чем во всем вашем свинарнике "#бать! Короче все - кирдык! В машине сидеть? Да ну, его нах#й - он там сидит чихает, бл#дь, кашляет", - водитель скорой показал огромную очередь машин в московскую больницу - Цензор.НЕТ 8939
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Смотреть всем, кто сомневается в гениальности зе, шмыги и педалика. Мозги при этом желательно отключить. Если они у вас есть, конечно.
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І що характерно,кацапів абсолютно не жаль...
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