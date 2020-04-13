 Наемники РФ дважды открывали огонь из гранатометов и пулеметов по позициям украинских воинов на Донбассе, - Минобороны. ВИДЕО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

В 9.35 противник начал обстрел защитников н.п. Пески, применяя ручные противотанковые гранатометы и крупнокалиберные пулеметы.

С 11.20 из станковых противотанковых гранатометов и пулеметов крупного калибра оккупанты нарушили режим тишины в районе Павлополя.

Подразделения Объединенных сил вели адекватные оборонительные действия из незапрещенных образцов вооружения с целью подавления вражеской вооруженной активности.

Потери противника уточняются.

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