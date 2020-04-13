 "Верба б'є, не я б'ю, за тиждень Великдень": как военнослужащие отпраздновали Вербное воскресенье в зоне ООС. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Несколько воинов из разных подразделений приехали в Вербное воскресенье в поселок Карловка Донецкой области, где волонтеры построили церковь, которая служит неким социальным приютом для украинских воинов, сообщает журналист Михаил Ухман, передает Цензор.НЕТ.

По дороге воины наломали вербы, замочили ее в святую воду и били прутьями друг друга со словами: "Верба б'є, не я б'ю, за тиждень Великдень"!

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- Сколько себя помню, для моей семьи Вербное воскресенье всегда было большим праздником, поэтому очень рад, что удалось вырваться с позиций и на несколько минут почувствовать дух праздника. Надеюсь, что на Пасху мы снова соберемся в этом храме. Тем более, что условия карантина мы не нарушаем, - говорит Виталий, боец ​​28-й бригады ВСУ.







