EN|RU|UK
Темы дня: Коронавирус и карантин Подозрение Чорновол Денис Ермак и Гео Лерос Российские террористы сбили Боинг
 Общество
  1230  5
Материалы по теме:
Все про:карантин (2965) Донбасс (21114) военнослужащие (4488) 28 отдельная механизированная бригада (47) операция Объединенных сил (2289) Ухман Михаил (63) COVID-19 (3757) коронавирус (2379)

 "Верба б'є, не я б'ю, за тиждень Великдень": как военнослужащие отпраздновали Вербное воскресенье в зоне ООС. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Украине продолжается карантин, но о народных традициях не забывают даже в зоне ООС.

Несколько воинов из разных подразделений приехали в Вербное воскресенье в поселок Карловка Донецкой области, где волонтеры построили церковь, которая служит неким социальным приютом для украинских воинов, сообщает журналист Михаил Ухман, передает Цензор.НЕТ.

По дороге воины наломали вербы, замочили ее в святую воду и били прутьями друг друга со словами: "Верба б'є, не я б'ю, за тиждень Великдень"!

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: "Вынуждены воевать на два фронта": как добровольцы на Донбассе борются с угрозой коронавируса. ФОТОрепортаж

- Сколько себя помню, для моей семьи Вербное воскресенье всегда было большим праздником, поэтому очень рад, что удалось вырваться с позиций и на несколько минут почувствовать дух праздника. Надеюсь, что на Пасху мы снова соберемся в этом храме. Тем более, что условия карантина мы не нарушаем, - говорит Виталий, боец ​​28-й бригады ВСУ.

Верба бє, не я бю, за тиждень Великдень: как военнослужащие отпраздновали Вербное воскресенье в зоне ООС 01
Верба бє, не я бю, за тиждень Великдень: как военнослужащие отпраздновали Вербное воскресенье в зоне ООС 02
Верба бє, не я бю, за тиждень Великдень: как военнослужащие отпраздновали Вербное воскресенье в зоне ООС 03
Верба бє, не я бю, за тиждень Великдень: как военнослужащие отпраздновали Вербное воскресенье в зоне ООС 04

Источник: https://censor.net.ua/v3188633
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
можно даже и побрататься с орками - они же тоже православные.
в "честь" древнего комикса то. Осирис воскрес, ой, Яхве, или какой-то там дух. Кстати, а ведь "христос" то содран с Осириса(сплагиачен).
 показать весь комментарий
 
А може нехай би била РСЗВ "Верба"? А на ракетах якраз це і написать.Можна навіть освятити іх перед запуском...
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТВидеоОбщество
 
 
 
 
 
 вверх