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 6 лет назад митинг сторонников "русского мира" в Запорожье забросали яйцами. ВИДЕО

13 апреля 2014 года в Запорожье пророссийски настроенные граждане собрались на митинг, который забросали сырыми яйцами.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

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В воскресенье, 13 апреля 2014 года, на Аллее славы, недалеко от Запорожского городского совета, собрался митинг сторонников "русского мира". Кроме георгиевских, они повязали ленты в виде российского триколора и призывали к созданию "ЗНР". Чтобы предупредить это, патриотически настроенные горожане выдвинулись на место, где проходил митинг. К ним присоединилась молодежь, представители "Правого сектора" и простые прохожие.

Патриоты окружили сепаратистов. В ходе переговоров стороны пришли к соглашению, что сторонникам "русского мира" дадут коридор, но при условии, что те оставят все провокационные вещи и выйдут в город по улице Независимой Украины. Сепаратисты отказались отдавать символику, после чего их снова окружили и начали забрасывать яйцами, мукой и другими продуктами, разрешив выходить женщинам. Спасались от "бомбардировок" с помощью зонтиков.

Впоследствии этот день назвали "яичным воскресеньем".

Источник: https://censor.net.ua/v3188627
 
   
 Топ комментарии
 
А надо было лимонКами. Сорта Ф-1
5 лет назад митинг сторонников "русского мира" в Запорожье забросали яйцами - Цензор.НЕТ 7939
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Парни из спецподразделения "Ягуар" приехали в Хаарьков и положили козлячьими мордами вниз всех любителей "русскава мира"
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...а через п'ять років вони стали зе-білами. 5 лет назад митинг сторонников "русского мира" в Запорожье забросали яйцами - Цензор.НЕТ 2063
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Если они сегодня это повторят, венедиктова их посадит....
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наблюдал как ватников "рюського мира" объяичили и замукомолили )))
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...а через п'ять років вони стали зе-білами. 5 лет назад митинг сторонников "русского мира" в Запорожье забросали яйцами - Цензор.НЕТ 2063
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Врешь. Из всех моих знакомых кто там был, никто за бубочку не голосовал. Думаю что с большой вероятностью и остальные так же.
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а шо ж г-бюро репрессий до сих пор не возбудилось - непорядок. и авкяна за подавление руцкого мiра в Харькове тоже пора садить.
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в Харькове руссский мир подавили эти :

5 лет назад митинг сторонников "русского мира" в Запорожье забросали яйцами - Цензор.НЕТ 4413
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Парни из спецподразделения "Ягуар" приехали в Хаарьков и положили козлячьими мордами вниз всех любителей "русскава мира"
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поэтому в 2019-м антимайдан и любители ********* выбрали зеленского презедентом. так сказать реванш.
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Не пять лет, а шесть и я рад, что в ватном Запорожье тогда этим любителям руськава мира так отсыпали на орехи, что в других городах ватнорогие нехило так поднапряглись.
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Ватники в Запорожье еще легко отделались...Надо было бить козлячьи морды и отправлять домой, на историческую родину - на россию/на парашу.
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Это всё Ньютон виноват со своей силой притяжения, почему то шо не кинь в сепара с кацапом всё в него попадёт, да еще и они ведь сами кричат - нам хоть камни с неба лишь бы в россию.
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как вспомню те времена, так страшно становится... Стояли одной ногой в пропасти. И эти гниды... Так они же никуда не делись, затаились и ждут своего часа. И их много... И куда ж без **..чей титушни? 5 лет назад митинг сторонников "русского мира" в Запорожье забросали яйцами - Цензор.НЕТ 369
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И они предусмотрительно прихватили зонтики для яиц. Похоже на ментовскую постановку которые тогда повсюду организовывали Парубий с компанией.
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Славненько тогда мы этим ************ на Аллее Славы насовали !
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Никто, никогда за бесплатно на митинг не выйдет. Ни за, ни против. Всё это был ФСБешный спектакль, нацеленный на сдерживание экономики Украины.
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Богдан тебе это рассказал или лишняя хромосома?
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6 років назад я дуже пишалася своїми земляками-запоріжцями! рік назад я дуже розчарувалася у них!
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ПАТРІОТАМ СЛАВА !!!!!!!!
Бий москаля,Бий москаля.
Бий москаля,складайте трупи.
Щей кулимет беріть у руки
І нову ленту заряджай
Бий москаля,Бий москаля
Бий москаля,складайте трупи
Щей кулимет беріть у руки
І нову ленту заряджай
Бий москаля
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