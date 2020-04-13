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 79 новых случаев COVID-19 зафиксировано в Киеве, всего 495 заболевших, - Кличко. ВИДЕО

За минувшие сутки в столице заболевание COVID-19 подтвердили у 79 человек.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на брифинге сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

"Количество киевлян, у которых лабораторно подтверждено заболевание коронавирусом, увеличилось за минувшие сутки еще на 79 человек. Из них - шесть медиков. За прошедшие сутки в столице - еще 2 летальных случая. Всего в Киеве уже 495 подтвержденных случаев заболевания COVID-19", - отметил он.

Среди киевлян заболевших: 22 женщины в возрасте от 26 до 66 лет и 57 мужчин - от 18 до 74 лет. В больницы столицы госпитализировали 7 человек. Другие лечатся на самоизоляции, под контролем медиков.

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Источник: https://censor.net.ua/v3188620
 
 
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На шашлычки походили, можно и пасочку посвятить. Тем более ыксперд Амелин написал что бояться нечего. 79 новых случаев COVID-19 зафиксировано в Киеве, всего 495 заболевших, - Кличко - Цензор.НЕТ 424
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В Лавре 63 (священно?)служителя с коронавирусом. Всем зеленым бегом исповедоваться. Обязательно в Лавру. Иначе не будет засчитано...
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Ну поздравляю вас. Поезд с Мацквы и попы РПЦ сделали свое дело. Власти делают все для распространения вируса. Удивляюсь как до сих пор еще всю страну не накрыло
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