 79 новых случаев COVID-19 зафиксировано в Киеве, всего 495 заболевших, - Кличко. ВИДЕО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на брифинге сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

"Количество киевлян, у которых лабораторно подтверждено заболевание коронавирусом, увеличилось за минувшие сутки еще на 79 человек. Из них - шесть медиков. За прошедшие сутки в столице - еще 2 летальных случая. Всего в Киеве уже 495 подтвержденных случаев заболевания COVID-19", - отметил он.

Среди киевлян заболевших: 22 женщины в возрасте от 26 до 66 лет и 57 мужчин - от 18 до 74 лет. В больницы столицы госпитализировали 7 человек. Другие лечатся на самоизоляции, под контролем медиков.

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