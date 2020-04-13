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 Общество, Здоровье
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 Деньги на доплаты медикам уже перечислили в регионы, - Степанов. ВИДЕО

Кабмин в среду урегулирует вопрос заработной платы за март медикам, борющимся с коронавирусом.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом во время брифинга сообщил глава Минздрава Максим Степанов.

"На ближайшем заседании правительства будут внесены изменения в постановление относительно урегулирования вопроса заработной платы 300% для медиков за март. За счет какого источника - этот медицинская субвенция, которая уже перечислена в регионы", - отметил он.

По его словам, заседание состоится в среду 15 апреля.

"Хочу успокоить наших медиков, этот вопрос уже урегулирован", - добавил Степанов.

Напомним, ранее сообщалось, что уже за март медицинские работники Украины, занятые лечением пациентов с лабораторно подтвержденными случаями COVID-19, получат доплату в размере трех должностных окладов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Минздрав делает 2,5-3 тыс. ПЦР-тестов на коронавирус в сутки, - Степанов. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/v3188601
 
 
 Топ комментарии
 
Врешь. Вот письмо финансировать это за счет местных бюджетов. Это не верить глазам своим?

Деньги на доплаты медикам уже перечислили в регионы, - Степанов - Цензор.НЕТ 3025
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Есть три способа борьбы с коронавирусом.
Китайский - жесточайший карантин, вбухать кучу денег.
Шведский - не делать почти ничего.
Украинский- объявить китайский, реализовать шведский, разницу украсть.
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Совет форумчанПравила форума
 
300% до посадового окладу, який дорівнює мінімальній зарплаті.
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Он тупо врет. Это переложили на плечи местной власти. Которую зелень и так уже ограбила по полной.
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в регионах раздавался топор дровосеков ))
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Врешь. Вот письмо финансировать это за счет местных бюджетов. Это не верить глазам своим?

Деньги на доплаты медикам уже перечислили в регионы, - Степанов - Цензор.НЕТ 3025
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Цей сам не зброше. Та й іншим не дасть.

Деньги на доплаты медикам уже перечислили в регионы, - Степанов - Цензор.НЕТ 8353
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Есть три способа борьбы с коронавирусом.
Китайский - жесточайший карантин, вбухать кучу денег.
Шведский - не делать почти ничего.
Украинский- объявить китайский, реализовать шведский, разницу украсть.
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Напомнил анекдот.
-У вас определили какой штамм коронавируса, китайский или иранский?
-Что вы, чистая европа, итальянский
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"6 квітня о 12 годині чоловік перебував на зупинці громадського транспорту села Нагоряни без захисної маски. Патрульна поліція вважає, що він порушив вимоги урядової постанови про запобігання поширення короновірусу.

Чоловік пояснив, що не мав змоги купити в селі захисну маску чи виготовити її, тому перебував без маски на обличчі, про що жалкує, розкаюється. Безкоштовно маску йому ніхто не пропонував.

Суд вирішив закрити справу за відсутністю адмінправопорушення.

З пояснень громадянина вбачається,що він перебував у громадському місці без маски через відсутність грошей на її придбання та через неможливість виготовити її самостійно.

Відповідно до ст.8 Закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб» фінансування профілактичних і протиепідемічних заходів здійснюється за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів, а у випадках, передбачених законом, - за рахунок коштів підприємств, установ і організацій незалежно від форм власності, а також коштів фізичних осіб.

У матеріалах справи відсутні докази, що громадянин, відповідно до закону, за власні кошти зобов'язаний придбати чи виготовити засіб індивідуального захисту, зокрема респіратор або захисну маску, чи йому було профінансовано з бюджету витрати на придбання чи виготовлення таких і за цих умов він порушив заборону з 6 квітня 2020 р. до 24 квітня 2020 р. перебувати в громадських місцях без респіратора або захисної маски, у тому числі виготовлених самостійно.

Крім того, суд зазначив, що на даний час в Україні не визначені медичні критерії та не прийняті нормативно правові акти щодо випадків та необхідності носіння засобів індивідуального захисту, зокрема респіратора або захисної маски для захисту органів дихання, у тому числі виготовлених самостійно громадянами.

На завершення суд зіслався на ст.62 Конституції України, що усі сумніви щодо доведеності вини особи тлумачаться на її користь."

Шах і мат маскараду.
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Кто то еще верит этим зеленым пациентам?
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Степанов ))))... Сразу вспомнилось, как перед выборами в Одесской области он "заморозил" соцвыплаты. Смотри, Нелох, подставит тебя, как и Пороха Гроші на доплати медикам вже перерахували в регіони, - Степанов - Цензор.НЕТ 440
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Це добре що мед.працівникам дозволили доплачувати (дозволили доплачувати !!! а не заплатили !!!). Пенсіонерам "абещанную 1000грн" так і не виплатили. То за що маску і дезинфектори купити ? Знову "Я вам ничего не должен".
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