 Деньги на доплаты медикам уже перечислили в регионы, - Степанов. ВИДЕО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом во время брифинга сообщил глава Минздрава Максим Степанов.

"На ближайшем заседании правительства будут внесены изменения в постановление относительно урегулирования вопроса заработной платы 300% для медиков за март. За счет какого источника - этот медицинская субвенция, которая уже перечислена в регионы", - отметил он.

По его словам, заседание состоится в среду 15 апреля.

"Хочу успокоить наших медиков, этот вопрос уже урегулирован", - добавил Степанов.

Напомним, ранее сообщалось, что уже за март медицинские работники Украины, занятые лечением пациентов с лабораторно подтвержденными случаями COVID-19, получат доплату в размере трех должностных окладов.

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