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 Общество, Здоровье
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 Минздрав делает 2,5-3 тыс. ПЦР-тестов на коронавирус в сутки, - Степанов. ВИДЕО

За последнюю неделю количество тестирований на коронавирус методом ПЦР в Украине увеличилось до 2,5-3 тысяч в сутки.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на брифинге в понедельник сообщил глава Минздрава Максим Степанов.

"Мы увеличили за эту неделю количество тестирований на коронавирус методом ПЦР. В среднем сейчас мы делаем от 2,5 до 3 тысяч тестирований в сутки. Кроме того, мы по новому алгоритму тестируем всех без исключения пациентов, у которых есть воспаление легких", - сказал министр.

Также министр подчеркнул, что на сегодняшний день все строго придерживаются всех утвержденных Минздравом алгоритмов, начиная от семейных врачей и заканчивая медицинскими работниками, для того, "чтобы мы максимально тестировали, проявляли эту болезнь и принимали соответствующие меры".

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Напомним, в Украине на утро 13 апреля зафиксировано зафиксировано 325 новых случаев COVID-19 в Украине, всего - 3102, умерли 93 человека, 97 - выздоровели

Источник: https://censor.net.ua/v3188591
 
 
 Топ комментарии
 
)) нафига домой тащить? сивуха например моет яйца на улице, сидя на лавочке.
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алгоритм - слово года в Украине!
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А толку от етих тестов, если только за выходные РПЦ заразили тысячи новых людей
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Потрібно в 100 разів більше ПЦР тестів, щоб протестувати всю 42-мільйонну країну хоча б за 120 діб! Степанов не розуміє що кількість тестів катастрофічно мала і не дозволяє ефективно вести боротьбу з вірусом, тому що Степанов непрофесіонал і просто витрачає наш час на тупі розмови! Жодного плану збільшення виробництва ПЦР тестів в 100-200 разів в уряду та МОЗу немає, отже Степанов має йти з посади як людина яка не орієнтується в нагальних питаннях і не може координувати боротьбу з вірусом під час епідемії!
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точно! надо онтоле поставить на место степашки! "вот придёт онтоле - сразу всё разрулит!" ))))))
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Покупал яйца. Народ желает крупных и активно перебирает....Сколько обсеянных вирусом достанется вам?
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Приносиш додому і миєш їх з милом. Всі діла.
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)) нафига домой тащить? сивуха например моет яйца на улице, сидя на лавочке.
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)) ну может бабушки хотят стать дедушками?
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можна просто їх виставити на протяг... за добу -дві ніякого вірусу на шкарлупці не буде...
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А если пневмония бактериальная, и есть все доказательства? Хотя ПЦР и на такое иногда срабатывает.
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Ну, слава богу, ещё через пару месяцев можем догнать Беларусь.
Однако, тесты должны быть калиброваны эталонными.
Это в Минздраве знают?
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А толку от етих тестов, если только за выходные РПЦ заразили тысячи новых людей
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Ось скільки, виявляється у наших депутатиків наближених, родичів, просто знайомих по здачі України! А ще сюди додати самих трускавецьких мислителів, оманського презика і лєнку-сєпарку, то це не так і багато тестів проводиться для обраних.
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В Польщі роблять в день біля 8 500 тестів щодня і це один з найнижчих показників у Євросоюзі - це все що треба знати про рівень нашої "медицини"
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Надо обнародовать количество протестированных по областям.
Может получится любопытная информация к размышлению.
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Цн вчетверо менше, ніж робить польске Мінбудьздоров'я та мінум у вісім-десять разів менше, ніж потрібно для відчутного пом'якшення наслідків епідемії, у тому числі й економічних...
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сколько бы тестов не сделали, у 10-20% положительный результат
что говорит об отсутствии экспоненциального распространении вируса, а лишь подтверждает, что причиной увеличения случаев заражения является экспоненциальное увеличение количества тестируемых
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не обов"язково.
Є статистика смертності..

Якщо чітко робити тести всім померлим "від пневмонії"...
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приведите пример страны/штата/города, где доля количества зараженных не равна 10-20% от всех протестированных
могу даже до завтра подождать
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Это наверняка ВР, ОП, СН, приближенные и члены семей. Ежедневно, а зеленому дерьму- три раза в день.
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скорее всего действительно, колличество тестов в день ровно совпадает с колличеством украинских чиновников.
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