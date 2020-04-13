 Минздрав делает 2,5-3 тыс. ПЦР-тестов на коронавирус в сутки, - Степанов. ВИДЕО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на брифинге в понедельник сообщил глава Минздрава Максим Степанов.

"Мы увеличили за эту неделю количество тестирований на коронавирус методом ПЦР. В среднем сейчас мы делаем от 2,5 до 3 тысяч тестирований в сутки. Кроме того, мы по новому алгоритму тестируем всех без исключения пациентов, у которых есть воспаление легких", - сказал министр.

Также министр подчеркнул, что на сегодняшний день все строго придерживаются всех утвержденных Минздравом алгоритмов, начиная от семейных врачей и заканчивая медицинскими работниками, для того, "чтобы мы максимально тестировали, проявляли эту болезнь и принимали соответствующие меры".

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Напомним, в Украине на утро 13 апреля зафиксировано зафиксировано 325 новых случаев COVID-19 в Украине, всего - 3102, умерли 93 человека, 97 - выздоровели