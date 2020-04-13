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 Политика Украины, За рубежом
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 Пакет помощи ЕС Украине предусматривает 4 млн евро на поддержку общественных инициатив по борьбе с COVID-19, - посол Маасикас. ВИДЕО

В пакете помощи Украине со стороны ЕС предусмотрено EUR4 млн на поддержку общественных инициатив в борьбе с распространением коронавируса.

Об этом сообщил глава представительства ЕС в Украине Матти Маасикас, передает Цензор.НЕТ.

"Пакет помощи Европейского Союза для Украины предусматривает 4 млн евро на поддержку общественных инициатив, которые предоставляют помощь там, где это больше всего необходимо", - сказал он в видеообращении.

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Дипломат подчеркнул, что в течение столетий украинцы заботились о тех, кто нуждается в помощи больше всего. "Поскольку большинство граждан самоизолировались дома, украинское гражданское общество заняло активную позицию. Сегодня тысячи волонтеров приобщились к борьбе с коронавирусом. Они доставляют еду пожилым людям, помогают учителям работать онлайн и противодействуют дезинформации", - пояснил Маасикас.

Как сообщалось, Европейская комиссия выделит Украине более EUR190 млн на борьбу с распространением коронавирусной инфекции.

Пакет помощи ЕС Украине предусматривает 4 млн евро на поддержку общественных инициатив по борьбе с COVID-19, - посол Маасикас 01

Источник: https://censor.net.ua/v3188584
 
 
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Якби ще якось можна було б висмикнути із схеми такого ненажерливого паразита як зеленська влада який знаходиться між ЕС та Україною...
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Так вот откуда миллион баксов, что Бубочка обещал создателям вакцины от Ковид-19!
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