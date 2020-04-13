 Ты - медик, просто берешь и делаешь свою работу, - медбрат из Киева Битюков, приехавший в составе украинской делегации в Италию для помощи в борьбе с COVID-19. ВИДЕО

Он рассказал Радіо Свобода о том, какие там условия, как работает медперсонал в условиях эпидемии и почему эта поездка является полезной для Украины, передает Цензор.НЕТ.

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"Это очень правильный подход. Потому что мы можем научиться на реальном опыте, увидеть, как бороться с болезнью. Это такой живой онлайн-тренинг, когда приезжаешь и делаешь то, что тебе скорее всего понадобится потом. Ты будто можешь прыгнуть в будущее, а потом вернуться назад в прошлое и сделать выводы. Это очень крутая возможность", - охарактеризовал свою поездку Битюков.

Медбрат подчеркнул, что медики получают опыт и от взаимодействия с коллегами, и от работы с больными.

"Находясь здесь, выводы делаешь каждый день. Я получаю опыт работы с пациентами, то, что я выполнял в Украине, я здесь увидел иначе", - уверен он.

Хотя иногда за смену не удается поесть и сложно носить защитный костюм, Битюков заявляет, что каждый медик давно сделал свой выбор.

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"Известен этот вирус, не очень - это все равно вирус. Да, он вызывает больше осложнений, чем другие вирусные инфекции дыхательных путей, с которыми мы сталкивались ранее. Но ты медицинский работник, ты просто берешь и делаешь свою работу. Здесь вопрос не только в том, чтобы помочь итальянцам и быть здесь. Вопрос в том, чтобы быть готовым помочь нашим людям. Поэтому какая разница, чем они болеют - это вирусная инфекция, или травма, или сердечные приступы - ты просто должен это делать. Когда идешь работать медицинским работником, ты сознательно делаешь этот выбор", - говорит медбрат.

Он также уверен, что Украина справится с угрозой коронавируса.

Напомним, 3 апреля президент Владимир Зеленский подписал указ о том, что бригада украинских медиков отправится в Италию для помощи в борьбе с пандемией COVID-19 и обмена опытом.

4 апреля медики вылетели в Италию. На месте их встретил министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо.

По словам главного санитарного врача Виктора Ляшко, после возвращения их либо отправят на двухнедельную обсервацию, либо отправят оказывать помощь больным коронавирусом в больницы.

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