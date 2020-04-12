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Темы дня: Коронавирус и карантин Подозрение Чорновол Денис Ермак и Гео Лерос Российские террористы сбили Боинг
 Происшествия, Общество
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Все про:Донбасс (21109) Гиркин (95)

 Без нашей помощи "русская весна" на Донбассе была бы подавлена в зародыше, - террорист Гиркин. ВИДЕО

Ветеран ФСБ, российский террорист Игорь Гиркин (Стрелков) заявил, что без вторжения его отряда на Донбасс 6 лет назад никакой бы войны не случилась.

Как сообщает Цензор.НЕТ об этом он рассказал в программе "Момент истины".

Гиркин особо подчеркивает, что если бы его отряд не вторгся бы на территорию Украины и не стал бы "ядром "русской весны", то тогда не было бы никакой войны.

"Без этого ядра "русская весна" была бы подавлена в зародыше. Донбасс бы подавили бы, так как не хватало именно ядра, то есть людей которые готовы действовать еще более решительно, чем самые решительные донецкие активисты", - подчеркивает Гиркин, не скрывая роли своего отряда в "русской весне" на Донбассе.

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Источник: https://censor.net.ua/v3188489
 
 
 Топ комментарии
 


она заглохла, он заговоріл

I am Buben@onemans79901970 9 апр.

Сегодня в программе 60 минут у Скабеевой, где последние 6 лет про Украину говорят 50-55 минут, впервые про гибель Украины не было ни сказано ни слова.
Похоже России действительно пришёл пиздец.
Иначе этот феномен объяснить невозможно.
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Ниверюихтамнебылоэтобылишахтеры!
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...итрактористыстаксистами!
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она заглохла, он заговоріл

I am Buben@onemans79901970 9 апр.

Сегодня в программе 60 минут у Скабеевой, где последние 6 лет про Украину говорят 50-55 минут, впервые про гибель Украины не было ни сказано ни слова.
Похоже России действительно пришёл ******.
Иначе этот феномен объяснить невозможно.
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Гиркин, сделай нам податок - сдохни к Пасхе.
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Да, гиркин порадуй нас ,отправься к своему подельнику чаплину и побыстрее
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Почему ему сдохнуть? Как раз он сейчас очень важный свидетель и многое не скрывая рассказывает о реальной войне Росии против Украины. К сожалению многие наши политики не хотят слушать правды и до сих пор рассказывают что у нас гражданская война а росийских войск в Украине нету. Хотя даже ***** уже не скрывает что в Украине и росийские войска и росийская военная техника
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Ти забув, що по усьому кордону кацапи стояли, готові вдертися в любу мить, а армії ніякої в країні не було?
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Да уже бы фсБ замочило давно как многих их, было бы за шо наверное а тут сидит смирно и мемуары говорит....
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Питання в іншому - коли тоді , 6 років тому , сєпарів на Донбасі було всього кілька десятків - чому тодішня українська влада не змогла (чи не схотіла..) їх швидко ліквідувати ..?!
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а ты не помнишь, как быстро конница доскакала досаур могилы и порубала срань сепарскую... а из-за поребрика "вероломно, без объявления войны" лупанули катюши? Забыл? Как буряты на танках, не маскируясь, приветуланудэ передавали? Как кабздюк радовался обгоревшему бурятскому полену... как ссыкуны кадырчатые рисовались на бронетехнике, думали, шо на пикник приехали... 6 лет - довольно большой срок. Многое забывается...
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Так в тім то і річ - чому не було віддано наказу просто тихо зайти в Донецьк і спокійно передушити прямо там десяток сєпарів разом із Диркіним ?!
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Тогда толстозадые тётки даунбасские под гусеницы БМП ложились.
Они знали, что их не задавят. А вот под рос. БМП никто бы не посмел лечь. И не потому, что это "спасители", а потому что раздавят без зазрения совести.
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History Ukraine@History_Ukraine





Карта «Територія посиленої російської колонізації в Україні». США, 1978 р.

Без нашої допомоги "російську весну" на Донбасі було б пригнічено в зародку, - терорист Гіркін - Цензор.НЕТ 3825
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спецназ рухається таємно - якби групі ліквідації дійсно був би наказ прийти в Донецьк - жодні "толстозадые тётки даунбасские" про це б і не довідались !
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Наверное, потому что ввязаться в уличные бои означало бы разнести город к херам, технику попалить и тыщи жизней положить... в Харькове срань не успела расползтись по переулкам. Всё курско-белгородское дерьмо сконцентрировалось у ХОДА... а донецк, как я понимаю (потому шо я там не был) уже был насыщен гиркиными и ********** (кстати, из Харькова перебежал).
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1 - як можна "тыщи жизней положить" коли сєпарів тоді максимум до сотні взагалі було ? Без нашої допомоги "російську весну" на Донбасі було б пригнічено в зародку, - терорист Гіркін - Цензор.НЕТ 7065
в травні 2014 величезний Маріуполь "Азов" взяв практично без втрат ! Чому в Донецьку і Славянську так не можна було ?
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я не могу ответить на твой вопрос. Могу только предполагать
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так ото ж ...
Треба аби це питання задавали всі і в голос !
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Не звезди. До конца весны 2014 года в донецк был пустой от росийских боевиков. Максимум что там было ето пару десятков агентов и сепары-наркоманы, которые разбежались бы по норам заедь туда украинский спецназ при поддержке десантников и добровольцев. Город сдали СПЕЦИАЛЬНО!!! Поетому многие еще тогда проукраинские жители дамбаса и возненавидели Украину, за то что их даже не собирались защищать а просто сали на растерзание врагу. То же самое и по крыму. У кацапов аж массовое помешательство на етой почве возникло что так легко можно захватывать территории.
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Воно справді вірить, що їх там було кілька десятків... На більше його мозок не розрахований.
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ты что то перепутал. А кто их пустил в Украину не помнишь? Не помнишь начало 2014 года когда все просили власти перекрыть границу и ввести военное положение в крыму и на дамбасе? Не помнишь как просили власти зачистить от наркоманов донецкую ОГА, но вместо етого Турч и Парашенко уничтожали добровольцев и рассказывали что все провокаторы и все под контролем? А уже потом когда в Украину заехали тысячи росийских боевиков, тогда уже и начали работать росийские грады и смерчи поддерживая свои передовые части.
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О сколько сейчас будет альтернативных версий.... ))
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Шо ш... настало время афуительных историй. Каждый мнит себя стратегом, видя бой из-за угла (парафраз)
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Смайлик свой перерастический для себя прибереги.
Теперь напрягись: когда Порох пришел в президенты? Ну? Припомни, когда ты впервые против него голосовал? То-то же. А Пастор.. ну, не знаю... чем бы он перекрыл границу? Членом? Ни армии, ни погранслужбы. Всё в запустении. Мусора на сторону противника убежали... да и продажные СБУ-шники тоже. Вспомни Крым... ну, постреляли бы, ну проявили б героизм... и пали б смертью храбрых...но кацапы хорошо подготовились, и вряд ли их массированному наступлению можно было бы на ту пору противостоять. Ты не пионэр раненный, часом? Не бросался, как мудак Матросов на амбразуры?
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Не может быть!
Это всё начал Порошенко! Это ему выгодна эта война!
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Готовят Гирю к признанию, что именно он единолично угнал Бук и сбил Боинг...
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Ну так а и не удивление - давно всем известно, что дамбасы - это идейные ******** и из ********* тоже такие же гомики туда съезжались как эти четыре веселых гуся в зад ибуся
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А разве и пусть даже с их помощью рюсськая вясна удалась?? Дыркин не хочет вернуться в ДЫНЫРЫРляндию и посмотреть что там творится.
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Православный? РПЦ? И хвастается кровью на руках тысяч людей!
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В этом и есть суть гундяевского кривославия... молиться, а потом освятить ракеты "сатана"... кацапы, фуле... тупиковая ветвь приматов
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явка с повинной...
наверное, по ходу у него была контузия, нюх потерял
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А когда запланирована зачистка этого последнего уродыша Гирки? Он аж сам в ****, что ему до сих пор позволили жить. Оно, конечно, он тоже для этого усилия прилагает немалые - ***** помоит так, что и на Украине так не помоят. Поэтому казнь пока откладывали - пока отрабатывал Гирка. А теперь ***** уже мало кому интересен и настало время платить старые долги - и Гирке надо напяливать билое простирадло!
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ЦарицаРуси Next@********* 2 апр.

Мне кажется, что если завтра срана ру начнет продавать ватников за рубеж на органы, они всё равно продолжат гордиться, что клятые вражины не могут жить без росиських ватных почек.
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Неужели все-таки правдивы слухи о взрыве и утечке covid-19 из вирусологической лаборатории "Вектор" ,что в Новосибирске в сентябре прошлого года и о том ,что сразу после этого путин призвал людей из ближайшего своего окружения поскорее вакцинироваться и еще выдал им эту самую вакцину
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А Петя спокійно пропустив колону Гіркіна з Слов`янська в Донецьк
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Да уж точно. Куда тебе сопле до Порошенко.
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А почему ты считаешь, что тебя будет кто-то спрашивать, что ты хочешь?
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Зато у нас до сих пор власть и половина депутатов рассказывают что у нас гражданская война и нам нужно просто договариваться с тамженашимилюдьми.
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чому лише половина ? Всі . Жодна з політичних сил , за всі 6 років , чомусь не закликала ввести ВС , розірвати з РФ всі відносини і нарешті по справжньому почати визволяти свою землю !
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А кого путин будет сдавать за сбитый боинг в обмен на какие -то преференции .Ведь пытались уже подкупить голландцев деньгами.
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Selvestor Vivat@S_vivat 4 ч

В 2008 г. в «Русском журнале» был обнародован сценарий военного конфликта руководства России с Украиной, когда впервые прозвучал термин «Новороссия».
Публикация сделана путинским политтехнологом Глебом Павловским, являвшегося (до апреля 2011) советником Руководителя АП РФ.
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Если бы не наши гандоны-предатели-русскому миру,ни с вами,ни без вас-никуя бы не обломилось. Без нашої допомоги "російську весну" на Донбасі було б пригнічено в зародку, - терорист Гіркін - Цензор.НЕТ 3745
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Щось ця гнида дуже вже зажилась на світі.Хоча,думаю,що до Гааги він один йух не дотягне...
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Почему этот выродок еще покачивается на русскай березе?
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А зебильё уверено до сих пор, что войну начал Порошенко...
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Порох тільки пропустив колону на Донецьк.
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Ну тебе из-под мамкиной юбки конечно виднее, куда и кто пропустил...
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Пані вєнєдіктова, ДЕ справа проти руSSкіх терористів?! ДЕ вироки судів??

я знову ж переконуюсь яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
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