 Без нашей помощи "русская весна" на Донбассе была бы подавлена в зародыше, - террорист Гиркин. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ об этом он рассказал в программе "Момент истины".
Гиркин особо подчеркивает, что если бы его отряд не вторгся бы на территорию Украины и не стал бы "ядром "русской весны", то тогда не было бы никакой войны.
"Без этого ядра "русская весна" была бы подавлена в зародыше. Донбасс бы подавили бы, так как не хватало именно ядра, то есть людей которые готовы действовать еще более решительно, чем самые решительные донецкие активисты", - подчеркивает Гиркин, не скрывая роли своего отряда в "русской весне" на Донбассе.
она заглохла, он заговоріл
I am Buben@onemans79901970 9 апр.
Сегодня в программе 60 минут у Скабеевой, где последние 6 лет про Украину говорят 50-55 минут, впервые про гибель Украины не было ни сказано ни слова.
Похоже России действительно пришёл ******.
Иначе этот феномен объяснить невозможно.
Они знали, что их не задавят. А вот под рос. БМП никто бы не посмел лечь. И не потому, что это "спасители", а потому что раздавят без зазрения совести.
History Ukraine@History_Ukraine
Карта «Територія посиленої російської колонізації в Україні». США, 1978 р.
в травні 2014 величезний Маріуполь "Азов" взяв практично без втрат ! Чому в Донецьку і Славянську так не можна було ?
Треба аби це питання задавали всі і в голос !
Теперь напрягись: когда Порох пришел в президенты? Ну? Припомни, когда ты впервые против него голосовал? То-то же. А Пастор.. ну, не знаю... чем бы он перекрыл границу? Членом? Ни армии, ни погранслужбы. Всё в запустении. Мусора на сторону противника убежали... да и продажные СБУ-шники тоже. Вспомни Крым... ну, постреляли бы, ну проявили б героизм... и пали б смертью храбрых...но кацапы хорошо подготовились, и вряд ли их массированному наступлению можно было бы на ту пору противостоять. Ты не пионэр раненный, часом? Не бросался, как мудак Матросов на амбразуры?
Это всё начал Порошенко! Это ему выгодна эта война!
Подарунок Путіна ОРДЛО.
наверное, по ходу у него была контузия, нюх потерял
ЦарицаРуси Next@********* 2 апр.
Мне кажется, что если завтра срана ру начнет продавать ватников за рубеж на органы, они всё равно продолжат гордиться, что клятые вражины не могут жить без росиських ватных почек.
Selvestor Vivat@S_vivat 4 ч
В 2008 г. в «Русском журнале» был обнародован сценарий военного конфликта руководства России с Украиной, когда впервые прозвучал термин «Новороссия».
Публикация сделана путинским политтехнологом Глебом Павловским, являвшегося (до апреля 2011) советником Руководителя АП РФ.
я знову ж переконуюсь яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!