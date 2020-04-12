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Все про:пожар (4003) ЧАЭС (392) Зона отчуждения (139)

 Чернобль в огне: почему масштабный пожар охватил Зону отчуждения. ВИДЕО

Чернобыльская зона оказалась не готова к масштабному пожару из-за невозможности подъезда техники к отдельным очагам и отсутствия противопожарных рвов.

Об этом в частности говорися в коротком видеоролике главы Ассоциации чернобыльских туроператоров Ярослава Емельяненко, передает Цензор.НЕТ.

В сюжете присутствует интервью главы Госагентства по управлению зоной отчуждения Екатерины Павловой, в котором она поясняет причины случившейся беды.

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"Чернобыльская зона была не готова к масштабному пожару. Некоторые очаги возгорания в зоне отчуждения расположены в таких местах, где нет подъезда, а соответственно и возможности подвезти технику", - цитирует Павлову в фейсбуке пресс-служба агентства.

По ее словам, на развитие необходимой противопожарной инфраструктуры понадобится несколько лет.

"Но мы должны осуществлять первоочередные меры уже сегодня, потому что впереди сезон опасной жары", - подчеркивает Павлова.

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Источник: https://censor.net.ua/v3188474
 
 
 Топ комментарии
 
повтоный пост:
эти люди должны нести уголовную ответственности, причем суровую, приравниваемую к убийству. одно дело сжечь траву и ветки на своём огороде, другое дело вторгнуться в природное пространство, где тысячи животные, птиц и водоплавающих птиц используя природную маскировку траву и камыш прячут свой выводок и вьют гнёзда. и вот такие уроды одной спичкой сжигают заживо молодое потомство и взрослых тварей, которые до последнего не покидают гнёзда и свой выводок. и эти не увидевший жизнь молодняк уже не даст потомства. а краснокнижных растений и деревьев ценных и не очень пород уничтожается. потому волки и лисы идут в сёла, кабаны на огороды, и мышей полчища.
так, что убийцы и детоубийцы эти товарищи, и место им в местах не столь отдалённых.
посмотрите, на результаты их "шалостей", это ужсно:
https://puer-press.org.ua/?p=16123&fbclid=IwAR269oGK5OKsgOPAMwUqU--WbWFklsFUqwMox6MleXoocYNF-CgqCdHHBwc
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"на развитие необходимой противопожарной инфраструктуры понадобится несколько лет"

А вот и причина пожара.

Распил бабла на строительстве этой "необходимой инфраструктуры".
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Потому что ЕС денег в этот раз ну никак не хочет выделить "на тушение")))
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"на развитие необходимой противопожарной инфраструктуры понадобится несколько лет"

А вот и причина пожара.

Распил бабла на строительстве этой "необходимой инфраструктуры".
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Причина масштабного пожара в том, что козлам нужно было тушит, пока площадь возгорания не занимала и пяти гектаров. Пожары в этой зоне каждый год, работать нужно было, а не рапортовать, что все под контролем.
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Там всё есть - и техника и авиация. Было во всяком случае всё необходимое до прошлого года.
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Поджигателей в клетку, на пару дней на Майдан для обозрения гражданам..потом клетка в суде, потом зона лет на 7.....и показать по ТВ. Другим неповадно будет.
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повтоный пост:
эти люди должны нести уголовную ответственности, причем суровую, приравниваемую к убийству. одно дело сжечь траву и ветки на своём огороде, другое дело вторгнуться в природное пространство, где тысячи животные, птиц и водоплавающих птиц используя природную маскировку траву и камыш прячут свой выводок и вьют гнёзда. и вот такие уроды одной спичкой сжигают заживо молодое потомство и взрослых тварей, которые до последнего не покидают гнёзда и свой выводок. и эти не увидевший жизнь молодняк уже не даст потомства. а краснокнижных растений и деревьев ценных и не очень пород уничтожается. потому волки и лисы идут в сёла, кабаны на огороды, и мышей полчища.
так, что убийцы и детоубийцы эти товарищи, и место им в местах не столь отдалённых.
посмотрите, на результаты их "шалостей", это ужсно:
https://puer-press.org.ua/?p=16123&fbclid=IwAR269oGK5OKsgOPAMwUqU--WbWFklsFUqwMox6MleXoocYNF-CgqCdHHBwc
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Поджигателей нужно отправить на рудники пожизненно. Причем вместе с теми, кто их "воспитал", если еще живы.
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Зеленський- це катастрофа.
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Пускай любители рузкогого мира ахмет с парашенком помогут финансово на тушение,или только создавать схемы типа ротердам+ ума хватает?
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ещё Дюссельдорф +....свинооборонпром и прочие......
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Зеленський з Коломойським мають витратити все награбоване і ліквідувати пожежу.
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По прямой, не по трассе - от меня это км 40-45, не больше. Как-то кисло становится........
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а запах гарі є?
в мене навіть у хаті трохи відчувалося.
Сьогодні вже чисто - бджоли та джемлі літають.
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Сейчас сложно сказать откуда запах гари. Жгут же скошенную сухую траву на огородах.
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до чого дикий народ.
Поліція не реагує.
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так бадилля кожен рік палять на городах, але гарі раніше не було.
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Из-за того, что это недалеко, я каждый год отслеживала там пожары, ТАК - не запускали ситуацию. Не помню даже когда маленький очаг превращался в такой объемный. Так бывает когда во всех структурах, включая ГСЧС сидят бараны, которые перестали работать, хотя там и сидит профессионал своего дела. Ощущение, что ему просто дали команду не торопиться. А главбаран - Аваков, шеф этого заведения, которого больше волнует политика и коронавирус в Италии.
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Роками тільки красти і ніхт не робити. А тепер ще грошей дайте щоб ми просрали
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Так. Президенти крали. Дохєра крали. Але вони не могли красти все. Крали на місцях. Усі ці дрібні чиновнички, усі робітники. А уе державне, значить можна красти. А тепер коли вже все довели до п-ца всі плачуть.
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В Твиттере пишут, что там порубки незаконные были. И теперь это дело палят, чтобы не было лишних вопросов. Не знаю, правда или нет. Полиция одного поджигателя задержала. Бомж. Говорит, я к тюрьме привык. Похоже, заказ. Чорнобиль у вогні: чому масштабна пожежа охопила зону відчуження - Цензор.НЕТ 3687 Но я вот думаю, там же лес фонит? Его проверяют? Или может, кто-то живет рядом с фонящими досками? Чорнобиль у вогні: чому масштабна пожежа охопила зону відчуження - Цензор.НЕТ 421
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Офигеть. Пожары и в прошлые годы там были, но справлялись довольно быстро. Что сейчас происходит?
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зараз час сильного вітру - дуже швидко вогонь несе та піддуває + мало було опадів в березні місяців.
Та ще - думаю, спеціальні підпали в різних місцях. Або диверсія, або дурість.
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даздравствует кучмизм ,,, криминалу нужны деньги и кайф ,, а горе и нищенство это вам
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Что самое печальное, так это то, что выгорит минимум 50% леса.
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