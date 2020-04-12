 Чернобль в огне: почему масштабный пожар охватил Зону отчуждения. ВИДЕО

Об этом в частности говорися в коротком видеоролике главы Ассоциации чернобыльских туроператоров Ярослава Емельяненко, передает Цензор.НЕТ.
В сюжете присутствует интервью главы Госагентства по управлению зоной отчуждения Екатерины Павловой, в котором она поясняет причины случившейся беды.
"Чернобыльская зона была не готова к масштабному пожару. Некоторые очаги возгорания в зоне отчуждения расположены в таких местах, где нет подъезда, а соответственно и возможности подвезти технику", - цитирует Павлову в фейсбуке пресс-служба агентства.
По ее словам, на развитие необходимой противопожарной инфраструктуры понадобится несколько лет.
"Но мы должны осуществлять первоочередные меры уже сегодня, потому что впереди сезон опасной жары", - подчеркивает Павлова.
А вот и причина пожара.
Распил бабла на строительстве этой "необходимой инфраструктуры".
эти люди должны нести уголовную ответственности, причем суровую, приравниваемую к убийству. одно дело сжечь траву и ветки на своём огороде, другое дело вторгнуться в природное пространство, где тысячи животные, птиц и водоплавающих птиц используя природную маскировку траву и камыш прячут свой выводок и вьют гнёзда. и вот такие уроды одной спичкой сжигают заживо молодое потомство и взрослых тварей, которые до последнего не покидают гнёзда и свой выводок. и эти не увидевший жизнь молодняк уже не даст потомства. а краснокнижных растений и деревьев ценных и не очень пород уничтожается. потому волки и лисы идут в сёла, кабаны на огороды, и мышей полчища.
так, что убийцы и детоубийцы эти товарищи, и место им в местах не столь отдалённых.
посмотрите, на результаты их "шалостей", это ужсно:
https://puer-press.org.ua/?p=16123&fbclid=IwAR269oGK5OKsgOPAMwUqU--WbWFklsFUqwMox6MleXoocYNF-CgqCdHHBwc
в мене навіть у хаті трохи відчувалося.
Сьогодні вже чисто - бджоли та джемлі літають.
Поліція не реагує.
Та ще - думаю, спеціальні підпали в різних місцях. Або диверсія, або дурість.