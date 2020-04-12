 Десятки верующих, священники без масок, - в Сети показали, как в УПЦ МП в Ривном освящают вербу. ВИДЕО

Видео богослужения опубликовал в Фейсбуке Алексей Бухало, информирует Цензор.НЕТ. Он отметил, что видео снято 11 апреля в 18:45.
На этих кадрах видно, что богослужение происходит на улице. Большинство прихожан — в масках, священнослужители — нет.
"- А что вы, не боитесь коронавируса?
- Боимся.
- А стоите все равно.
- С Богом ничего не страшно. Ничего" — говорит верующая.
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Вначале люди стоят на некотором расстоянии друг от друга, но в конце службы подходят близко друг к другу и к священнослужителям. На последних минутах записи слышно, как они начинают возмущаться тем, что их снимают.
Напомним, ранее Министерство культуры и информационной политики Украины обнародовало рекомендации относительно пасхальных богослужений в период карантина.
В свою очередь, глава Нацполиции Игорь Клименко уверил, что полицейские в Пасхальные дни не будут силой выводить людей из церквей.
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руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
Такие как ты, которые в каждую новость всовывают "зешмаркля предатель/русский шпион"...
Это от скодоумия или есть более тяжёлые причины?
а воно он як ...
Натомість відновлена Православна Церква України дбає про українців і закликає наших громадян дотримуватись картину і залишатися дома, навіть у дні великих свят. Так само закликають це робити і інші церкви європейських країн.
не, не слышали!
карантин?
не, то кара Господня !