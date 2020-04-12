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 Десятки верующих, священники без масок, - в Сети показали, как в УПЦ МП в Ривном освящают вербу. ВИДЕО

На богослужении вечером 11 марта священники были без масок, и ни они, ни верующие не придерживались рекомендованного безопасного расстояния друг от друга.

Видео богослужения опубликовал в Фейсбуке Алексей Бухало, информирует Цензор.НЕТ. Он отметил, что видео снято 11 апреля в 18:45.

На этих кадрах видно, что богослужение происходит на улице. Большинство прихожан — в масках, священнослужители — нет.

"- А что вы, не боитесь коронавируса?

- Боимся.

- А стоите все равно.

- С Богом ничего не страшно. Ничего" — говорит верующая.

Смотрите на Цензор.НЕТ: Глава ПЦУ Епифаний призвал украинцев оставаться дома в Вербное воскресенье. ВИДЕО

Вначале люди стоят на некотором расстоянии друг от друга, но в конце службы подходят близко друг к другу и к священнослужителям. На последних минутах записи слышно, как они начинают возмущаться тем, что их снимают.

Напомним, ранее Министерство культуры и информационной политики Украины обнародовало рекомендации относительно пасхальных богослужений в период карантина.

В свою очередь, глава Нацполиции Игорь Клименко уверил, что полицейские в Пасхальные дни не будут силой выводить людей из церквей.

Читайте также: УПЦ МП проведет пасхальную службу в Киево-Печерской лавре, - архиепископ Климент

Источник: https://censor.net.ua/v3188473
 
 
 Топ комментарии
 
А где мусора? Почему попов не штрафуют?
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Момент істини.
УПЦ МП, плювати на українців.
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"С Богом ничего не страшно. " (ничуть не лучше сектантского - "Хуже не будет")
И кто из секты посмеет теперь это высмеять?
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поп-мерседес (московского патриархата) призывал всех приходить и стар и млад в "цэрковь" и причащаться, несмотря на эпидемию. теперь сам с короновирусом в больничке. может его путин еще одним орденом наградит? посмертно
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Попи від МП зменшують кількість своїх прихожан. Ну Лавруша колись про них вже казав. Десятки вірян, священники без масок - у мережі показали, як в УПЦ МП у Рівному освячують вербу - Цензор.НЕТ 4454
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На этой площади можно значительно повысить бюджет = 17000•ххх
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Плюс еще 21 день карантина! Отдыхаем.
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яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти руSSке гундяєвське кривослав`я!

руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
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Участвуют в шабаше не украинцы, а хохлы и совки, подобные хохлы выбрали всей Украине в презы блазня, это результат наследия зомбирования ссср и с этим приходится жить.
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Ну, репитиция прошла успешно. Теперь можно и главное мероприятие проводить - крестный ход с автоматами 9 мая
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через пару недель в ривном будет массовый приход прихожан по заражению. теперь неделя паузы - и новый заход. потом снова в пару недель - новая волна прихода. потом гробкы -,.... всё по алгоритму.
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русня всегда отличалась отсутствие ума, пусть радуеться, миру убытка от потери их хуже не будет.
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Кацапським попам пох...й на епідемію, їм головне пожертчування "на храм". Але як кремлівському гауляйтеру ЗЄшмарклі їм ніколи думати стратегічно і вони не враховують що їх цільова аудиторія може дуже скоро піти в Пу...ський рай. А з раю пожертвувань ще ніхто не передавав.
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Вот просто интересно!
Такие как ты, которые в каждую новость всовывают "зешмаркля предатель/русский шпион"...
Это от скодоумия или есть более тяжёлые причины?
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ты может и прав,с его умом шпионом не быть,но то назвал его зешмарклей,молодец.Уже и до вас з.******** начинает доходить.
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я раніше вважав, що Кременчук російськомовне місто,
а воно он як ...
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Всех собрать и в палаточный городок на обсервацию.
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Природній відбір. Цапи мають відсіятись. Не заважайте
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РПЦ за зелемойского голосила...вместе с прочим дном.
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А какой смысл в етих масках если они с одной ложки все поели
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Загинути від коронвіруса заради мерса S класа Гундяя Мацьковського Кирилки - велика радість. Нехай мруть. Все нормально.
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Егеж. Так само, як руські танкі грязі нє бояцца. Вони в тому бруді народилися, ледь жевріють та й в тому бруді подохнуть. Ну їм хочецця як найскоріше. Тож нехай так і буде! Навіщо заважати?!
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В храме заразится нельзя, приходите, ПРИНОСИТЕ!Десятки вірян, священники без масок - у мережі показали, як в УПЦ МП у Рівному освячують вербу - Цензор.НЕТ 5429
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Давно эти кацапские секты нужно запретить!со временем зачистим их!и на кацапию погоним! Все церкви под ПЦУ будут.дело времени
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В свое время мне такие же речи говорил парторг завода. Потом развел руками и сокрушенно сказал. Церкви позакрывали, так сектантов расплодилось видимо - невидимо.
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Попы кацапского прости-Господи патриархата, очень ревностно относятся к баблу. Надо штрафануть каждого попа, прислужника и т.д. конкретно в этой церкви на 34 тыс. грн, глядишь на завтра все другие закон мирской блюсти начнут!
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Нахєр нам ваш томос - казали зебіли, навіть не усвідомлюючи, що це питання національної безпеки. І цей випадок з ковід19 тому підвердження. Кацапські попи чхати хотіли на українців, вони дотримуються вказівок з Москви і діють відповідно.
Натомість відновлена Православна Церква України дбає про українців і закликає наших громадян дотримуватись картину і залишатися дома, навіть у дні великих свят. Так само закликають це робити і інші церкви європейських країн.
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У нас попы как каста неприкасаемых.
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Они молодцы. Действуют в правовом поле. А тебя по беспределу заставят все лето без работы в четырех стенах просидеть. Люди огороды посадить не могут, потому что рассаду и семена купить негде. И их дети будут голодать, потому что их родители согнулись перед беззаконием.
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Обработка мозгов должна идти непрерывно, на вирус им насрать, ФСБ дает четкие команды.
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маскальская биомасса .... эти за Зелю голосуют и за Шмария ....лично таких знаю.
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...потім всі понапиваються, а дружинам будуть казати - не я п'ю, верба п'є!
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Не помню точно, но только на 5-м или 6-м соборе христианская церьковь признала что у женщины есть душа.До этого женщин считали нечто средним между животным и человеком.В период высшей Духовности, - то есть во времена крепостного права женщины россии в налоговых сказках за душу не считались.Согласно "Домострою" муж мог хоть убить свою жену, -и даже помещики на это не возмущались.Сегодня-же женщины являются самыми верующими среди всех религий Мира.
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свинорылый одной палочкой все лбы перемазал, окуная ее в вирусный раствор Десятки вірян, священники без масок - у мережі показали, як в УПЦ МП у Рівному освячують вербу - Цензор.НЕТ 2305
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гигиена ?
не, не слышали!

карантин?
не, то кара Господня ! Десятки вірян, священники без масок - у мережі показали, як в УПЦ МП у Рівному освячують вербу - Цензор.НЕТ 2991
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Составить списки кто там был на службе,и если заболеют,направить их в эту же церковь,пусть молитвой лечатся
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Это было ожидаемо. И это очень плохо. Дай Бог, чтоб не было больных среди верующих, которые вместо врача поперлись в церковь облизывать иконы и руки батюшкам.
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Хто би сумнівався. 73% вибрали вірус у прізідєнти ))) Воно здохне, а покаже всім, шо мало всю єту біологію в сраці... Вони чомусь впевнені, що Бог порішає за кожного ідіота. Головне - стати рачки.
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Вся надія на природу . Лише вона одна може різко скоротити популяцію дибілів в країні , щоб нормальним ,здоровим людям жилося легше й безпечніше . Це єдине , про що зараз треба просити в Бога в своїх домашніх молитвах . Миру і здоров'я нормальним людям .
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Епідемія у Франції розповсюдилася через з'їзд євангелістів. Делегати роз'їзалися по домах. Понесли...
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