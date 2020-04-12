 Десятки верующих, священники без масок, - в Сети показали, как в УПЦ МП в Ривном освящают вербу. ВИДЕО

Видео богослужения опубликовал в Фейсбуке Алексей Бухало, информирует Цензор.НЕТ. Он отметил, что видео снято 11 апреля в 18:45.

На этих кадрах видно, что богослужение происходит на улице. Большинство прихожан — в масках, священнослужители — нет.

"- А что вы, не боитесь коронавируса?

- Боимся.

- А стоите все равно.

- С Богом ничего не страшно. Ничего" — говорит верующая.

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Вначале люди стоят на некотором расстоянии друг от друга, но в конце службы подходят близко друг к другу и к священнослужителям. На последних минутах записи слышно, как они начинают возмущаться тем, что их снимают.

Напомним, ранее Министерство культуры и информационной политики Украины обнародовало рекомендации относительно пасхальных богослужений в период карантина.

В свою очередь, глава Нацполиции Игорь Клименко уверил, что полицейские в Пасхальные дни не будут силой выводить людей из церквей.

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