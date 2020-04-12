EN|RU|UK
Темы дня: Коронавирус и карантин Подозрение Чорновол Денис Ермак и Гео Лерос Российские террористы сбили Боинг
 Политика Украины
  5779  107
Все про:Кабмин (11994) энергетика (1144) Яценюк (7827) Минэнергоугля (547) Минэкоэнерго (5)

 Власть допускает преступный непрофессионализм в энергетическом секторе, - Яценюк. ВИДЕО

Первое, что должен сделать действующий премьер-министр Денис Шмыгаль - создать антикризисный штаб и безотлагательно заняться вопросами энергетики.

Об этом заявил лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк в программе "Главная тема" на телеканале "Украина" 11 апреля, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу политсилы.

Лидер "Народного фронта" напомнил, в какой ситуации оказалась Украина в 2014-2015 годах: "Если бы мы работали тогда после российской агрессии так, как работает сегодняшняя власть, если бы мое правительство так работало, - мы бы точно были без газа, без света, без угля, без воды, без денег и без зарплаты. То, что это правительство и власть непрофессиональные - это уже известно. Но в энергетическом секторе преступный непрофессионализм".

Он вновь подчеркнул необходимость назначения министра энергетики. В стране "должен быть человек, который должен возглавлять ключевое направление украинской экономики - это энергетика".

"Но есть состав Кабинета министров, есть премьер-министр. Я как премьер-министр (в 2014-2016 гг. - Ред.) возглавлял антикризисный энергетический штаб. Именно поэтому у нас был и газ, и электроэнергия, и уголь, и нефть", - подчеркнул Яценюк.

Смотрите также: Энергетическая отрасль на грани выживания, а министр до сих пор не назначен, - Тимошенко. ВИДЕО

Поэтому первое, что должен сделать действующий премьер-министр, - это создать такой штаб и безотлагательно заняться вопросами энергетики, добавил политик.

Яценюк отметил, что только что завершилось заседание парламентского комитета, на котором дополнительно выделено 2 миллиарда гривен якобы на реструктуризацию угольной отрасли.

Однако, по его словам, речь идет не о реструктуризации: "Речь идет о том, что не хватает заработной платы по государственным шахтам, и уже сегодня они туда "всадили" 3,6 млрд грн".

Арсений Яценюк отметил, что если бы шахтеры имели возможность продавать свой уголь как на государственных, так и на частных шахтах для электрогенерации, и получать достойную оплату за этот уголь, - государству не пришлось бы тратить на погашение задолженностей миллиарды, которые так сейчас нужны для преодоления пандемии и экономического кризиса.

Источник: https://censor.net.ua/v3188462
 
   
 Топ комментарии
 
За Зе зараз пишуть на 90% проплачені боти. Більшість ідейних дурників, тихенько сидять і охрінівають від того, як їх, таких розумних і кмітливих, розвели як останніх лохів (якими вони, власне кажучи, і є).
 показать весь комментарий
 
ну да ,для вас цапов, так и есть
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Страница 2 из 2
<<<1 2
 
Вот что писало авторитетное издание Цензор.нет каких-то 30 часов назад

10.04.20 21:49 "Если сейчас не принимать решения в энергетике, завтра мы войдем в кризис без света, угля и с проблемами с нефтью и газом - Яценюк во время онлайн дискуссии КФБ"

Интересно, если завтра Яценюк выступит с этими же тезисами на открытии конференции "Порохобот Поділля", опять будет эта новость?
 показать весь комментарий
 
А ведь Сеня прав,меня удивляет одно почему профи не с Зеленским,почему допускают убийство страны,ведь когда Украина попадет под русню всем будет пофиг кто на кого обиделся страны не будет и кормушки у вас не будет,ибо русня уже ученая и ни одного из вас туда не пустит,своих с тамбова напихают
 показать весь комментарий
 
Уберите этого ворюгу-кроля, который украл всю морковку.
 показать весь комментарий
 
 
Это не Непрофинализм а банальный развал энергетической системы Украины и напереная привязка к кацапии.При избытке электричества страна начинает его импортитровать да еще и от кацапии.При нехватке газа и нефти так ни прогрошенковское ни зелено-сопливое правительство так и не удосужилось ввести в действие уже существующие законсервированые месторождения не говоря уже об новых разработках месторождений.
А это полная сдача Украины кацапам.
 показать весь комментарий
 
 
Ляшко уже свое насосал у Ахметова , теперь Гудок нашел себе новую шлюху в лице Кроля . Кроль потеряйся !
 показать весь комментарий
 
Як на мене Яценюк потрібен зараз діючому уряду
 показать весь комментарий
Страница 2 из 2
<<<1 2
Цензор.НЕТВидеоПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх