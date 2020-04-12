EN|RU|UK
Темы дня: Коронавирус и карантин Подозрение Чорновол Денис Ермак и Гео Лерос Российские террористы сбили Боинг
 Политика Украины
  1058  20
Все про:бюджет (4466) ВР (24782) законопроект (2385) Рахманин (35) Голос партия (166)

 Мы не будем голосовать за бюджет, основанный на нереалистичных средствах от МВФ. Сначала должен быть закон о банках, - нардеп от "Голоса" Рахманин. ВИДЕО

Партия "Голос" не будет поддерживать изменения в бюджет до тех пор, пока не будет проголосован законопроект о банках. Именно его принятие является основным условием предоставления Украине кредита от МВФ, необходимого для реализации обновленного бюджета.

Об этом сообщил нардеп "Голоса" Сергей Рахманин, передает Цензор.НЕТ.

"Этот бюджет немного фантастический, потому что цифры, заложенные в нем, базируются на том, что Украина получит помощь от МВФ. А МВФ и другие организацию ставят ключевое требование - Украина должна принять закон, который не позволит одному известному олигарху вернуть себя самый большой банк в стране", - отмечает Рахманин.

Он подчеркивает, что в понедельник Рада не планирует голосовать за закон о банках, однако будет принимать изменения в бюджет.

"Мы не можем и не будем голосовать за бюджет, основанный на нереалистичных средствах", - подытожил Рахманин.

Читайте также: Разумков подписал распоряжение о созыве внеочередного заседания Рады 13 апреля в 14:00

Источник: https://censor.net.ua/v3188459
 
 
 Топ комментарии
 
Кравчуку, Кучме, Януковичу понадобились десятилетия чтобы уничтожить украинскую промышленность, армию, медицину, образование. Бубочка справился со всем этим меньше чем за год.

Мы не будем голосовать за бюджет, основанный на нереалистичных средствах от МВФ. Сначала должен быть закон о банках, - нардеп от "Голоса" Разманин - Цензор.НЕТ 1637
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
у вас деньги лишние с бюджета? Пока у нас борятся с вирусом и люди сидят без работы. ловите прикол на 10 миллионов из наших карманов.
РОЗПОРЯДЖЕННЯ КМУ від 08 квітня 2020 р. № 390-р
"На виконаннУказу Президента України від 31 січня 2020 р. № 32 "Про надання гуманітарної допомоги Республіці Албанія" виділити Міністерству закордонних справ 10 млн. гривень для надання гуманітарної допомоги Республіці Албанія."https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-nadannya-gumanitarnoyi-dopomogi-respublici-albaniya-i080420-390
 показать весь комментарий
 
 
Чисто украинская фамилия у этой нардупы )
 показать весь комментарий
 
И не говори...зеленский...ермак...разумков..мендель....вот это да...исконно украинские фамилии...
 показать весь комментарий
 
 
Кравчуку, Кучме, Януковичу понадобились десятилетия чтобы уничтожить украинскую промышленность, армию, медицину, образование. Бубочка справился со всем этим меньше чем за год.

Мы не будем голосовать за бюджет, основанный на нереалистичных средствах от МВФ. Сначала должен быть закон о банках, - нардеп от "Голоса" Разманин - Цензор.НЕТ 1637
 показать весь комментарий
 
 
Рахманін а не разманін цензор завжди на висоті
 показать весь комментарий
 
ВР полностью состоит из Пейсов и кацов,а мы украинцы хотим улучшения и перемен ага
 показать весь комментарий
 
 
Ротшильд и Сорос вместе с рептилоидами хотят поработить украинцев. Но мудрый украинский народ справится и на следующих досрочных выборах проголосует за ОПЗЖ и Бойко. Ура товарищи!!!!
 показать весь комментарий
 
 
розграбована країна як ін'єкційний наркоман вимолює гроші на нову дозу "ширки".. Мы не будем голосовать за бюджет, основанный на нереалистичных средствах от МВФ. Сначала должен быть закон о банках, - нардеп от "Голоса" Рахманин - Цензор.НЕТ 8609
 показать весь комментарий
 
 
Разрабатую теорію Всесвітнього *************, причинно-наслідковий ланцюг. - разом із Mishell Pfeiffer.

Мы не будем голосовать за бюджет, основанный на нереалистичных средствах от МВФ. Сначала должен быть закон о банках, - нардеп от "Голоса" Рахманин - Цензор.НЕТ 5801
 показать весь комментарий
 
 
Так этот бюджет же был основан в надежде на 5млрд,которые заробитчаны возможно перешлют
 показать весь комментарий
 
В России за минувшие сутки было зарегистрировано 2186 новых случаев заражения COVID-19. Таким образом, число инфицированных возросло до 15 770 человек. Такие цифры привели в оперштабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.Общее число жертв пандемии в стране достигло 130 человек.
 показать весь комментарий
 
Вчера увидел как говнокомандующий принимает рапорт , до сих пор зло берёт .!! Ну шо это за свинство ,, твою ж мать , панэ ********** ..??? Ну как так .???

Ми не голосуватимемо за бюджет, що ґрунтується на нереалістичних грошах від МВФ. Спочатку має бути закон про банки, - нардеп від "Голосу" Рахманін - Цензор.НЕТ 1662 .
 показать весь комментарий
 
Є монобільшість, нехай голосує. Дарма, чи що, зе-клован завів їх під купол?
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТВидеоПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх