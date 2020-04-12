 Мы не будем голосовать за бюджет, основанный на нереалистичных средствах от МВФ. Сначала должен быть закон о банках, - нардеп от "Голоса" Рахманин. ВИДЕО

Об этом сообщил нардеп "Голоса" Сергей Рахманин, передает Цензор.НЕТ.

"Этот бюджет немного фантастический, потому что цифры, заложенные в нем, базируются на том, что Украина получит помощь от МВФ. А МВФ и другие организацию ставят ключевое требование - Украина должна принять закон, который не позволит одному известному олигарху вернуть себя самый большой банк в стране", - отмечает Рахманин.

Он подчеркивает, что в понедельник Рада не планирует голосовать за закон о банках, однако будет принимать изменения в бюджет.

"Мы не можем и не будем голосовать за бюджет, основанный на нереалистичных средствах", - подытожил Рахманин.

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