 Мы не будем голосовать за бюджет, основанный на нереалистичных средствах от МВФ. Сначала должен быть закон о банках, - нардеп от "Голоса" Рахманин. ВИДЕО

Об этом сообщил нардеп "Голоса" Сергей Рахманин, передает Цензор.НЕТ.
"Этот бюджет немного фантастический, потому что цифры, заложенные в нем, базируются на том, что Украина получит помощь от МВФ. А МВФ и другие организацию ставят ключевое требование - Украина должна принять закон, который не позволит одному известному олигарху вернуть себя самый большой банк в стране", - отмечает Рахманин.
Он подчеркивает, что в понедельник Рада не планирует голосовать за закон о банках, однако будет принимать изменения в бюджет.
"Мы не можем и не будем голосовать за бюджет, основанный на нереалистичных средствах", - подытожил Рахманин.
РОЗПОРЯДЖЕННЯ КМУ від 08 квітня 2020 р. № 390-р
"На виконаннУказу Президента України від 31 січня 2020 р. № 32 "Про надання гуманітарної допомоги Республіці Албанія" виділити Міністерству закордонних справ 10 млн. гривень для надання гуманітарної допомоги Республіці Албанія."https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-nadannya-gumanitarnoyi-dopomogi-respublici-albaniya-i080420-390
Всегда ваш МВФ".
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