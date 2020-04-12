 Пограничник за $3 тыс. обещал пропустить вне пункта контроля контрабандистов с 11 тыс. масок, - СБУ. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

По предварительным данным следствия, инспектор отдела пограничной службы "Ужгород" Чопского пограничного отряда наладил коррупционный механизм получения денег за нелегальную переправку за границу противоэпидемической продукции, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.
Оперативники задокументировали факт вымогательства должностным лицом от местного жителя 3 тысяч долларов. За указанную сумму пограничник "гарантировал" мужчине содействие в перемещении в одну из европейских стран вне установленных пунктов контроля 11 тысяч защитных масок на более полумиллиона гривен.
Правоохранители задержали инспектора Госпогранслужбы в соответствии со ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины в Ужгородском районе при передаче первой части неправомерной выгоды.
Решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении и избрании меры пресечения.
В рамках уголовного производства, начатого по ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины, проводятся следственные действия для установления всех обстоятельств правонарушения и привлечения к ответственности других лиц, причастных к противоправной деятельности.
считаем 11000*8 = 88000 гривень , а 3000 долларов стоят 3000*27= 81000
пограничник , что рамсы попутал и попытался сбить сумму всей стоимости масок
В этой контробандной бизнес схеме что-то не сходиться