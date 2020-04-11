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 Три человека погибли, четверо пострадали в результате столкновения Daewoo Sens и скорой в Харькове, - полиция. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В пятницу, 10 апреля, около 22:00 вблизи 5-го километра кольцевой дороги в Харькове легковушка столкнулась с автомобилем скорой. В результате погибли три человека, четверо госпитализированы с травмами.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Отдел коммуникации полиции Харьковской области, правоохранители предварительно установили, что Daewoo Sens под управлением 27-летней женщины, двигавшийся со стороны улицы Александра Зубарева в направлении проспекта Гагарина, выехал на встречную полосу, где столкнулся с каретой скорой медицинской помощи.

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В результате ДТП водитель и 33-летний пассажир легковушки, а также 55-летний водитель скорой погибли на месте. Кроме того, 33-летний пациент, два санитара 48 и 38 лет, а также 40-летний фельдшер, которые находились в карете скорой, с различными травмами доставлены в медицинское учреждение.

Сотрудники СУ ГУНП в Харьковской области внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч. 3 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 3 лет. Все обстоятельства аварии выясняются.

Три человека погибли, четверо пострадали в результате столкновения Daewoo Sens и скорой в Харькове, - полиция 01

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Три человека погибли, четверо пострадали в результате столкновения Daewoo Sens и скорой в Харькове, - полиция 02
Три человека погибли, четверо пострадали в результате столкновения Daewoo Sens и скорой в Харькове, - полиция 03

Источник: https://censor.net.ua/v3188421
 
 
 Топ комментарии
 
сколько ж то део ехало что так разворотить рамный уазик, который больше 80 и не ездит. возбудили. так садить уже не кого.
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кусок железа совсем наверное сгнил, если его так разворотило!!
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Броньовані мерседеси знаєте у кого !
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Оба сгнили? нет, я думаю, скорость.
Но сажать уже некого
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Как млять такое возможно?!
Кто провтыкал?
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Говорят, за рулем была девочка с сильным запахом алкоголя...
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Думаю не постоянный водитель или маленький стаж, не рассчитали мощность. Педаль до полика, а ей по. Дэу плять
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Там на объездной всегда хочется притопить: больно хорошая дорога. А нельзя. Слишком узко, слишком извилисто, слишком внезапные перекрестки.
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Жесть..таке відчуття що автомобілі мчали назустріч один одному 250 км. /г
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цей кусок железа їхав рятувати чиесь життя
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так при чем здесь уазик. спасибо что такой едет. жаль что не доехал благодаря безмозглой
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Прощай немытая раССея Заступник командира роти, по підриву банкоматів Три человека погибли, четверо пострадали в результате столкновения Daewoo Sens и скорой в Харькове, - полиция - Цензор.НЕТ 5479 Цікаво, Згуладзе і Деканоїдзе гикається, коли її підопічні, яких вони набрали по об"яві, таке витворяють?
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И шо начальника харьковской области уволят?
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А почему бы и не написать в Фейсбуке авакову, почему не уволит своего подчинённого. Пусть задумается, ведь это удар по его имиджу
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сколько ж то део ехало что так разворотить рамный уазик, который больше 80 и не ездит. возбудили. так садить уже не кого.
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То скорее всего больничная развозка, таких уже нет в городской скорой помощи. тётка видно в дэо газу давала. Девки ни скорости, ни машины, ни габаритов не чуют по определению. Ну разве лет после 15 вождения каждый день. Дэу просто создан нырять под корпус. Даже под буханку.
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судя по ямковому ремонту дороги один из участников обьезжал по встречной......(((
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Что за скорая такая стрёмная в Харькове.
Это УАЗик 452 что-ли?
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Так конец же эпохи бедности, потому и скорая такая стрёмная.
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досталось от 141-й потужной реформи педро.
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В Украине все расслаблены, за превышение скорости штрафов нет! Совсем, вы попробуйте в Германии поездить 60 км в час в городе, наткнетесь на штук 5 камер, и штрафов евро на 300. За час. Смертность в Германии в 2,5 раза меньше на 100 тысяч человек. Дэу это беда конечно, даже не хватило выжать чтобы уйти
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Aleksei Pravdin Перефразирую профессора Преображенского: проблема не в камерах, а в головах. Никакому немцу не нужны камеры - есть знак, значит, выполняет, ибо это его безопасность, его близких и др. участников дорожного движения. А у нас кладут болт, с прибором, и на камеры, и на себя, и на семью, и на др. водил. А уж если выпьют...
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В Германии правила соблюдают потому что очень дорого. Перейти дорогу на красный 30 евро, стоянки, не правильный поворот превышение на 12 км все от 30 евро. Или вспоминаешь историю времён фашизма. Когда с трамвая вывели безбилетных и расстреляли. Я в Германии езжу только по автобанам, в городе раздражает
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Aleksei Pravdin Ну, это неотвратимость наказания, невозможность откупиться за взятку, соблюдение законов и т. д. С этим у нас никак.
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не треба гнати на деу..у нас на дорогах ще совково-мокшанського мотлоху купа..а кузов Ланосу розробляв фахівець з дженерал моторз..так що ланос не така вже й погана машина
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А движок чей? Вообще модель 80-х, как такое гамно Разрешили производить. Времена васадзе и святашей, свободные экономические зоны Донецка....
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дамбас вообще не при чем . а двигатель на сенсах мелитопольский ставили. к стати очень неприхотливый в эксплуатации.
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Только ввозили тогда все через них, потому что вместо налогов были договорняки. Не было ни секса ни ануса, за 5300 вначале была цена, но растаможка была до 1000, и привезти было без геммороя. Не то что зеля год назад пообещал, писдоболище
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