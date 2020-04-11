 Без кредита МВФ Украина избежит дефолта, но будет очень сложно, - глава Минфина Марченко. ВИДЕО

Такую уверенность высказал министр финансов Сергей Марченко в программе "Свобода слова Савика Шустера", передает Цензор.НЕТ.
Он подчеркнул, что без принятия "антиколомойского" закона МВФ не предоставит Украине кредит, однако в таком случае и дефолта не будет. "Но это будет очень сложно", - отметил глава Минфина.
В то же время, Марченко уверен, что сегодня есть все условия, чтобы принять этот закон.
Напомним, народные депутаты подали более 16 тыс. поправок ко второму чтению законопроекта №2571-д "Об усовершенствовании некоторых механизмов банковской деятельности", который устанавливает невозможность возврата неплатежеспособных банков бывшим владельцам.
Больше всего поправок к "антиКоломойскому" законопроекту - 6033 - подал исключенный ранее из "Слуги народа" депутат Антон Поляков. При этом он соглашается отозвать часть правок, если будут отменены запуск рынка земли, второй этап медреформы и правки к законам о ФОПах.
Все как и рассчитывалось Беней еще год назад.
Угадай, в каком году за последние 9 лет у Украины был самый большой рост ВВП? Нет это не 2012, и даже не 2013-й. Это... о чудо... 2018-й год! Пабам. 4.5%. а знаешь почему? Потому,что в 2014-2015 сеня и петя, чтобы не просрать страну, делали реформы, которые требовал мвф. В итоге, 20 лет убыточный для бюджета Нафтогаз стал самой прибыльной госкомпанией, внешний долг Украины уменьшился процентов на 30. В Украину стали заходить мировые компании, котоые раньше нас боялись: раянейр, икея, h and m и еще сотни других. Так что свидетели дефолта для коломойского - идите нахер.
Тобто, виборці Зеленського будуть голодувати, а не виборці його ж - ні?
Це ти як вирахавав?
І при чому тут дєдивоєвалі?
Вже і так видно - прихильник!
Міністр оборони Андрій Таран заявляє, що наразі у ЗСУ не вистачає захисних засобів для військовослужбовців і для військових медиків.Джерело: інтерв'ю Тарана "ТСН. Тиждень", опубліковане на сайті МіноборониПряма мова: "Відверто кажучи, ні. Не вистачає. Для того, щоб всіх забезпечити індивідуальними засобами у необхідній кількості, не вистачає.
Впрочем, Зеленский может ещё пойти по пути Януковича и попросить денег у Путина - понятно, чем за это придется заплатить.
То есть это ссущество шантажирует???? Эта тварь принимала присягу же! Да еще к томуже наверное православная - какая наглость!!! Я бы дал лет 15 общего режима. Наклепал поправок ненужных и вся Рада потратит кучу времени рассматривая их. Где такое еще есть? Даже в Рашке такого нет - он бы уже хлебанул чаю "Новаторский".
цей пц вимагав ще миллион дольарів стогрвневими купьюрами та голубой вертольот
Без денег МВФ, точнее, без разумного использования кредитов от МВФ, да ещё и в условиях мирового кризиса, будет в любом случае жопа. Даже не знаю на сколько упадет ВВП. В 2008 году баба Юля просрала сотрудничество с МВФ, дефолта не было, но ВВП упал на 15%. Но тогда не надо было возвращать Приватбанк Коломойскому, а теперь - надо. Тогда внешний долг Украины был намного меньше, теперь - много больше, то есть возвращать надо в этом году сумму по долгам, равную 40% бюджета. Насколько упадет ВВП? На 30%? На 50%?
Полное обнуление золотовалютных резервов, печатный станок, гиеринфляция, обнуление гривневых зарплат и пенсий, обнуление вкладов, разорение банков...
В общем, не говорите, что вас не предупреждали.
Один Дмитрук умньій.
Более 80 стран просят МВФ о финансовой помощи в связи с коронавирусом, - директор Георгиева.
https://censor.net.ua/news/3186198/bolee_80_stran_prosyat_mvf_o_finansovoyi_pomoschi_v_svyazi_s_koronavirusom_direktor_georgieva
С мая месяца ************ слои населения и так по воле зеленой власти начнут платить не 15% за комунуслуги от своих доходов, а уже 20%.
А Серлещи с Наемами такии будут получать сотни тьісяч зарплатьі.
В Ісландии вряд ли такая же некомпетентая, ворующая власть, как сейчас в Украине!
Пшел вон.
На тлі новин про епідемію коронавірусу мало хто звернув увагу на те, що 31 березня Рада НБУ вирішила змінити "Стратегію монетарної політики" та затвердити нові рекомендації правлінню Нацбанку.
Мабуть, багато з цих змін та рекомендацій корисні. Проте основні з них створюють серйозні ризики для економіки.
Схоже, Рада має на меті схилити правління до фінансування Нацбанком дефіциту державного бюджету, що фактично означає друк грошей.
Хоча у рішенні Ради йдеться про "рекомендації", вона вимагає їх виконати. Рада не просить правління висловити свою думку, а вимагає прозвітувати через три місяці, підкріпивши звіт документами, які підтверджують виконання рекомендацій.Перший негативний наслідок: інфляція
Потенційні побічні ефекти від такого "лікування" у вигляді зростання цін суперечать основній меті НБУ - інфляційному таргетуванню.
Є дві речі, які турбують кожного українця з економічної точки зору: ціни та власний дохід. Усі громадяни хочуть, щоб ціни були низькими, а їх доходи - високими. Коли економіка зростає, доходи зростають швидше за ціни, і всі задоволені.
Під час кризи доходи починають падати. Політики хочуть підтримати громадян, які втратили дохід, та збільшують державні витрати. Однак під час кризи падають і надходження до держбюджету, тож виникає питання, де брати гроші.
Складний, іноді неприємний, але правильний рецепт - позичати. Чому складний та неприємний? Бо за позику треба платити відсотки або, якщо гроші позичають МВФ та інші донори, робити реформи. Простий, але неправильний рецепт - друкувати гроші, бо друк грошей - це зростання цін.
Бывший вратарь «Мариуполя» Рустам Худжамов поделился мнением об отношениях с Россией.
«Не разделяю мнение Усика. Но что - загнать его в резервацию? С такими людьми проще не вести диалог. Проблема в том, что когда к власти пришел, как Волан-де-Морт, сами знаете кто, то такие точки зрения снова повылазили наружу.
Ты или я можем чувствовать себя в своей стране некомфортно. Если ты считаешь, что СССР - режим абсолютных убийц, то не можешь это говорить, потому что стаешь порохоботом и бандеровцем. Если скажешь, что Сталин - тварь, то тоже становишься порохоботом. Не украинцем, не патриотом, а падлюкой для всех. Это проблема.
Но площадка для Усика или для Панти, с которым у вас недавно вышло интервью, - это один из принципов демократии. Где люди с разными взглядами, верованиями, сексуальной ориентацией являются гражданами одной страны. Но очень важную роль играет то, куда эти люди собираются нас вести, куда мы придем и для чего?
Идем дружить с Россией, да? Для чего дружить с тем, кто поубивал много украинцев? Не только сейчас, а с 1917-го по 1990-й. Самое действенное с такими людьми - оставить их и не трогать.
В начале 2014-го вышел гулять с малым по Донецку. Возле нас какая-то пожилая женщина говорила по телефону. Спрашивала: "Ты видела выступления Путина, где он говорил, что не кинет Донецк? Я готова была расцеловать телевизор". Думаю, она там осталась.
Интересно, понравилось ли ей все, что произошло. Не думаю», - сказал Худжамов.