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 Политика Украины
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Все про:дефолт (390) МВФ (2879) Марченко (37)

 Без кредита МВФ Украина избежит дефолта, но будет очень сложно, - глава Минфина Марченко. ВИДЕО

Украине удастся избежать дефолта без сотрудничества с Международным валютным фондом.

Такую уверенность высказал министр финансов Сергей Марченко в программе "Свобода слова Савика Шустера", передает Цензор.НЕТ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Принятие "антиКоломойского" законопроекта - это жизненно важная проверка, - посол ЕС Маасикас

Он подчеркнул, что без принятия "антиколомойского" закона МВФ не предоставит Украине кредит, однако в таком случае и дефолта не будет. "Но это будет очень сложно", - отметил глава Минфина.

В то же время, Марченко уверен, что сегодня есть все условия, чтобы принять этот закон.

Напомним, народные депутаты подали более 16 тыс. поправок ко второму чтению законопроекта №2571-д "Об усовершенствовании некоторых механизмов банковской деятельности", который устанавливает невозможность возврата неплатежеспособных банков бывшим владельцам.

Больше всего поправок к "антиКоломойскому" законопроекту - 6033 - подал исключенный ранее из "Слуги народа" депутат Антон Поляков. При этом он соглашается отозвать часть правок, если будут отменены запуск рынка земли, второй этап медреформы и правки к законам о ФОПах.

Также читайте: У Разумкова нет даты второго чтения "антиКоломойского" законопроекта: Таблица с поправками еще не сформирована

Источник: https://censor.net.ua/n3188415
 
 
 Топ комментарии
 
О, нас уже готовят к принятию того факта, что для команды Зеленского важнее удовлетворить своего хозяина - Коломойского, а не решить проблемы страны. Готовимся к концу спектакля.
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Читай между строк. Кредита МВФ не будет, т.к. не будет принят "банковский" закон. А народ сдохнет с голоду или от пандемии "зеленых" не и--т...
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Прийшла Весна, треба вже саджати: Порошенка у крісло Президента, а Зеленського - за ґрати.
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а с кредитом будет дефолт и будет очень легко даже потом
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Читай между строк. Кредита МВФ не будет, т.к. не будет принят "банковский" закон. А народ сдохнет с голоду или от пандемии "зеленых" не и--т...
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да точно дадут, друзи и партнеры не оставят украину в беде
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Не будет кредита МВФ в ближайшее время (3 месяца), им самим не до Украины сейчас.
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У МВФ нет понятия "друг" У них свои правила и требования. А главное требование такое - либо кредит, либо Беня
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надо верить в лучшее и глядеть в будущее с оптимизмом, если хорошо попросить - дадут обязательно
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Не везет шота тебе.Но ты это,заходи еще😂🌷××
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Разумеется, на РАСПРОДАЖЕ ЗЕМЛИ вытащат!
Все как и рассчитывалось Беней еще год назад.
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че ты так очкуешь, малыш, не хочешь не продавай землю свою. хотя, какая у тебя земля, ты ж тупой
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Кредити МВФ взагалі не йдуть в українську економіку. Вони поповнюють резерви Нацбанку, проте Нацбанк не має права їх витрачати. Тому й ставка по них низька. Нацбанк вкладає ці кошти в облігації США та ЄС. Так звані реформи, які МВФ вимагає від України, спрямовані на знищення української економіки та зубожіння народу. Це зростання податків для малого бізнесу й населення, зростання тарифів, відмова від державних інвестицій, скорочення соціальних витрат, продаж землі та стратегічних підприємств. Україна повинна негайно відмовитися від будь-якого співробітництва з МВФ.
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Ну Польша вон полностью закрыла сотрудничество с МВФ...Но в Польше же нет 73% ЗЕбилов, таких грабителей и воров типа Ахметки и Бабломойского....откровенных предателей типа Медведчука, Зеленского, Ермака..
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То правда-в Польщі «руска курва» то є «руска курва», а не «альтєрнатівнає мнєніє», тому в України шансів немає.
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Без кредита МВФ Украина избежит дефолта, но будет очень сложно, - глава Минфина Марченко - Цензор.НЕТ 959«руска курва» то є «руска курва», а не «альтєрнатівнає мнєніє»,
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Ну начать надо наверное с того, что общий внешний долг Польши 352+ млрд долларов, это 73% от ВВП и из них 272 млрд - чистый государственный долг. В Украине соотношение 78 млрд и 63 % по общей задолженности. То, что Польша не работает с МВФ говорит лишь о том, что у них более дорогие кредиты. А с учетом, сколько в них влито с ЕС за весь период после девяностых, что не входит в сумму долга и именуется как помощь и сейчас продолжают вливать, не сказала бы, что это хороший показатель. По цифрам может и есть отклонения в этом году, но думаю, что незначительные.
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ты очень потужный экономист)))) налогов должны платить мало а гос-во должно быть богатым?))) без мвф к нам придут инвесторы только с раши и сев. кореи))
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Налоги в Германии посмотри, и тарифы тоже.
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Уже не знаешь кому верить. Без кредита МВФ Украина избежит дефолта, но будет очень сложно, - глава Минфина Марченко - Цензор.НЕТ 1008 Вы говорите, что деньги МВФ шли в резервы, вся страна кричит, что их 5 лет воровал Порошенко. Ну а истина немного другая. Половина от суммы траншей шла в резерв - остальные вливались в экономику.
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Схоже, що Порошенко крав У бюджет. Бо коли прийшли "чесні хїлопці" і Порошенко припинив ТУДИ красти, гроші в бюджеті зникли...
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Многие сейчас пытаются понять этот феномен. На 2018 год планировали бюджет с дефицитом в 94,1 млрд грн, а по итогам года вышли на дефицит в 59,2 млрд грн. То есть бюджет был выполнен с превышением на 35 млрд, за счет чего сократили планируемый дефицит. А у этих....... по итогам только одного квартала дыра в бюджете в 40 млрд. Вот такие вот честные хлопцы пришли.
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Сашко пяточкин еще один ыксперт из команды дененератов каломойши.
Угадай, в каком году за последние 9 лет у Украины был самый большой рост ВВП? Нет это не 2012, и даже не 2013-й. Это... о чудо... 2018-й год! Пабам. 4.5%. а знаешь почему? Потому,что в 2014-2015 сеня и петя, чтобы не просрать страну, делали реформы, которые требовал мвф. В итоге, 20 лет убыточный для бюджета Нафтогаз стал самой прибыльной госкомпанией, внешний долг Украины уменьшился процентов на 30. В Украину стали заходить мировые компании, котоые раньше нас боялись: раянейр, икея, h and m и еще сотни других. Так что свидетели дефолта для коломойского - идите нахер.
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На додачу й "Приват" став прибутковим...
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Забыли сказать, что неожиданно и ДТЭК при Барыгах стал прибыльным, не давале Ахметке бабки крысить и выводить. Зато сейчас он снова резко стал убыточным и в конце марта объявил дефолт, о котором СМИ молчат.
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Особенно трудно будет, когда Бене вернут "Приват". Иначе к чему эти страдания?
Без кредита МВФ в Украина избежит дефолта, но будет очень сложно, - глава Минфина Марченко - Цензор.НЕТ 3095
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О, нас уже готовят к принятию того факта, что для команды Зеленского важнее удовлетворить своего хозяина - Коломойского, а не решить проблемы страны. Готовимся к концу спектакля.
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Дефолт будет очень скоро - Зеленский просто быстрее стремится его объявить, чтобы скрыть все свои неудачи.
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Давно тотальное разворовывание всего и вся, стали называть неудачами?
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Он же еще думает, что у него есть 73% поддержки или 55%, сколько ему там говорят.
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Нічого. Гадаю, виборці Зеленського із задоволенням поголодують років з 20, аби тільки в Коломойського все було добре.
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В сенсі?
Тобто, виборці Зеленського будуть голодувати, а не виборці його ж - ні?
Це ти як вирахавав? Без кредита МВФ Украина избежит дефолта, но будет очень сложно, - глава Минфина Марченко - Цензор.НЕТ 7608
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За Зеленського голосувала найменш освідчена частина населення, любителі субсидій і тупого гумору.
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Ти щойно назвав три-чверті народу України нищою расею!!!

І при чому тут дєдивоєвалі?
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Можеш не відповідати!
Вже і так видно - прихильник!
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а за петьку непроходного голосовали недоразвитые порохоботы
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Ті кому небайдужа Україна, ти хотів сказати.
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Твій срач - це один із симптомів коронавірусу. Хоча на халяву ніхто тобі не зробить тест і небуде лікувати.
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Прийшла Весна, треба вже саджати: Порошенка у крісло Президента, а Зеленського - за ґрати.
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Народу Украину с этой властью крайне сложно. но без вас мы обойдёмся.
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Вон уже как запели! Ну, что, украинцы, сдохнем с голоду ради возврата Приватбанка Коломойскому?
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Значит возвращение Приватбанка вопрос решенный, зеленая погань срать хотела на Украину!
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Україна з Держрезерву!!!! виділить 10 млн гривень на гуманітарну допомогу Албанії.Без кредита МВФ Украина избежит дефолта, но будет очень сложно, - глава Минфина Марченко - Цензор.НЕТ 6700
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У ЗСУ не вистачає засобів захисту від коронавірусу - міністр оборони Таран.


Міністр оборони Андрій Таран заявляє, що наразі у ЗСУ не вистачає захисних засобів для військовослужбовців і для військових медиків.Джерело: інтерв'ю Тарана "ТСН. Тиждень", опубліковане на сайті МіноборониПряма мова: "Відверто кажучи, ні. Не вистачає. Для того, щоб всіх забезпечити індивідуальними засобами у необхідній кількості, не вистачає.
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Нічого дивного. Зеленський продовжує наслідувати *****. Той допомогу Італії- і Зеленський допомогу Італії. Той Той допомогу Албанії- і Зеленський допомогу Албанії.
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Ага. Золотовалютные резервы обнулятся, гривна рухнет, пенсии, зарплаты бюджетникам и просто зарплаты тоже обнулятся, включат печатный станок. В долг стране тоже давать никто не будет, ибо несотрудничество с МВФ в данной ситуации - верный признак, что страна в финансовом и коррупционном смыслах - полное дерьмо. Можно перечислять и перечислять последствия. Всё будет не намного лучше, чем при дефолте, а, может, и хуже. И всё это на фоне возврата Кломойскому Приватбанка или/и миллиардов долларов из бюджета Украины. Будет весело.
Впрочем, Зеленский может ещё пойти по пути Януковича и попросить денег у Путина - понятно, чем за это придется заплатить.
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Добавте відсутність судової системи , «свій в доску» прокурор і ліпший дгуг в офісі президента...
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Зеленые опять все разворуют. Так что спасибо, не надо. Подождём возвращения Пороха.
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Подождём. Что бы окончательно забить крышку гроба этой страны.
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Если судить и расстрелять всех главных коррупционеров и казнокрадов - а их всего пару тысяч негодяев, то мы сможем бабло МВФ отдалживать.
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Больше всего поправок к "антиКоломойскому" законопроекту - 6033 - подал исключенный ранее из "Слуги народа" депутат Антон Поляков. При этом он соглашается отозвать часть правок, если будут отменены запуск рынка земли, второй этап медреформы и правки к законам о ФОПах. Источник: https://censor.net.ua/v3188415\\\\\\\\\\\

То есть это ссущество шантажирует???? Эта тварь принимала присягу же! Да еще к томуже наверное православная - какая наглость!!! Я бы дал лет 15 общего режима. Наклепал поправок ненужных и вся Рада потратит кучу времени рассматривая их. Где такое еще есть? Даже в Рашке такого нет - он бы уже хлебанул чаю "Новаторский".
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Микола Вересень стьобався, шо

цей пц вимагав ще миллион дольарів стогрвневими купьюрами та голубой вертольот Без кредита МВФ Украина избежит дефолта, но будет очень сложно, - глава Минфина Марченко - Цензор.НЕТ 425
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Ну так и закон о земле тогда вертайте взад.
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еще страшнее вирус под названием мыролюбный вадинтур 14.
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Бутусов, зачем это здесь?! Твоя основная публика, порохоботы, уверены, что МВФ это наши спасители и други. Они спасут нас и точно камня за пазухой не прячут!
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А ты что, думаешь что МВФ только о том и мечтает, чтобы дать Украине кредит? Прямо гоняется за Украиной с деньгами в руках? Ну, да, ну, да.
Без денег МВФ, точнее, без разумного использования кредитов от МВФ, да ещё и в условиях мирового кризиса, будет в любом случае жопа. Даже не знаю на сколько упадет ВВП. В 2008 году баба Юля просрала сотрудничество с МВФ, дефолта не было, но ВВП упал на 15%. Но тогда не надо было возвращать Приватбанк Коломойскому, а теперь - надо. Тогда внешний долг Украины был намного меньше, теперь - много больше, то есть возвращать надо в этом году сумму по долгам, равную 40% бюджета. Насколько упадет ВВП? На 30%? На 50%?
Полное обнуление золотовалютных резервов, печатный станок, гиеринфляция, обнуление гривневых зарплат и пенсий, обнуление вкладов, разорение банков...
В общем, не говорите, что вас не предупреждали.
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МВФ это "банк"- в худшем понимании этого слова. Коллекторы, которые угрожают навредить твоим родителям в случае не возврата, "помощники", которые готовы помочь, но за счет твоих ресурсов(если они у тебя есть- у Украины земля). Вообщем, дают деньги бедным, чтобы сделать из них нищими.
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Все тупьіе, ломятся в рабство к МВФ.
Один Дмитрук умньій.

Более 80 стран просят МВФ о финансовой помощи в связи с коронавирусом, - директор Георгиева.


https://censor.net.ua/news/3186198/bolee_80_stran_prosyat_mvf_o_finansovoyi_pomoschi_v_svyazi_s_koronavirusom_direktor_georgieva
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Георгиева тебе расскажет! Мало того, что она заинтересованное лицо, так кроме этого посмотрим на эти страны- позорные и кор-ные. Были страны,которые они пугали. Но народ их послал нах.- Аргентина, Исландия, Греция...и что сделал МВФ??-Правильно, согласился по уменьшить аппетиты, дабы хоть что-то получит от этих стран. Но ни каких условий и драконовских процентов!- они нашли других лохов, к примеру- Украину.
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Греции не дал упасть ЕС, членом которой она является, правительство Греции урезало многие социальньіе программьі. В Украине что нужно урезать, мизерньіе пенсии?
С мая месяца ************ слои населения и так по воле зеленой власти начнут платить не 15% за комунуслуги от своих доходов, а уже 20%.
А Серлещи с Наемами такии будут получать сотни тьісяч зарплатьі.

В Ісландии вряд ли такая же некомпетентая, ворующая власть, как сейчас в Украине!
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В том то и дело, что у всех есть свои причины чтобы их послать. Но вам внушают, что у вас их нет, поэтому пресмыкайтесь дальше. МВФ аплодирует стоя!
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Всё понятно, так что повторю: "Как только я слышу о "плохом" МВФ, так сразу вижу, как у говорящего на голове вырастают рога в форме кремлевских башен".
Пшел вон.
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Как только слышу о "хорошем" МВФ, так сразу вижу, как у говорящего открывается рот и может вновь, дать о себе знать, недавно "вылеченный" геморрой.
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Это тут для того, чтобы показать степень убогости министра.
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Вперед в 90-е НБУ призывают печатать деньги, почему это опасно=овет НБУ призывает правление Нацбанка напечатать деньги, а потом одолжить их государству и раздать через банки. К чему это может привести?(укр)
На тлі новин про епідемію коронавірусу мало хто звернув увагу на те, що 31 березня Рада НБУ вирішила змінити "Стратегію монетарної політики" та затвердити нові рекомендації правлінню Нацбанку.
Мабуть, багато з цих змін та рекомендацій корисні. Проте основні з них створюють серйозні ризики для економіки.
Схоже, Рада має на меті схилити правління до фінансування Нацбанком дефіциту державного бюджету, що фактично означає друк грошей.
Хоча у рішенні Ради йдеться про "рекомендації", вона вимагає їх виконати. Рада не просить правління висловити свою думку, а вимагає прозвітувати через три місяці, підкріпивши звіт документами, які підтверджують виконання рекомендацій.Перший негативний наслідок: інфляція
Потенційні побічні ефекти від такого "лікування" у вигляді зростання цін суперечать основній меті НБУ - інфляційному таргетуванню.
Є дві речі, які турбують кожного українця з економічної точки зору: ціни та власний дохід. Усі громадяни хочуть, щоб ціни були низькими, а їх доходи - високими. Коли економіка зростає, доходи зростають швидше за ціни, і всі задоволені.
Під час кризи доходи починають падати. Політики хочуть підтримати громадян, які втратили дохід, та збільшують державні витрати. Однак під час кризи падають і надходження до держбюджету, тож виникає питання, де брати гроші.
Складний, іноді неприємний, але правильний рецепт - позичати. Чому складний та неприємний? Бо за позику треба платити відсотки або, якщо гроші позичають МВФ та інші донори, робити реформи. Простий, але неправильний рецепт - друкувати гроші, бо друк грошей - це зростання цін.
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ненуачо, трамп же так делает, ему можно, а другим нельзя что ли ?
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Ясно )) тоесть не будет финансирования и закон не проголосуют о Банках )) ПРЭЛЭСТНО
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Не..ну, просто сдохнуть на фонаре - это еще надо заслужить!
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Порошенко заспамил эту новость...
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Пліснявий міністр нагадує 73%, що вони лохи. І чим менше їх зелишиться (коронавірус, голод), тим легше бені буде продавати землю
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Закон "о банках" - это лакмусовая бумажка все режима квартального дегенерата. Она показывает сразу два важных момента. Во-первых, если приСлуги не голосуют за нужный "президенту" закон, значит никакого большинства в парламенте нет. Второе, если зеленский выбирает дефолт (дефолт уничтожает полностью экономику, оставляет миллионы людей без работы и всех пенсионеров без пенсий), то значит зеленский не глава страны, а он шлюха коломойского, которая выполняет все его хотелки во вред стране.
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господи за что почему тупость жадность предадельство ето украинская власть почему кретенизм и инфантелизм непокидают укринцев
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Рустам Худжамов: «Мы идем дружить с Россией, да? Зачем дружить с теми, кто поубивал много украинцев?»

Бывший вратарь «Мариуполя» Рустам Худжамов поделился мнением об отношениях с Россией.

Без кредита МВФ Украина избежит дефолта, но будет очень сложно, - глава Минфина Марченко - Цензор.НЕТ 4761

«Не разделяю мнение Усика. Но что - загнать его в резервацию? С такими людьми проще не вести диалог. Проблема в том, что когда к власти пришел, как Волан-де-Морт, сами знаете кто, то такие точки зрения снова повылазили наружу.
Ты или я можем чувствовать себя в своей стране некомфортно. Если ты считаешь, что СССР - режим абсолютных убийц, то не можешь это говорить, потому что стаешь порохоботом и бандеровцем. Если скажешь, что Сталин - тварь, то тоже становишься порохоботом. Не украинцем, не патриотом, а падлюкой для всех. Это проблема.
Но площадка для Усика или для Панти, с которым у вас недавно вышло интервью, - это один из принципов демократии. Где люди с разными взглядами, верованиями, сексуальной ориентацией являются гражданами одной страны. Но очень важную роль играет то, куда эти люди собираются нас вести, куда мы придем и для чего?
Идем дружить с Россией, да? Для чего дружить с тем, кто поубивал много украинцев? Не только сейчас, а с 1917-го по 1990-й. Самое действенное с такими людьми - оставить их и не трогать.
В начале 2014-го вышел гулять с малым по Донецку. Возле нас какая-то пожилая женщина говорила по телефону. Спрашивала: "Ты видела выступления Путина, где он говорил, что не кинет Донецк? Я готова была расцеловать телевизор". Думаю, она там осталась.
Интересно, понравилось ли ей все, что произошло. Не думаю», - сказал Худжамов.
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Сколько на ветке экономистов, почему так живем?
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