 Государственное бюро репрессий: что стоит за делом Чорновол. ВИДЕО

Что такое "дело Чорновол" и в чем именно обвиняют экс-депутата? Как недавние фантазии Андрея Портнова трансформировались в уголовное производство? Кто превращает Государственное бюро расследований в Государственное бюро репрессий? Зачем власть создает политический кризис на ровном месте и чем это грозит?
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10 апреля 2020 г. экс-нардеп Татьяна Чорновол сообщила, что в ее доме проходит обыск в связи с делом о смерти Владимира Захарова 18 февраля 2014, который во время пожара в офисе "Партии регионов" задохнулся угарным газом.
Государственное бюро расследований заявляет якобы об изъятии в ходе обысков у экс-нардепа Татьяны Чорновол оружия.
По словам Чорновол, ей предъявили подозрения по 8 статьям, включая умышленное убийство с отягчающими обстоятельствами, препятствование деятельности Партии Регионов, похищение человека, побои и истязание, нанесение телесных повреждений и организацию массовых беспорядков, которые привели к гибели людей.
Против преследования Татьяны Чорновол высказались Александр Турчинов, Петр Порошенко, Егор Соболев, Сергей Горбатюк, Арсен Аваков, Зорян Шкиряк, Олег Сенцов, Анатолий Гриценко, Гео Лерос, Алексей Мушак.
Тот факт, что он не стал исправлять свое решение, не стал исправлять решение Ермака является точныим свидетельством того что это его личная позиция, принципиальная позиция по нанесению ущерба Украине. Зеленский делает все возможное против интересов Украины и знает как это делать.
https://www.facebook.com/tamara.bolchuk/videos/3769809619727649/
Повна версія інтерв'ю:
https://www.youtube.com/watch?v=gNiTLPeBLJc
и синими аколышками до сих пор по колыме бегають с трёхлинейками наперевес, арут
«за сралина» стреляя в беглых каторжников, кто не верит -нехай паедеть пасмотрить... река кости
беглых до сих пор выносит и они по берегам белеются...
слабое место… Портноff вернулся в Украину (сухой и белый, без уголовного дела)
при Пете (никто из банды Яныка не пострадал - это вина Пети!!!)… и когда первый
писал по 10 доносов в день на второго - я смеялся - ЭТО КАРМА….
Бывший глава Главного управления по вопросам судоустройства Администрации президента (АП) и заместитель главы АП при Викторе Януковиче Андрей Портнов вернулся в Украину 19 мая 2019. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Портнова в Telegram.
Отметим, Портнов прилетел в Киев 19 мая после 5 лет жизни за границей. Это накануне инаугурации, которая состоялась 20 мая.
Не подскажете, почему он не прилетел при Пете, как это Вы утверждаете? И у кого тут слабая память? А вот в Панаме Портнов облажался. по полной. После всех его фальсификаций в адрес Порошенко на него самого возбудили уголовное дело. Можете смеяться - это действительно карма.
может и вас жареный петух клюнуть,
в дурке не очень прикольно
пОртнов - як зазвичай використані "Гандони" викидають....- спитаеш про це потм чЕчетку
п.с
і не кажи потім ,що ти про це не знав...