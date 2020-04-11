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Темы дня: Коронавирус и карантин Подозрение Чорновол Денис Ермак и Гео Лерос Российские террористы сбили Боинг
 Политика Украины
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 Государственное бюро репрессий: что стоит за делом Чорновол. ВИДЕО

Обыски у Татьяны Черновол и работа ГБР - в центре внимания свежего выпуска "Без цензуры". Пока страна сидит на карантине, спецназ Государственного бюро расследований решил в 6 утра ворваться в дом родителей политика и экс-журналистки Татьяны Чорновол, чтобы поискать одежду, в которой она была 18 февраля 2014-го.

Что такое "дело Чорновол" и в чем именно обвиняют экс-депутата? Как недавние фантазии Андрея Портнова трансформировались в уголовное производство? Кто превращает Государственное бюро расследований в Государственное бюро репрессий? Зачем власть создает политический кризис на ровном месте и чем это грозит?

Смотрите "Без цензуры" - проект журналистских историй на Youtube специально для Цензор.НЕТ. Ничего личного - только факты.

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10 апреля 2020 г. экс-нардеп Татьяна Чорновол сообщила, что в ее доме проходит обыск в связи с делом о смерти Владимира Захарова 18 февраля 2014, который во время пожара в офисе "Партии регионов" задохнулся угарным газом.

Государственное бюро расследований заявляет якобы об изъятии в ходе обысков у экс-нардепа Татьяны Чорновол оружия.

По словам Чорновол, ей предъявили подозрения по 8 статьям, включая умышленное убийство с отягчающими обстоятельствами, препятствование деятельности Партии Регионов, похищение человека, побои и истязание, нанесение телесных повреждений и организацию массовых беспорядков, которые привели к гибели людей.

Против преследования Татьяны Чорновол высказались Александр Турчинов, Петр Порошенко, Егор Соболев, Сергей Горбатюк, Арсен Аваков, Зорян Шкиряк, Олег Сенцов, Анатолий Гриценко, Гео Лерос, Алексей Мушак.

Источник: https://censor.net.ua/v3188381
 
   
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Дело против Чорновой это как ширма для Эрмака.
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Андрій Ілларіонов: «Ситуация с Зеленскым еще хуже чем те комментарии которые я делал месяц тому назад. Тогда я исходил из того, что он желает стране лучшего просто не знает как это сделать. Сейчас я должен сказать, что он не желает стране лучшего, он желает стране худшего.
Тот факт, что он не стал исправлять свое решение, не стал исправлять решение Ермака является точныим свидетельством того что это его личная позиция, принципиальная позиция по нанесению ущерба Украине. Зеленский делает все возможное против интересов Украины и знает как это делать.
https://www.facebook.com/tamara.bolchuk/videos/3769809619727649/
Повна версія інтерв'ю:
https://www.youtube.com/watch?v=gNiTLPeBLJc

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Скандал с "делом Чорновол" закончится пшиком - его роль состоит в том, чтобы отвлечь внимание обывателей от дела братьев Ермаков и прочих, неприятных для Зеленского событий последних недель. Вот увидите - всё сольется в затянувшуюся рутину взаимных претензий, после чего мы все забудем о том, что наш президент покрывает коррупционеров высшего эшелона. Чего и требовалось достичь.
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И где эта правдолюбка была когда Петя чудил))) Теперь памагите патриотов прессуют.Нужно быть последовательными.
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а можно пунктам,с доказательствами,где петя чудил? ,а то я записываю)))
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Не буде-це одноразовий пук за копійчину.
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диды этих "барцов с несагласными" этих бобиковых -шариковых в фуражках с красными
и синими аколышками до сих пор по колыме бегають с трёхлинейками наперевес, арут
«за сралина» стреляя в беглых каторжников, кто не верит -нехай паедеть пасмотрить... река кости
беглых до сих пор выносит и они по берегам белеются...
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… память у нашего населения
слабое место… Портноff вернулся в Украину (сухой и белый, без уголовного дела)
при Пете (никто из банды Яныка не пострадал - это вина Пети!!!)… и когда первый
писал по 10 доносов в день на второго - я смеялся - ЭТО КАРМА….
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...безусловно. напомню Портноff - был юристом у Бабы-Юли..... "Все смешалось в доме Облонских"
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Українська політика - це як зміїне кубло. Знищити його можна тільки вогнем
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Очередное вранье........

Бывший глава Главного управления по вопросам судоустройства Администрации президента (АП) и заместитель главы АП при Викторе Януковиче Андрей Портнов вернулся в Украину 19 мая 2019. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Портнова в Telegram.
Отметим, Портнов прилетел в Киев 19 мая после 5 лет жизни за границей. Это накануне инаугурации, которая состоялась 20 мая.
Не подскажете, почему он не прилетел при Пете, как это Вы утверждаете? И у кого тут слабая память? А вот в Панаме Портнов облажался. по полной. После всех его фальсификаций в адрес Порошенко на него самого возбудили уголовное дело. Можете смеяться - это действительно карма.
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Старовинна забава дебілів і не далеких - силяти алузку на дереві висотою 15 метрів, на якій вони ж і сидять. Але підозрюю, тут інше. Це свідоме розхитування ситуації для соціально політичного вибуху. Свого роду калька з 2013 року. До вибуху може залишатися місяць. Не може бути, щоб ті, хто це робить, цього не розуміли. Мені здається, що в Україні є лише один блаженний, який може це не розуміти. І це - Зєлєнскій.
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Ось хто цій мерзоті Портнову надав охорону таку? Воно ж сцикливе чмо!
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Сейчас общество ещё терпит. Завтра - при ослаблении вирусного страха - будут задаваться очень жесткие вопросы.... Зебилы вы готовы?!
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Таня мне не нравилась последнее время, нобудьте осторожны, оно переходное,
может и вас жареный петух клюнуть,
в дурке не очень прикольно
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У вас в дурке компания большая. Обойдетесь без меня.
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короче, зеленский становится токсичным, скоро ему никто руки не подаст ...
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ДБР- это НКВД времен сталина. Репрессивный орган, полностью прогнивший, каждый третий следователь которого сливает информацию государственному преступнику, предателю и закомплексованному гею - А. Портнову. Преступная антигосударственная деятельность ОПГ Портнова угрожает национальной безопасности Украины. Фактически агент фсб кацапстана "портной" подрывает основы государственности изнутри, разваливая основные институты государства.
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Ех Вова, Вова не туда стелешь, в итоге попадёшь в просак! Очередная ошибка дорого тебе встанет! И какой дурень тебя консультирует?
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Его не конь... консультируют, ему указания из кремля спускают.
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бачиво 7 хвилин..але вже через 2-4 хвилини після його появи на сайті з'явились гнівні коменти..громадяни боти, майте хоч якусь витримку..
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Феноменом Зеленского заинтересовались психиатры
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лАтентний пІтАр пОртнов ніколи не вірив що бУзина так закінчить... Государственное бюро репрессий: что стоит за делом Чорновол - Цензор.НЕТ 2275 .- чЕчетов наприклад теж ... , ну про Кирпу та Кравченка промовчу....
пОртнов - як зазвичай використані "Гандони" викидають....- спитаеш про це потм чЕчетку
п.с
і не кажи потім ,що ти про це не знав... Государственное бюро репрессий: что стоит за делом Чорновол - Цензор.НЕТ 2275
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