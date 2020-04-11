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 Политика Украины
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 Энергетическая отрасль на грани выживания, а министр до сих пор не назначен, - Тимошенко. ВИДЕО

Энергетическая отрасль находится на грани выживания и отсутствие профильного министра в такой ситуации недопустимо.

Об этом заявила лидер фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера", информирует Цензор.НЕТ.

"В стране реально назревает просто какой-то невероятный энергетический кризис на ровном месте. Да, у нас есть сегодня уменьшение объема потребления электроэнергии в связи с тем, что у нас во время карантина не так работают предприятия. Но такого состояния, как сегодня, у нас не было никогда", - сказала Тимошенко.

Она отметила, что в результате импорта электроэнергии и энергетического угля из России отечественная энергоотрасль оказалась на грани выживания, а генерирующие и угледобывающие предприятия имеют миллиарды гривен убытков.

""Энергоатом" - 5 млрд гривен задолженности от единственного покупателя, "Гарантированного покупателя". Они сегодня на грани по сути невыплаты заработной платы. Тепловым электростанциям сегодня некуда деть свою электроэнергию, и они выйдут по году примерно с 13 миллиардами убытков. Им просто придется что-то из тепловых станций остановить. Далее угольные предприятия наши. Они сегодня затарены энергетическим углем. Сегодня тепловые электростанции затарены энергетическим углем, около 3 миллионов на складах. Такого никогда не было. Шахты реально сегодня будут остановлены", - сказала Тимошенко.

По мнению лидера "Батькивщины", отсутствие назначенного министра энергетики в ситуации, когда отрасль находится на грани выживания, недопустимо.

"Мы реально поставили на грань выживания нашу энергетическую отрасль. И у нас нет министра энергетики, у нас нет руководителя энергетических структур, входящих в состав Министерства энергетики. То есть, у нас такой провал, что сейчас и атомщики, и тепловики, и шахтеры заявляют, что у нас начнутся снова веерные отключения электроэнергии, как было в начале 2000-го", - подчеркнула Тимошенко.

Читайте также: У нас нет такого выбора: или дефолт, или сдача всех интересов страны, включая землю, - Тимошенко

Напомним, ранее гендиректор "Энергоатом-Трейдинг" Сергей Бедин заявил, что из-за кризиса на рынке электроэнергии НАЭК "Энергоатом" не может обеспечить закупку и вывоз ядерного топлива.

В свою очередь председатель правления АО "Черниговоблэнерго" сообщил, что из-за низкого уровня оплаты населением за потребленную электроэнергию и кризис в энергоотрасли компания не имеет средств на ремонт сетей. А руководитель "Житомироблэнерго" не исключил введения веерных отключений электроснабжения для предприятий и бытовых потребителей из-за уменьшения платежей за потребленную электроэнергию.

Источник: https://censor.net.ua/v3188378
 
 
 Топ комментарии
 
"Энергетическая отрасль до сих пор без министра, а я, между прочим, до сих пор без портфеля!" - закатывала истерики Юля, - "Ведь ясно и ежу - как нужно действовать в этой ситуации!"
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Наша песня хороша, начинай сначала......... Звезда Шустера снова на коне и не вылезает из его студии. Энергетическая отрасль на грани выживания, а министр до сих пор не назначен, - Тимошенко - Цензор.НЕТ 2198 И как только Барыги умудрялись заставить ДТЭК не скрывать прибыли и платить с нее налоги, а сейчас генерирующие и угледобывающие предприятия имеют миллиарды гривен убытков.и Ахметов объявил дефолт, но при этом неворующая якобы власть, даже не отреагировала на такой финт ушами.
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Юля, не хвилюйся так- роздерибанять без тебе і без міністра .
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"Энергетическая отрасль до сих пор без министра, а я, между прочим, до сих пор без портфеля!" - закатывала истерики Юля, - "Ведь ясно и ежу - как нужно действовать в этой ситуации!"
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Энергетическая отрасль на грани выживания, а министр до сих пор не назначен, - Тимошенко.

Лысого из Квартала уговаривают, а он, ****, упирается.
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Улюблена тема Юлі - енергетика і земля. Дивує тільки те чому зараз під час пандемії, вона не бере активну участь у її ліквідації, як не як, а в неї за плечимадосвід та успіх і подоланні свинячого грипу 2009 року. Такий цінний кадр і що зовсім не включається у боротьбу. Бо розуміє віруси сьогодні є а завтра їх не буде, а енергоресурси та земелька, будуть завжди!!!
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Улюблена тема Юлі - кризовий менеджмент. Ситуацію 8-9 років було розрулено зразково. Україна, яка визначально залежала тоді від експорту металів на обвалені світові ринки, не впала глибше інших країн, і швидко відновилася.
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Не впала і обновилася...... Енергетична галузь на межі виживання, а міністра досі не призначено, - Тимошенко - Цензор.НЕТ 8367 Ти ще скажи, що з колін встала і побігля семимильними кроками до світлого майбутнього.
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Жуля хочет предложить своего человека на пост министра?...
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А может Жульку назначим? А потом посадим а то эта ***** ещё за газовый контракт с Лаптестаном не отсидела!
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Юля в долі з Єрмаком?
Хоча те, що Зеко ***** довела країну до руїни, правда
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кстати, я помню веерные отключения...
и помню кто их остановил и все вернул в норму...
Это Тимошенко сделала.....
Да многие наверное помнят еще...
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Это совпало с промышленным ростом во всех странах или всё началось с Украины, а потом и остальные страны подтянулись, благодаря... и Саакашвили?
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Да ты прав было дело! Но я помню как бакс с 5 до 12 рванул при Жульке потом правда до 8 опустился! И это когда не было войны! И что характерно повторил он кульбиты рубля!
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Меньше на борьбу с COVID, больше на парки: в Раде сделали шаг к изменениям госбюджета-2020
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Ахмет погибает.Стал беднее,памагите.В нормальной стране забрали бы все у рыжего упыря,Но увы это не про нас.
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а послушать что Юля говорит слабо...?
Я не ее фанат.., но факты...
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Она только озвучивает то, что в тренде
"Напомним, ранее гендиректор "Энергоатом-Трейдинг" Сергей Бедин заявил, что из-за кризиса на рынке электроэнергии НАЭК "Энергоатом" не может обеспечить закупку и вывоз ядерного топлива.
Источник: https://censor.net.ua/v3188378"

google: Тимошенко Роттердам+
google: Герус Роттердам+
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Не заплатил отрезают сразу без церемоний.Вопрос,какой нафииг кризис,если платят ВСЕ...,даже за повторное подключение после оплаты,сдирают баблосы нехилые...Лапшисты блин...
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Наша песня хороша, начинай сначала......... Звезда Шустера снова на коне и не вылезает из его студии. Энергетическая отрасль на грани выживания, а министр до сих пор не назначен, - Тимошенко - Цензор.НЕТ 2198 И как только Барыги умудрялись заставить ДТЭК не скрывать прибыли и платить с нее налоги, а сейчас генерирующие и угледобывающие предприятия имеют миллиарды гривен убытков.и Ахметов объявил дефолт, но при этом неворующая якобы власть, даже не отреагировала на такой финт ушами.
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Пока такие как эта очкатая будет рупором желаний олигархов,ничего не поменяется.
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Та уже б назначили. Но "записи Ермака" помешали. Уже все порешали и проплатили за должность, но тут такой облом. Теперь либо деньги надо возвращать, но тогда мерс новенький продать придется, либо ждать денег от нового кандидата чтобы вернуть предыдущему. Эх, совсем не дают "работать".
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Міністри енергетики держав «Групи 20» завершили раунд переговорів заявою про підтримку заходів, спрямованих на стабілізацію ринку,але конкретної угоди щодо скорочення видобутку нафти немає.Про це йдеться в заяві G20 за результатами зустрічі , яка з'явилася 11 квітня.
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1 июня 2020 года Украина войдет в состав РАБссии на правах КОМИ АССР.Зелю Хмырь Путлер назначит губернатором.. УРКАины и ДАУНбасса
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в каком месте ее спича ты это услышал..?
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Лео Кот Вона проти законів про банки.Без цього дефолт гарантований.
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знаю...
но не против закона вообще, а против того что национальный банк Украины выводится из под юрисдикции украинского правосудия...
ты уверен что это правильно..?


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Может поставит опять пластинку про украинские нереформированные суды?
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Ну и бессовестность! ЕЭСУ - это не про Йулю и П.Лазаренко? Разве не Йуля хихикала с Путлером над Ющенко, когда жуткий договор о поставках рос. газа подписывала? Не говоря уже о "ширке" с ПроФФессором. Какая бесстыжая лгунья!
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Послушайте страхи пани Юли и разделите пополам, как минимум.
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срочно юльку в презы. ну или в премьеры. ну или министром энергетики. ну или опять на нары.
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Юлины фантазии я заметил задолго союза с Ющенко в 2004 году.Эта Леди Ю еще та "Маргарэт Татчер" Энергетическая отрасль на грани выживания, а министр до сих пор не назначен, - Тимошенко - Цензор.НЕТ 1974Фюрер в Юбке...
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Безобразие. Совершенно некому мародёрить!
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Кстати Гройсман будучи премьером оплатил Юлины долги МВФ,и долги Мыколы Кривосиси в 2018 году,но Гройсман кака,а Юля Цаца...
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Да достала уже эта ложь, на всех западных рынках тонны энергетического угля стоит 65-70$ =1890 тонна, а наши "энергетики" его покупают и их же шахты продают по 3400 грн., а потом хотят впарить втридорога электричество для предприятий, а Зеленский ищет лохов инвесторов, которые будут использовать для промышленного производства дорогое электричество и сделают богатыми ДЭТЕК Ахметова... украинский уголь стоит на 50% дороже европейского, электричество для промышленности на 20% и эб#ть колапс все нищие ни у кого денег нет, чтоб купить новый замок во Франции за 200 млн. евро...
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Но тем не менее на домик за 200 млн. евро Ахметову хватило.
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Страной управляют клоуны. Законы пишут клоуны. Даже уроки для детей, сидящих на карантине, готовят клоуны. Если у кого и был какой-то дьявольский план довести страну до абсурда, то лучше было не придумать.(с)
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зеля за год страну до дефолта довел - вот она какая любовь зеленых избирателей до Украины
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а ты коменты читал?
Для быдла - это фсё Йулька винавата.
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Читал коменты.
Вывод - этот народ, что остался в Украине - типичное быдло и править ими будут зе-ишаки. Быдло так хочет.


По сеньке и шапка...
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