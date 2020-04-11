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Все про:Госэкоинспекция (83) пожар (3988) Фирсов (121)

 Радиационный фон после пожаров в Зоне отчуждения ЧАЭС в норме, - глава Госэкоинспекции Фирсов. ВИДЕО

Председатель госэкоинспекции Егор Фирсов заявил о том, что при пожарах в Зоне отчуждения ЧАЭС радиационный фон в норме.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в эфире программы "Свобода слова с Савиком Шустером".

Фирсов заявил: "Вот я трое суток пробыл непосредственно в зоне отчуждениявместе со специальной группой Государственной экологмческой инспекции, которая делала все эти замеры, начиная от села Дытныци (Житомирская область) и заканчивая Киевской областью - село Полесское в 10 км от границы с Беларусью. Состояние радиационного загрязнения в норме. То есть если говорить научным языком он в среднем 11-14 микрозивертов. \

Источник: https://censor.net.ua/v3188335
 
 
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И в России и в Белоруссии уже тесты на коронавирус производят.
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И у нас производили бы, если бы власть не отправила на карантин производителей. То есть власть сама противится производству своих тестов в Украине. Ей проще закупить и пустить на спекуляцию или получить откаты. Барыги, барыги, барыги и преступники.
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А это тот Фирсов, что был депутатом не так давно то в одной партии, то в другой, бегал по партиям и Раде как солоний заяц и хорошо пристроился на тепленькое местечко - главой Экоинспекции. Умеют люди пригреться.
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Продажное чмо фирсов, как и лещ с найемом село на "хлебное место" и все вокруг стало отличным, нет никакой радиации(хотя CNN утверждают, что фон опасно превышен), нет коррупции ...
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А те, що нема чим дихати у Києві теж норма?
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