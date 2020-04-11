 Радиационный фон после пожаров в Зоне отчуждения ЧАЭС в норме, - глава Госэкоинспекции Фирсов. ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в эфире программы "Свобода слова с Савиком Шустером".

Фирсов заявил: "Вот я трое суток пробыл непосредственно в зоне отчуждениявместе со специальной группой Государственной экологмческой инспекции, которая делала все эти замеры, начиная от села Дытныци (Житомирская область) и заканчивая Киевской областью - село Полесское в 10 км от границы с Беларусью. Состояние радиационного загрязнения в норме. То есть если говорить научным языком он в среднем 11-14 микрозивертов. \