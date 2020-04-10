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 Политика Украины, Экономика
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Все про:безработица (316) Шустер (535) Шмыгаль Денис (221)

 Мы намерены создать 500 тысяч рабочих мест в мае 2020 года, - премьер Шмыгаль. ВИДЕО

Кабинет министров намерен cоздать в мае 500 тысяч рабочих мест.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в эфире программы "Свобода слова с Савиком Шустером" сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

По словам премьера Кабмин "прогнозирует экономический спад". 

 "Уже в мае задача стоит создать 500 тысяч новых рабочих мест, чтобы Украина не оказалась на пороге еще более глубокого экономического кризиса", -  отметил Шмыгаль.

"Мы понимаем как это делать и что для этого нужно.  Есть план, он обновляется и мы к этому плану добавляем проблемы. Мы создали соответсвующие аналитиеческие центры", - подчеркнул премьер.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За пособием по безработице официально обратилось 364 тысячи человек, - Минэкономразвития

Источник: https://censor.net.ua/v3188313
 
 
 Топ комментарии
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Правильно это звучит так: "Если государство заговорило о патриотизме - значит что то хочет получить бесплатно."
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этот дебил озвучивает то что ему сегодня приснилось?
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Шариков поймал золотую Антилопу в Донецке и говорит :слышь Телка,так телка.., будешь мне.нести не золотые яйца,а монеты золотые,кажен день 100 штук!...,Антилопа подумала и говорит:Таким негодяям с Маузером на ремне могу бочку дерьма в сутки сыпать...с ног до головы тупой
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Лесорубы пообещали врезать дуба раньше срока, а железнодорожники - каждому пассажиру дать по мягкому месту.
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проститутки официантки бармени бухгалтера парикмахери..... и прочие ГОИ пойдуть лопатами асфальт укладивать.....
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Песчаный карьер 2 человека, остальные маски шить за 5000.
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ЗРОБІТЬ ЩО НЕБУДЬ А ТОДІ ХВАЛІТЬСЯ А НЕ МОЖЕТЕ ТО САМОІЗОЛЮЙТЕСЬ РАЗОМ З УСІМА СВОЇМИ.ВДЯЧНІ НАПЕРЕД.
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а він не пробував кастинг в 95 квартал пройти? Я думаю в нього є всі шанси пройти.
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Я вот знаю одного бывшего Премьера, так он намерен был обеспечить 40% роста ВВП. На самокате еще любил погонять.
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Чего он накурился?
За год столько не создали. А за месяц потеряли 2 млн., плюс вернувшиеся забробитчаны.
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просто назад вернуть на роботу тих кого звільнили )) А потом по статистиці буде навіть перевиконання плану )))
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Набирается 50 тысяч команд для лиги смеха. Спросить Шмыгаля.
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Оплачуваних ? Бо заробітчани повернуться в Польщу , якщо зарплата буде сіротска
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Так вони сплять і бачать щоб кордони закрити ...
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Він не просто долб#б він казковий долб#б
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надо производить, а не плодить торгашей и чиновников.
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Игде этим пол миллиона работать, на каких предприятиях? За какую зарплату? Что бы люди работали, нужно создать предприятия и рабочие места, предприятия в пике , а он рассказывает о пол миллиона! Вот если бы ввести уголовную ответственность,,лет так на 50 тюрьмы, за подобные заявления, что бы хоть не трепались!
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