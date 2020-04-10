 Мы намерены создать 500 тысяч рабочих мест в мае 2020 года, - премьер Шмыгаль. ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в эфире программы "Свобода слова с Савиком Шустером" сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

По словам премьера Кабмин "прогнозирует экономический спад".

"Уже в мае задача стоит создать 500 тысяч новых рабочих мест, чтобы Украина не оказалась на пороге еще более глубокого экономического кризиса", - отметил Шмыгаль.

"Мы понимаем как это делать и что для этого нужно. Есть план, он обновляется и мы к этому плану добавляем проблемы. Мы создали соответсвующие аналитиеческие центры", - подчеркнул премьер.

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