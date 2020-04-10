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 Военнослужащий, торговавший гранатами и патронами, задержан в Киеве, - Нацполиция. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Киеве задержан военнослужащий, продававший гранаты и патроны.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

Во время отработки информации о возможной продаже оружия оперативники установили мужчину, предлагавшего на продажу гранаты и патроны любого калибра. В рамках расследования полицейские установили причастность 29-летнего военнослужащего к сбыту боеприпасов и задокументировали факты их продажи.

В четверг, 9 апреля, военнослужащего задержали во время сбыта очередной партии гранат и патронов. С места задержания полицейские изъяли шесть гранат, около 300 патронов различного калибра и 50 тыс. гривен.

Военнослужащий, торговавший гранатами и патронами, задержан в Киеве, - Нацполиция 01

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Военнослужащий, торговавший гранатами и патронами, задержан в Киеве, - Нацполиция 02
Военнослужащий, торговавший гранатами и патронами, задержан в Киеве, - Нацполиция 03
Военнослужащий, торговавший гранатами и патронами, задержан в Киеве, - Нацполиция 04

Смотрите: Нацгвардеец похитил и продал более 200 патронов на Житомирщине, - ГБР. ФОТО

Сержанту сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет.

Источник: https://censor.net.ua/v3188229
 
 
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Авакову и ЗЕ сейчас реально надо бояться оружия в Киеве.

Да и людей в Киеве им бояться самое время.
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Людям в Киеве и всей стране нужно бояться жадных животных вроде этого сержанта. Кого нужно бояться Авакову и ЗЕ людям пох
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