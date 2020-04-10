 Киевский форум по безопасности: Как защитить энергетическую независимость Украины. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт форума.
Ключевые вопросы дискуссии:
• Оценка масштаба и последствий глобального энергетического кризиса.
• Способны ли изменения на энергетическом рынке усилить геополитическое напряжение?
• Оценка угроз и перспектив на украинском энергетическом рынке.
• Каким образом обеспечить энергетическую независимость Украины за новых реалий?
• Как кризис повлияет на конечного потребителя электроэнергии, газа и нефтепродуктов?
Участники:
Арсений Яценюк, Премьер-министр Украины в 2014-16 годах, основатель Фонда "Открой Украину".
Лариса Галадза, Посол Канады в Украине;
Андрей Коболев, председатель правления НАК "Нафтогаз Украины";
Владимир Омельченко, директор энергетических программ Центра Разумкова;
Елена Павленко, эксперт по энергетике, Президент аналитического центра DiXi Group;
Дмитрий Сахарук, генеральный директор ДТЭК Энерго;
Карл Стурен, основатель и директор компании по ветровой энергетике Vindkraft.
Модератор дискуссии – Даниил Лубкивский, член Наблюдательного совета фонда "Открой Украину", бывший заместитель Министра иностранных дел Украины.
Киевский форум по безопасности - ведущее международное собрание Украины для обсуждения проблем мира и безопасности. Форум основан в 2007 году. Инициатор и основатель форума по безопасности - фонд Арсения Яценюка "Открой Украину".