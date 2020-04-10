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 Политика Украины
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 Киевский форум по безопасности: Как защитить энергетическую независимость Украины. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

Киевский форум по безопасности начинает регулярное проведение публичных онлайн встреч известных украинских и иностранных экспертов и чиновников. Тема второй онлайн-сессии "Как защитить энергетическую независимость Украины и обеспечить эффективность национальной энергетической политики в новых международных условиях?".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт форума.

Ключевые вопросы дискуссии:

• Оценка масштаба и последствий глобального энергетического кризиса.

• Способны ли изменения на энергетическом рынке усилить геополитическое напряжение?

• Оценка угроз и перспектив на украинском энергетическом рынке.

• Каким образом обеспечить энергетическую независимость Украины за новых реалий?

• Как кризис повлияет на конечного потребителя электроэнергии, газа и нефтепродуктов?

Участники:

Арсений Яценюк, Премьер-министр Украины в 2014-16 годах, основатель Фонда "Открой Украину".

Лариса Галадза, Посол Канады в Украине;

Андрей Коболев, председатель правления НАК "Нафтогаз Украины";

Владимир Омельченко, директор энергетических программ Центра Разумкова;

Елена Павленко, эксперт по энергетике, Президент аналитического центра DiXi Group;

Дмитрий Сахарук, генеральный директор ДТЭК Энерго;

Карл Стурен, основатель и директор компании по ветровой энергетике Vindkraft.

Модератор дискуссии – Даниил Лубкивский, член Наблюдательного совета фонда "Открой Украину", бывший заместитель Министра иностранных дел Украины.

Киевский форум по безопасности - ведущее международное собрание Украины для обсуждения проблем мира и безопасности. Форум основан в 2007 году. Инициатор и основатель форума по безопасности - фонд Арсения Яценюка "Открой Украину".

Источник: https://censor.net.ua/v3188207
 
 
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Энергетическая безопасность Украины очень простая - разработать уже известные давно технологии возобновляемой энергии, которые запрещены масонами и будет всем счастье. Но эти все форумы об этом даже и не заикнутся.
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Это те эксперды, которые ни в чем не эксперты.
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...ну шо, готови одну мівіну жрать і по тєлєку учіцца?..

Киевский форум по безопасности: Как защитить энергетическую независимость Украины - Цензор.НЕТ 7980
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То шо они хотят там "порешать" и так известно: как в условиях падения цен на энергоносители заставить украинцев платить больше.
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Отож. Я понимаю, что в условиях карантина платить не буду, раз мне разрешили. Но 90% карантинщиков и платить-то нечем, а обрезать свет или газ побоятся пока.
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