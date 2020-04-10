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 Сделать экспресс-тест на COVID самому невозможно, его делают только врачи, - Кличко. ВИДЕО

Купить тест на коронавирус, и сделать его самостоятельно - невозможно. Экспресс-тесты делают только врачи в медучреждениях столицы.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом во время брифинга заявил мэр Киева Виталий Кличко.

По его словам, есть немало случаев, когда люди просят сделать им тест, чтобы просто проверить себя. Но нужно понимать, что тесты, которые с такими сложностями закупает город, могут понадобиться действительно больному человеку.

"Купить тест на коронавирус, и сделать его самостоятельно - невозможно. Экспресс-тесты делают только врачи в медучреждениях столицы. Пациенту с симптомами заболевания медики должны сделать сначала экспресс-тест на коронавирус. Если тест положительный, врачи берут образец для ПЦР теста. То есть, уже для лабораторного исследования. Чтобы подтвердить или опровергнуть диагноз", - рассказал Кличко.

Он также отметил, что в медучреждениях столицы есть сегодня 13 тыс. экспресс-тестов, с помощью которых устанавливают предварительный диагноз.

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Источник: https://censor.net.ua/v3188173
 
 
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- здравствуйте, на что жалуетесь?
- доктор, мне кажется когда я говорю, меня никто не слышит.
- здравствуйте, на что жалуетесь?
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дядя Вова, вы насколько я помню, больше по анестезии.......
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Экспресс тест даёт вероятность правильного диагноза на уровне лишь 30%
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Как быстро все стали врачами). Это где написано? Или есть официальная информация? Ну бл@дь смешно!
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дядя Вова, вы насколько я помню, больше по анестезии.......
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я уже говорил, что вместе с тестом нужно прикупить и медсестричку
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медсестричку (персональную, без базара)))) и махонькую лабораторийку (ну хотя бы с оборудованием... минимальным) - тут можно с соседями... в складчину)))....
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- здравствуйте, на что жалуетесь?
- доктор, мне кажется когда я говорю, меня никто не слышит.
- здравствуйте, на что жалуетесь?
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***
мужчина и женщина...в масках и перчатках... в винном отделе маркета.
- зачем ты навалил полную тачку бухла?
- это на неделю!
- ой, не свисти! ты позавчера уже брал "на неделю"
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Вирус герпеса такой рекламы не имеет... А ведь это золотое дно! Куда не плюнь - вирус герпеса!
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Роблять... або не роблять!
В моєї напарниці в дочки була висока температура, кашель - всі ознаки. Пішли до лікаря, попросили зробити тест - та відмовилась.
Прийшлося їм іти у приватну клініку, в якій погодились зробити експрес-тест, який показав наявність коронавірусу. Тільки після цього їх поклали в інфекційну лікарню, і взяли матеріал для ПЛР-тесту.
Слава Богу, що по результатам останнього ні в дочки, ні в її мами вірус не зафіксовано, тож через 4 дні, під час яких їх обох лікували антібіотиками і за свої купленим Таміфлю, їх відпустили, але тепер 2 тижні вони повинні сидіти вдома на карантині.
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Забавный рассказ о том, как удовлетворить своё любопытство. О том, как пройти ПЦР-тестирование, не будучи носителем.
Заплатить врачу в частной клинике за лжеположительный эскпресс-тест, затем лечь в инфекционную больницу, пройти ПЦР-тестирование, получить отрицательный результат.
Обрадоваться. Каждую неделю повторять весь путь заново.
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якщо треба впіймати кота - встанови відкриту коробку, він сам туди залізе))
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залізе лише щоб прицінитись, утягнути та роздерти
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коти такі дивні істоти, у них свій стайл))
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добра справа. Ми з дружиною декілька років таким самим чином тому евакуйовували кота з сусідньої девятиповерхівки. Тваринка майже добу волала, але нікому до неї не було справи.
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tZE inform
Зеленский который нагло врал стране о "миллионе тестов из Китая" (реально получено 231400 шт.) упрекает Николаевскую область в "малом количестве проведенных тест-обследований". К сведению Зеленского - среднее количество тест-обследований в стране за сутки - 690,при крайней необходимости -3-3,5 тысяч, это во-первых. Во-вторых - в Николаевскую область передано 128 тестов, и все - китайский ширпотреб из партии которую вы купили после отказа Испании.
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очень возможно, даже на кухне:
https://youtu.be/HOUmRR_UKDk
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