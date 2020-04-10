 Экспресс-тесты на COVID-19 можно будет купить в аптеках, - главный санврач Ляшко. ВИДЕО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сообщил во время утреннего брифинга.

"Украинцы смогут покупать тесты на COVID-19 в аптеке, такая возможность будет. Любые аптеки могут закупать экспресс-тесты, частные лаборатории могут закупать тест-системы. Никто не запрещает проводить такие исследования", - сказал он.

Ляшко отметил, что "в аптеках могут продаваться экспресс-тесты, и это вопрос субъекта хозяйствования, который владеет аптекой". Главный санврач добавил также, что в настоящее время уже есть примеры, когда частные лаборатории проводят исследования и выдают результаты.

"Главное, чтобы они придерживались требований и отчитывались о каждом позитивном и негативном результате, чтобы мы могли вовремя провести эпидрасследование", - сказал он.

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В целом, по словам Ляшко, в настоящее время в Украине не должно быть проблем с проведением тестов на COVID-19.

"Лаборатории работают не на полную загрузку, каждый случай задержки выдачи результатов будет рассмотрен на национальном уровне с принятием определенных управленческих решений", - сказал он.