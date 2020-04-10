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 Экспресс-тесты на COVID-19 можно будет купить в аптеках, - главный санврач Ляшко. ВИДЕО

Главный санврач Виктор Ляшко сообщил, что аптеки могут официально продавать экспресс-тесты для выявления коронавируса.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сообщил во время утреннего брифинга.

"Украинцы смогут покупать тесты на COVID-19 в аптеке, такая возможность будет. Любые аптеки могут закупать экспресс-тесты, частные лаборатории могут закупать тест-системы. Никто не запрещает проводить такие исследования", - сказал он.

Ляшко отметил, что "в аптеках могут продаваться экспресс-тесты, и это вопрос субъекта хозяйствования, который владеет аптекой". Главный санврач добавил также, что в настоящее время уже есть примеры, когда частные лаборатории проводят исследования и выдают результаты.

"Главное, чтобы они придерживались требований и отчитывались о каждом позитивном и негативном результате, чтобы мы могли вовремя провести эпидрасследование", - сказал он.

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В целом, по словам Ляшко, в настоящее время в Украине не должно быть проблем с проведением тестов на COVID-19.

"Лаборатории работают не на полную загрузку, каждый случай задержки выдачи результатов будет рассмотрен на национальном уровне с принятием определенных управленческих решений", - сказал он.

Источник: https://censor.net.ua/v3188113
 
 
 Топ комментарии
 
Начинаем впаривать гражданам неработающую хе"ню. Какой в них смысл, если при любом результате нужно перепроверяться с ПРЦ? Экспресс-тесты на COVID-19 можно будет купить в аптеках, - главный санврач Ляшко - Цензор.НЕТ 2988
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а цену узнайте в "студия квартал 95" или "Лига смеха"
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не, принадлежать к "избранному народу" - это надо уметь!

ОНИ НАВАРИВАЮТ БУКВАЛЬНО НА ВСЕМ (!) - на эпидемии, на смертях, на панике - на всем на свете.
Я восхищен бубачкой и его соплеменниками.
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а цену узнайте в "студия квартал 95" или "Лига смеха"
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одна сеть аптек Ried уже получила ******** за продажу тестов по 30 евро. запретили продавать немедикам єти тестьі.
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У меня знакомый вчера брал в Киеве, 450+-грн. Но один толку нет брать, надо хотя бы 3, что б быть увереным в результате.

Вот и 1500 грн с человека...вот по этому зеленые отбросы и против массового тестирования. Ведь так можно
1. больше тестов продать своим больничкам
2. на людях и их страхе рубануть деньжат
3. скрыть реальное число зараженных
4. скрыть свои экономические преступления
5. выслужиться перед рахой убивая украинцев
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в аптеки бесполезный шлак сбросят.... поэтому, тут скорее вопрос не цены, а качества....
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Очевидно,будуть розпродувати китайську гуманітарку з фуфєльними тестами,(за проведення яких в держлікарнях вимагали 1-2 тис.грн)
Давно продають в аптеках і китайські і американські,але їх розмітають.
За оцей український тест з матеріалами зі США(Антитела и капля крови: как в Киеве тест на коронавирус выпускают) в аптеках просили від 470 (в спекулянтів десь 1200)
Експрес-тести на COVID-19 можна буде купити в аптеках, - головний санлікар Ляшко - Цензор.НЕТ 2068
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Начинаем впаривать гражданам неработающую хе"ню. Какой в них смысл, если при любом результате нужно перепроверяться с ПРЦ?
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но навар же - навар в карман бубачки и дЕрьмака!
неработающая херня закупалась-то за бюджетные деньги...
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ПЦР тесты на легочную чуму 1984 года сам создатель признал недействительными для выявления КОВИД-19.
В тестах может быть сам вирус, при тестировании может идти намеренное заражение.
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я бы в комплекте с тестом и медсестричку прикупил
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тю... стань президентом, и к тебе придет юля мендель в коротком платьице медсестрички...
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Перевожу на человеческий язык - теперь каждый сам за себя. Бесплатная медицина? Ггг.
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какая бесплатная медицина? она у нас давно отменена
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возникает закономерный и справедливый вопрос - а накуя нам такое государство?
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тесты в аптеках продаются во всех странах... Схерали только в Украине должно быть все нашару?
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не, принадлежать к "избранному народу" - это надо уметь!

ОНИ НАВАРИВАЮТ БУКВАЛЬНО НА ВСЕМ (!) - на эпидемии, на смертях, на панике - на всем на свете.
Я восхищен бубачкой и его соплеменниками.
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А потом из них мыло наваривают... Извините, но достали они уже.
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Що, за китайський фальсифікат, ще й свої кровні платити?
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У меня вопрос - а зачем эти тесты нужны? Для лечения? Нет. Для диагностики? Тоже нет. Вирус неизбежно пройдет через каждого жителя Планеты и это аксиома.
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Тесты нужны лохам которые бьются в истерике, истеричным мамашам, пенсионерам и т.п. И как товар для избавления лохов от излишка денежных знаков, тесты ничем не отличаются от всяких других фуфломицинов. Схерали кому-о можно продавать "Профтеазид" себестоимостью 10 грн. за 600 грн., а производителям тестов нельзя?
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а не те ли это тесты...которые должны распределяться по областям и больницам бесплатно???
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нет. То ПЦР-тесты, а это экспресс-тесты.
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експрес тести також закупляються державою та розподіляються, кудись...
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не уверен... по-моему там были всякие и разные
(цитата ниже)
23 марта в Украину из Китая прибыл самолет с экспресс-тестами и с ПЦР-тестами. Так вышло, что журналистам-расследователям «Слідство.Інфо» из своих источников удалось получить документ о распределении китайского груза. Так вот, из Китая в Украину прибыло более 144 000 экспресс-тестов и всего 521 ПЦР-система. Тогда их поделили между областями, в среднем по 5800 экспресс-тестов на один регион, при этом пять тысяч тестов должны были получить ДУС и Верховная Рада. Видимо они так борются за равенство и здоровье простых украинцев, что сделали это, чтоб мы все поняли, что такое справедливость по Зеленскому. Еще раз вслух: на область - 5800, а на президента, его работников и 4 сотни депутатов - 5 тысяч экспресс-тестов.....
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А какая разница Зеленкиным,на чем навариваться?
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Теперь будет как со всеми лекарствами, в больнице ничего нет, но есть в аптеке, которая в этой больнице
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Об этом и речь, и не заходить без шприца, пачки бинта, упаковки ваты, бутыля спирта и денег на подертвования в фонд кабинета. Завтра другой купит в той же аптеке, теже предметы и так по кругу.
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Ну и за зачем они нужны если результат 50/50 если не меньше?
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а зачем нужен Профтеазид который ни от чего не лечит? Или куча других фуфломицинов в аптеках? Пока есть лохи готовые тратить деньги на бесполезные товары, эти товары будут продаваться.
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А аппарат ИВЛ можно и самому сделать. По итальянской технологии...
Экспресс-тесты на COVID-19 можно будет купить в аптеках, - главный санврач Ляшко - Цензор.НЕТ 6278
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Ну, теперь все семейные врачи будут отправлять пациентов покупать эти тесты "за свои".
А при их точности не выше 70%, надо будет по 3-4 штуки...

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Надо же втюхивать где то китайское говно которое закупили, у которого точность 0, хрен десятых.
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То есть или болен,или нет? Догадайтесь сами.Ай да Зеленкины,ай да сцукины дети.
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а смысл их покупать это китайское дерьмо, если все равно анализ крови нужно делать. Экспресс-тесты на COVID-19 можно будет купить в аптеках, - главный санврач Ляшко - Цензор.НЕТ 5695
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Дивні запитання ти задаєш. Де і коли ще можна заробляти 1500% прибутку, продаючи шматочки марлі з гумками від трусів?
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Вєліколєпно. А можна дізнатись,на яку суму,які,і за чий рахунок купувались тести в ВР і ОПУ ?
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Ще цікаво хто і за скільки купив і за скільки продає. Будуть цікаві прізвища.
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Хто ще сумнівається, що зелені шмарклі будуть заробляти на крові і на здоров"ї народу?
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Вот и весь смысл самолетиков с Китая и отсутствие тестов по больницам,
ЗЕбилы это все порох барыжничает не расстраивайтесь, вот посадите его и жизнь малина наступит и ..ЭПОХА БЕДНОСТИ ЗАКОНЧИТСЯ"
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В них вже давно епоха злиднів закінчилася. А лохторату головне, щоб Пороха посадили, а вони на хлібі і воді готові перебиватися
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как обычно барыги тупо отбивают свое бабло.
то маски по 100, то тесты по 1000
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Ну раз не виходить, щоб гроші ходили за хворим треба спробувати навпаки. Реформа ж від нових чєстних ліц.
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Так вот куда ушли бесплатные тесты которые прислали Украине общественные организации. Бизнес на пандемии Експрес-тести на COVID-19 можна буде купити в аптеках, - головний санлікар Ляшко - Цензор.НЕТ 5200
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Вот и подтверждение грязной Зе власти бизнес на крови

Журналисты зафиксировали, как друг Емца грузил в свою машину дефицитные тесты на коронавирус

InfoResist

Частью медицинских товаров, закупленных Украиной у Китая, возил в своей машине бывший глава аптечной сети «Биакон» Михаил Царенко, не имеющий должности в Минздраве, но называющий Илью Емца своим другом. Об этом сообщают журналисты программы «Схемы» Радио Свобода.
Издание напомнило, что 23 марта президент Владимир Зеленский заявил, что в страну самолетом из КНР доставлены тест-системы полимеразной цепной реакции, экспресс-тесты, аппараты искусственной вентиляции легких, маски, защитные костюмы и прочее.
25 марта журналисты увидели, как часть этих тестов выгружают из машины Центра общественного здоровья.
Источники издания на таможни утверждают, что министерство закупило именно AmonMedCAS.
Товары медицинского назначения распределялись по машинам «Медспецтранса» и Михаила Царенко.
Ранее его видели у Минздрава с маской на затылке.
Известно, что мужчина закончил медколледж и до 2010 года являлся одним из руководителей аптечной сети «Биокон». В 2012 году в качестве главы «Киевзеленстроя» стал фигурантом скандала о закупке итальянских каштанов «Бриоти» суммой на 4 миллиона гривен, но оказавшимися каштанами обычного конского сорта.
После этого Царенко успел поработать главой аппарата КГГА. В конце 2016 года был оттуда уволен и исчез с поля зрения СМИ.
Однако теперь его, очевидно, что-то связывает с Минздравом, где его часто видят журналисты. В том числе и рядом с Ильей Емцем. В комментарии журналистам Царенко назвал Емца своим другом и заявил, что помогает ему спасать человеческие жизни.
Ранее сообщалось, что при министре Емце в Минздрав стали массово заезжать «люди из прошлого».
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Справедливость по-Зеленскому: как депутаты экспресс-тесты поделили - экс-нардеп Апрель 10, 2020Без рубрикиКомментарии
Експрес-тести на COVID-19 можна буде купити в аптеках, - головний санлікар Ляшко - Цензор.НЕТ 245923 марта в Украину из Китая прибыл самолет с экспресс-тестами и с ПЦР-тестами. Так вышло, что журналистам из своих источников удалось получить документ о распределении китайского груза.
Об этом рассказал бывший парламентарий Борислав Береза.
Так вот, из Китая в Украину прибыло более 144 000 экспресс-тестов и всего 521 ПЦР-система. Тогда их поделили между областями, в среднем по 5 800 экспрес-тест на один регион.
При этом пять тысяч тестов должны были получить ДУС и Верховная Рада. Видимо, они так борются за равенство и наше с вами здоровье, что сделали это, чтоб мы с вами поняли, что такое справедливость по-Зеленскому.
Понимаете? На область 5800, а на президента, его работников и 4 сотни депутатов - 5000 тестов.
Очаровательно, да?
Самое интересное, что журналисты уличили чиновников в этом, но те начали отнекиваться или бросали трубку.
Хотя действительно, какая разница, выделили эти экспресс-тесты на людей в областях или на сотрудников Офиса президента? Все равны. Но некоторые равнее.
Главное, чтоб Ермака не трогали, а насильник Иванисов не заболел и проголосовал за любой бред с Банковой.
Да, Владимир Александрович?..
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Підождіть, ще буде крику, що то барига наживається, продає в аптеки тести.
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А можно совершенно бесплатно харкнуть в рожу этому мудацкому эскулапу Ляшку и промониторить - если из ящика не исчезнет его дурацкая говорящая голова - результат негативный.
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Идея очень хорошая и результативная кстати. Берешь харкаешь в рожу жирному чиновнику а уже тот бежит проверяться в лучших клиниках и самыми дорогими тестами, а не теми чем холопов тестируют
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То есть всё, что с такой помпой было в последние дни доставлено, якобы для тестирования людей, сейчас продадут через аптеки? Просто больше аптекам взять эти тесты негде. Хвала сценаристам Квартала, мало 5 лет народу мозг выносили, так и сейчас продолжают.
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Экспрес тесты полное говно. Они показывают всегда, что здоров. А если показывают, что болен, то только когда полная жопа уже.
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Не понимаю возмущения. Тесты - это товар, и во всех странах желающие могут купить их в аптеке. Хоть в Германии,хоть в США. И только в Украине, по мнению комментаторов, их должны раздавать нашару...
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Ну, в Україні вони ще й підробленими можуть виявитись. Зате поки немає такого:
Експрес-тести на COVID-19 можна буде купити в аптеках, - головний санлікар Ляшко - Цензор.НЕТ 4590
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нет, проблема не в этом, проблема в том, что в аптеках будут продавать то что закупает МОЗ в Китае
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А в каво нема бабла, тем за счёт ЗЕлёносопельного БлаЗЕня Оманского и всей падлючей ЗЕ-камарильи ЗЕлёнкой помажут - само пройдёт. А помрёт, да и хрен с ним.
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Вы обязаны обеспечить средствами защиты всех кто работает в условиях карантина, полиция, торговля, коммуналка, всех кто контактирует с населением, в обязательном порядке тестировать хотя бы раз в пол месяца, БЕСПЛАТНО. На это (борьбу с короновирусом) заложены средства в переписанном бюджете, 97 миллиардов, но нет, даже на китайском мусоре пытаются заработать, 50% всего этого китайского дерьма которое закупают в Китае и распределяют по поликлиникам и инфекционкам, завтра окажется в аптеках, по завышенной в разы цене, лучшего подарка казнокрадам для отмывания бюджетных денег не придумать. Мразота.
Експрес-тести на COVID-19 можна буде купити в аптеках, - головний санлікар Ляшко - Цензор.НЕТ 1776
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