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 Происшествия, Общество
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Все про:взрыв (4456) задержание (5627) МВД (8114) Харьков (4641) банкомат (96)

 В Харькове полиция задержала двоих преступников, взорвавших сегодня ночью банкомат и похитивших почти 2 млн гривен. ВИДЕО камер наблюдения

В Харькове полиция в течении нескольких часов нашла и задержала двоих злоумышленников, которые взорвали банкомат и похитили почти два миллиона гривен.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в соцсети пишет замминистра МВД Антон Геращенко и публикует видео ограбления.

"Сегодня ночью в Харькове, направленным взрывом (см. видео), был взорван банкомат "Приватбанка", вмонтированный в стену супермаркета "Дигма", в котором были денежные средства в сумме в 1 978 400 гривен. Это были деньги на выплату пенсий, зарплат, стипендий. Двое злоумышленников приехали к месту преступления на велосипедах для того, чтоб не был замечен автомобиль, на котором они приехали к месту преступления. Однако, благодаря эффективным действиям харьковских полицейских, которые за считанные часы изучили видео с десятков видеокамер, удалось определить и быстро задержать автомобиль с преступниками. Двое злоумышленников, взорвавших банкомат, задержаны. Все украденные деньги, что они выкрали в банкомате, были при них. Они изъяты и будут возвращены Приватбанку. Задержанные проверяются на причастность к взрывам других банкоматов, как в Харькове, так и в других городах Украины. Ближайшие 8, а может быть 10 лет, правонарушителям придётся провести в колонии строго режима", - написал в комментраии к записи Геращенко.В Харькове полиция задержала двоих преступников, взорвавших сегодня ночью банкомат и похитивших почти 2 млн гривен 01

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В Харькове полиция задержала двоих преступников, взорвавших сегодня ночью банкомат и похитивших почти 2 млн гривен 02

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В Харькове полиция задержала двоих преступников, взорвавших сегодня ночью банкомат и похитивших почти 2 млн гривен 03

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В Харькове полиция задержала двоих преступников, взорвавших сегодня ночью банкомат и похитивших почти 2 млн гривен 04

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В Харькове полиция задержала двоих преступников, взорвавших сегодня ночью банкомат и похитивших почти 2 млн гривен 05

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Источник: https://censor.net.ua/v3188109
 
   
 Топ комментарии
 
Это были деньги на выплату пенсий, зарплат, стипендий...

Вообще-то это банкомат, в котором любой снимает деньги. Так что может быть эти деньги пошли бы на водку, наркотики и проституток.
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а того мудака, шо пам'ятні дошки героям АТО та історичним діячам розгромив, не шукають?
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в таксі сідає темношкірий хлопець в вишиванці:
-- прошу, мені на Поділ. На розі Хоривої та Почайнинської. АмігоБар
таксіст оглядайєця:
-- а ти кто по національності?
-- Українець
-- а йа тагда кто?
-- біс тебе зна - мо' жug, чи москаль
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Это были деньги на выплату пенсий, зарплат, стипендий...

Вообще-то это банкомат, в котором любой снимает деньги. Так что может быть эти деньги пошли бы на водку, наркотики и проституток.
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какой пессимистический сценарий ты предложил... я щщитаю, что деньги пошли бы на благотворительность, в помощь пострадавшим в Раде, на защиту окружающей среды и голодающим в Сомали...
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Теж вибісила ця фраза. Доки гроші не зняли- вони належать банку, що заробляє здиранням відсотків з людей, що змушені жити в кредит.
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Постраждалий від банків, хто тебе змушує брати кредити, а потім розмазувати соплі під Центробанком? ти не думав, що банки теж мають право заробляти гроші?
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за крєдіти як за маски - продали за валюту, а тепер ше й нас примушують купувати їх по спекулятивній ціні під загрозою неймовірних штрафів
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Не скавчи, у мене із банками відносини безкредитні))
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це шоп визвати опщєствене поріцаніє - тіпа, еті гади укралі послєднійє дєньгі у пєнсіанєров, інвалідов і студєнтов
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патамушта украсть у банка-кровопійци сам Бог вєлєл і опщєством одобряйєца
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а что это за дебильный язык и дебильное написание? чурка, что ли?
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в таксі сідає темношкірий хлопець в вишиванці:
-- прошу, мені на Поділ. На розі Хоривої та Почайнинської. АмігоБар
таксіст оглядайєця:
-- а ти кто по національності?
-- Українець
-- а йа тагда кто?
-- біс тебе зна - мо' жug, чи москаль
 показать весь комментарий
 
 
я был в селе поповка россошанскго района воронежской области на вопрос украиномовного мэшканця кто ты по национльности получил ответ руский а я спрашивая а я тогда какой он ответил кацап
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Вы так говорите, как будто это что-то плохое)
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ПАЦАНЫ к успеху шли!Не повезло не подфартило!
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Пора с зон выпускать сидельцев - замахаетесь ловить.
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а того мудака, шо пам'ятні дошки героям АТО та історичним діячам розгромив, не шукають?
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Надо было на великах и отваливать,машина их спалила.
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какая умніца! ЙАПстбойвразієдкупошол *)
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Взорвали тєхнічно, а путі отхода не продумали.
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опера вспомнилась... дуэт онегина и татьяны... "а счастье было так возможно, так близко. но судьба моя уж решена, и безвозвратно"
Пацаны к успеху шли...не получилось...
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Щас і вони заспівають оперу. Капітану
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нехай співають. Там були і мої гроші також
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Иметь - так Королеву, воровать - так миллион.
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Збулося майже на половину: зараз їх будуть імєть.
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Даа... А уже почти жизнь наладилась и всё могло бы быть по другому...
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в котором были денежные средства в сумме в 1 978 400 гривен. Это были деньги на выплату пенсий, зарплат, стипендий.


На жалость давит, что ли?

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ну что же так поймались? обычно все проходит без шума и пыли(
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Круто! У нас на Закарпатті мусора може би їх і знайшли, але щоби при них були гроші? Це щось нереальне... Я знаю випадок, коли на митниці людина везла 200к євро в машині, знайшли 150, вона призналась, що має бути ще 50ть і тут, молодий опер, їх знайшов у багажнику... як його потім усі ху.сосили!!
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"Счастье" длилось не долго ....- а теперь самое главное: ребята явно не "лохи" - "направленный" , это не просто так...., и возможно как один из вариантов -где они набирались практического опыта...,или откуда "компоненты" для "пиротехнических"... Оперативникам - сыскарям РЕСПЕКТ))
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шустрые ребята) шустро ограбили шустро попались и видимо шустро отсидят)
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Даунбассня таким чаще занимается: в резервациях уже красть нечего
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