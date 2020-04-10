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 Происшествия, Общество
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Все про:избиение (9380) МВД (8114) Геращенко Антон (1051)

 Полиция нашла через соцсети и вручила подозрение пьяному таксисту, который разбил нос женщине-продавцу в киевском магазине. ВИДЕО

Полиция разыскала и вручила подозрение таксисту, который год назад разбил нос продавцу одного из киевских магазинов сети "Рошен".

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в соцсети пишет заместитель министра МВД Антон Геращенко.

"Знакомьтесь, это - Олег Юрьевич Билановский. Ему 49 лет. Он работает водителем такси. От природы Олег - здоровяк. Ростом почти два метра. Весом под 120 килограммов. У него есть хобби. Он любит хамить и бить женщин. Вымещать на них свою злобу и неудовлетворенность жизнью. 10-го февраля 2019 года гражданину Билановскому захотелось сладенького. Он с товарищем зашёл в магазин "Рошен", что на Метро "Левобережная". Начал беспричинно хамить персоналу магазина. Дальше - больше. Подонку захотелось показать свою физическую силу и превосходство. Одну женщину он попытался ударить своей пустой головой. Уже на выходе из магазина, подозреваемый Билановский со всего размаху ударил ничего не подозревающую вторую женщину-кассира. Ударил подло со спины, исподтишка", - пишет Геращенко о подробностях происшествия.

На след таксиста вышли после публикации материала о том, что в Полтаве хам, бросивший в лицо женщины кассира горсть монет, найден и привлечён к ответственности полицией. В коментариях к этой публикации, появился ролик о "подвиге" таксиста Билановского. Среди читателей оказались люди, которые узнали таксиста.

"Как только мы получили его фамилию - остальное было дело техники. Сегодня гражданину Билановскому было объявлено о подозрении в совершении хулиганских действий по Части 1 ст. 296 Криминального кодекса. Впереди его ждёт мера пресечения и суд по существу его преступления. Вот так, в содружестве пользователей социальных сетей и полиции, мы будем показательно наказывать каждого хама и подлеца, поднимающего руку на женщин!" - рассказал Геращенко.

Полиция нашла через соцсети и вручила подозрение пьяному таксисту, который разбил нос женщине-продавцу в киевском магазине 01
Полиция нашла через соцсети и вручила подозрение пьяному таксисту, который разбил нос женщине-продавцу в киевском магазине 02

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Патрульные задержали пьяную киевлянку на Мерседесе, ездившую со скоростью 200 км/час: "Колхозники, сука, с деревни, бл#дь, которые и на метро не ездили, пишут мне какую-то дичь". ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/v3188088
 
   
 Топ комментарии
 
Это не хулиганство а нанесение телесных увечий средней тяжести от 3 до 7 лет лишения свободы...В тюрьму подлеца...
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что-то мне кажется что это не единственный его "подвиг"... просто этот..."засветился"
бычара безмозглая...
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Гандоша Геращенко похваляется тем, что благодаря пользователям соцсетей установили личность хулигана. СПУСТЯ ГОД! То есть мусора приехали на вызов, покрутились и хулигана не нашли, хотя тот особо и не скрывался. Молодец, Гандоша, пиарься дальше
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Результат неплохой. Жалко что для того чтобы полиция начала заниматься таким делом - нужен общественный резонанс. Ну и естественно вопрос к потерпевшим - почему не вызвали полицию. Есть записи камер, есть юридический отдел который мог бы следить за процессом поисков и давить. Это пьяное быдло - это же не какой то там террорист-спецназовец, его при желании найти - несложно.
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Это не хулиганство а нанесение телесных увечий средней тяжести от 3 до 7 лет лишения свободы...В тюрьму подлеца...
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при чем, умышленно и с отягчающими...
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что-то мне кажется что это не единственный его "подвиг"... просто этот..."засветился"
бычара безмозглая...
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могут глухари на него весить.может в чем то и сознается. менты должны быть в курсе,было бы желание,а статья найдется
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А якби це був інший якийсь магазинчик? Теж рік б шукали?
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Зебилы тут как тут. Вообще то его нашли потому, что случайный прохожий, который снимал, видимо случайно обнаружил у себя видео и выложил в сеть. Но да, для зелохов надо к названию магазина придраться.
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Тупое быдло. Хронический Зебил. Засадить урода лет на 10.
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По агрессивности и хамству - так вылитый порохобот.
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именно поэтому испытывал ненависть к магазину Рошен
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Так испытывал что ходил туда покупать рошенки барыги мародера ))
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а плевать в руку дающего - это отличительная черта зебилов
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да.

возможность в приятной обстановке выплеснуть свои жлобские комплексы
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по факту - просить помощь от "бАрыги Порошенко" побежало все зебильное стадо..
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зебил, насмотревшись сватов и слуг урода по зомбоящику - приперся в Рошен и "высказывал недовольство хозяином магазина "Рошен"". таксист - типичное зеленое быдло
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Від цього тільки порохоботики збуджуються.
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кто о чем, а зебилы орут о своих ощущениях Поліція знайшла через соцмережі і вручила підозру п'яному таксисту, який розбив ніс продавчині в київському магазині - Цензор.НЕТ 413
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Ну вот, а я то думал что бросание мелочью это дно, тут еще похлеще урод нарисовался.
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на зоні, сподіваюсь, його гостинно зустрінуть.
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таксисты, официаты, банщики - это без пяти минут ******.
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А там пипец какие интеллектуалы и сплошные робингуды сидят ....или гопстопники с насильниками бабушек самоаннигилировались ? большинство там мрази похуже, у кого авторитеты в кулаках, а понятия в бицепсах.
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Интересно, за кого он голосовал в апреле?)
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відносно його вибору в мене відсутні жодні сумніви
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.."высказывал недовольство хозяином магазина "Рошен"" - точно не входит в 25% "воинствующего меншинства"..)(
зебилы, они такие..
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Раз пішов в магазин Рошен, значить голосував за Пороха- адназначно. А ті продавчині - заслані казачки від однієї зеленої особи. Пильний таксист-патріот їх виявив. Зуб даю
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За Порошенко,успокойся, он конфеты рошен любит.
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любой зебил любит конфеты рошен.. или ты отличаешься?
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От тебя,то точно отличаюсь,и судя по всему не в худшую сторону.
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судя по всему - тебе до облика человека за всю жизнь не дорасти, не то что до меня Поліція знайшла через соцмережі і вручила підозру п'яному таксисту, який розбив ніс продавчині в київському магазині - Цензор.НЕТ 6853
впрочем, главное что ты не отрицаешь факт любви к рошену и ненависти к Пороху))
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Судя по тому, что покупал (или получал за талоны?!) что-то в магазине Рошен, у меня нет ни малейших сомнений.
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Вот из-за таких продавщиц которые не заявляют в полицию и появляется вера в безнаказанность у подобного быдла.
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Точно, вони злочинці, а тепер ще й моральні страждання спричиняють бідному таксисту.
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не хрена не будет - у него не так много бабла, ментам неинтересно - не настрижешь...
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Потому просто получит по всей строгости и все. Никто отмазывать не будет
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Правильно. Щоб знав - магазини рошен не можна чіпати
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Таксисты- ядерный электорат Зели,а этот еще и на работников Рошена напал- зебил стопроцентный, кандовый)
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Еще один ублюдок нарисовался)да, нельзя!
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Судити не треба,пару раз бітою по рожі,харю в малинове морозиво зміксувати,і все.А потім моральну шкоду потерпілій тисяч 400 000,і все.
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У цього чмошника комплекс, мабуть що в дитинстві мати лупила його і принижувала . Хлопчик виріс, сцаться в ліжко перестав, але образа залишилася на все життя
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Точно перестал ? Думаю иногда случается...
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.Це була просто версiя )А може й не перестав )
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Наш суд може його відпустити з богом, а от жінок притягти до відповідальності за перевищення замозахисту і нанесення моральних страждань громадянину. Бо вони з Рошен
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Почитал комменты... Что угодно, но главного не увидел никто. А главное то простое до всцику- получили фамилию и готово. По какой нибудь картинке полиция как может найти и кого? И КАК здесь ключевое. а вот не будут морозиться граждане, не будут оставаться в стороне, и полиция заработает аналогично- все между собой взаимосвязано. А кому ДОЛЖНЫ- тот будет гавкать и только...
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следует запретить употребление водяры и злоупотребление пойлом в целом
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в прошлому році в харкові родич одного з замів губернатора Кучера побив жінку-матір одиначку,розбив їй мобільний.Теж 130 кг. І.. нічого все злилося на дільничого там і вмерло. поліція-непрацює.
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А зачем каждый раз рассказывать как нашли???
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страна должна знать своих героев в лицо, ты против?
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Гордятся! Они его больше года искали, хотели уже в Интерпол подавать! Поліція знайшла через соцмережі і вручила підозру п'яному таксисту, який розбив ніс продавчині в київському магазині - Цензор.НЕТ 6922
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Баб конечно нада ******* но своих. А тут мужик не прав!
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"Вот так, в содружестве пользователей социальных сетей и полиции, мы будем показательно наказывать каждого хама и подлеца, поднимающего руку на женщин!" - а поднимающих руку на мужчин будут наказывать? Или мужчина в результате нападения должен либо умереть, либо сесть в тюрьму, как Аваков и Бенядиктова хотят сделать со Стерненко?
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В багатьох країнах ставлять на облік як соціопата.При повторному прояву агресії в суспільстві таких ізолюють,штрафують,садять до в'язниці,до поки комісія не погодить перебування даної особи в суспільстві.З проблемою потрібно боротися системно.Бо скільки таких довбо#бів є, кожен приведе чимало прикладів коли стикався з безпричим проявом агресії до себе чи оточуючих.
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Кожен має право на помсту,не потрібно це забувати.
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Не пройшло и года.Какая оперативность
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По поведінці, там або психічні розлади, або йому точно не можна пити.
Буцигарня його тільки загартує. Тому треба суттєвий штраф, та, вибачте, тілесне покарання.
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Воно тупе скоріш за все слухає блатняк і топить за руцкій мір.
Що слухаєш - те з тобою і зкоїться Поліція знайшла через соцмережі і вручила підозру п'яному таксисту, який розбив ніс продавчині в київському магазині - Цензор.НЕТ 6390 Поліція знайшла через соцмережі і вручила підозру п'яному таксисту, який розбив ніс продавчині в київському магазині - Цензор.НЕТ 7172
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