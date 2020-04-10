 Полиция нашла через соцсети и вручила подозрение пьяному таксисту, который разбил нос женщине-продавцу в киевском магазине. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в соцсети пишет заместитель министра МВД Антон Геращенко.

"Знакомьтесь, это - Олег Юрьевич Билановский. Ему 49 лет. Он работает водителем такси. От природы Олег - здоровяк. Ростом почти два метра. Весом под 120 килограммов. У него есть хобби. Он любит хамить и бить женщин. Вымещать на них свою злобу и неудовлетворенность жизнью. 10-го февраля 2019 года гражданину Билановскому захотелось сладенького. Он с товарищем зашёл в магазин "Рошен", что на Метро "Левобережная". Начал беспричинно хамить персоналу магазина. Дальше - больше. Подонку захотелось показать свою физическую силу и превосходство. Одну женщину он попытался ударить своей пустой головой. Уже на выходе из магазина, подозреваемый Билановский со всего размаху ударил ничего не подозревающую вторую женщину-кассира. Ударил подло со спины, исподтишка", - пишет Геращенко о подробностях происшествия.

На след таксиста вышли после публикации материала о том, что в Полтаве хам, бросивший в лицо женщины кассира горсть монет, найден и привлечён к ответственности полицией. В коментариях к этой публикации, появился ролик о "подвиге" таксиста Билановского. Среди читателей оказались люди, которые узнали таксиста.

"Как только мы получили его фамилию - остальное было дело техники. Сегодня гражданину Билановскому было объявлено о подозрении в совершении хулиганских действий по Части 1 ст. 296 Криминального кодекса. Впереди его ждёт мера пресечения и суд по существу его преступления. Вот так, в содружестве пользователей социальных сетей и полиции, мы будем показательно наказывать каждого хама и подлеца, поднимающего руку на женщин!" - рассказал Геращенко.





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