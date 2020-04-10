Редактор Цензор.НЕТ 10.04.20 09:3410.04.20 09:54 Брифинг Минздрава по ситуации с коронавирусом. ВИДЕО Заместитель министра здравоохранения Украины Виктор Ляшко рассказал о мерах по противодействию распространению коронавирусной инфекции.Цензор.НЕТ предлагает трансляцию брифинга. Читайте также на "Цензор.НЕТ": На утро 10 апреля зафиксировано 311 новых случаев COVID-19 в Украине, всего - 2203, умерли 69 человек, 61 - выздоровел, - Минздрав Источник: https://censor.net.ua/v3188066 x Мне нравится
1. Китайский - жесточайший карантин, вбухать кучу денег;
2. Шведский - не делать ничего;
3. Украинский - объявить китайский, реализовать шведский, разницу украсть