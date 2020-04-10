 На период карантина планируем выплачивать ФОПам помощь на детей, - глава Минсоцполитики Лазебная. ВИДЕО

Об этом в эфире 1+1 сообщила министр социальной политики Марина Лазебная, информирует Цензор.НЕТ.
Планируется, что эта помощь будет назначаться на детей ФЛП, которые потеряли прибыли из-за карантина. Выплата составит один прожиточный минимум на одного ребенка. Сумма может составлять от 1 779 грн до 2 218 грн в соответствии с возрастом ребенка
Такие выплаты будут осуществляться во время действия карантина, а также в течение 30 дней после его завершения.
Лазебная уточнила, что вопрос госпомощи ФОПам обсуждали 9 апреля в Кабмине.
Наверное для того, что бы люди самоизолировались, сидели дома и не поширювали вирус, так?
Так.
Но, параллельно государство, в таком случае, должно обеспечивать жизнь и потребности самоизолировашихся людей, логично? Логично.
Чем государство обеспечивает самоизолировавшихся людей?
Ничем!
Поэтому, какрантин у нас не возможен, из за бедности бюджета, государства в целом.
А почему бедное государство?
А потому, что у нас коррупционная воровская олигархическая система в государстве.
особенно умиляет картинка по ТВ, когда пару миллиардеров, обворовавших и продолжающих обворовывать страну и людей на миллиарды,... но с помпой под камеры раздающих подачки на 10 тысяч гривень в виде масок, продуктовых наборов нескольким людям