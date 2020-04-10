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 Политика Украины, Экономика
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 На период карантина планируем выплачивать ФОПам помощь на детей, - глава Минсоцполитики Лазебная. ВИДЕО

Правительство разрабатывает механизм выплаты государственной помощи на детей физических лицам-предпринимателям, которые из-за эпидемии COVID-19 вынуждены прекратить работу.

Об этом в эфире 1+1 сообщила министр социальной политики Марина Лазебная, информирует Цензор.НЕТ.

Планируется, что эта помощь будет назначаться на детей ФЛП, которые потеряли прибыли из-за карантина. Выплата составит один прожиточный минимум на одного ребенка. Сумма может составлять от 1 779 грн до 2 218 грн в соответствии с возрастом ребенка

Такие выплаты будут осуществляться во время действия карантина, а также в течение 30 дней после его завершения.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Разовую помощь в размере 1000 грн пенсионеры и другие незащищенные слои населения получат автоматически, - Лазебная

Лазебная уточнила, что вопрос госпомощи ФОПам обсуждали 9 апреля в Кабмине.

Источник: https://censor.net.ua/v3188040
 
 
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Памятка на будущее Вам и мне - "Если вы еще не болеете коронавирусом, это не значит, что вы носите маску, моете руки и дезинфицируете обувь... Просто вам еще не постречался на пути настоящий вирусоноситель."... занавес, и береги Нас Бог !!!
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Помню рассказ китайца из Уханя. Как только все началось, он сразу купил маски, перчатки, много жидкостей для дезинфекции , и все равно заболел. Еле выжил. Я сегодня получал на Новой Почте перчатки, и вспомнил этого китайца ))
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А если дети взрослые , но потеряли работу и заработок ? Потому что все закрыто ? И у самого ФОПа нет клиентов, потому что клиенты тоже без денег ?
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Карантин для чего?
Наверное для того, что бы люди самоизолировались, сидели дома и не поширювали вирус, так?
Так.
Но, параллельно государство, в таком случае, должно обеспечивать жизнь и потребности самоизолировашихся людей, логично? Логично.
Чем государство обеспечивает самоизолировавшихся людей?
Ничем!
Поэтому, какрантин у нас не возможен, из за бедности бюджета, государства в целом.
А почему бедное государство?
А потому, что у нас коррупционная воровская олигархическая система в государстве.
особенно умиляет картинка по ТВ, когда пару миллиардеров, обворовавших и продолжающих обворовывать страну и людей на миллиарды,... но с помпой под камеры раздающих подачки на 10 тысяч гривень в виде масок, продуктовых наборов нескольким людям
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Не стоит унывать, граждане, нам на помощь в апреле летит метеорит. Говорят, что высока вероятность , что не разминемся.)))
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