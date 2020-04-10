 14 апреля пика заболеваемости COVID-19 не будет, - главный санврач Ляшко. ВИДЕО

Об этом в эфире 1+1 заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, информирует Цензор.НЕТ.

Он напомнил, что до внедрения карантина пик ожидали 14 апреля. "Сейчас эксперты и математическое моделирование показывают, что 14 апреля пика у нас не будет", - сказал Ляшко, добавив: "Пик мы можем пройти незамеченным для всей системы здравоохранения, если все предложенные карантинные меры будут соблюдаться".

Минздрав сравнивает развитие и распространение заболеваемости в странах Европейского Союза. "Украина позже из всех европейских стран дошла до первой тысячи больных. Наши мероприятия показывают, что у нас не такая стремительная динамика роста от тысячи до десяти тысяч", - отметил чиновник.

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По словам Ляшко, в стране достаточно тестов для диагностики коронавриуса. "Мы расширили категории тех, кто попадает под критерии тестирования. Мы тестируем любую пневмонию, с лихорадкой, кашлем, затрудненным дыханием, есть ли у них были путешествия за пределы страны. Нам нужно увеличить количество выявленных больных коронавирусом", - говорит Ляшко .

Результаты жесткого карантина будут через семь-восемь дней - их проследят по динамике. "Прирост, который сегодня есть, в районе 10-15%. Увеличение количества случаев ежесуточно - это прогнозируемый прирост", - пояснил он.

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