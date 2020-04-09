 Банки продлят сроки действия карточек на 3 месяца, - НБУ. ВИДЕО

Об этом сообщает Национальный банк Украины, информирует Цензор.НЕТ.

"Истек срок действия банковской карты? Не нужно идти в банк, чтобы перевыпустить новую. Банки продлевают срок действия карточек, срок которых истек во время карантина, на три месяца", — сказано в сообщении.

Узнать подробности можно, обратившись в банк онлайн или по телефону, отметили в НБУ.

"Оставайся дома - общайся с банком онлайн. Береги себя", — добавили в Нацбанке.

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