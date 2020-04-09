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 Банки продлят сроки действия карточек на 3 месяца, - НБУ. ВИДЕО

В связи с карантином банки автоматически продлят срок действия банковских карт еще на 3 месяца, идти в банк для продления срока действия карты не нужно.

Об этом сообщает Национальный банк Украины, информирует Цензор.НЕТ.

"Истек срок действия банковской карты? Не нужно идти в банк, чтобы перевыпустить новую. Банки продлевают срок действия карточек, срок которых истек во время карантина, на три месяца", — сказано в сообщении.

Узнать подробности можно, обратившись в банк онлайн или по телефону, отметили в НБУ.

"Оставайся дома - общайся с банком онлайн. Береги себя", — добавили в Нацбанке.

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Источник: https://censor.net.ua/v3188004
 
 
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Сколько зерьовочке не віться, а єго конєц відать.
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не бачу кінця, Алі - все теж саме зелене "бе".
роби з нами що завгодно наш до болю гарнопоголений 4ри рази супербуба!
ми завжди за тобою - "бе" 3 рази!
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Насправді кінець наближається, але це треба бачити з середини України. Вирішать люди, які не політизовані та у яких закінчуються гроші. Цього вони терпіти не будуть.
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як так, то е надія - чомусь дуже хочу Вам вирити.
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Блин, тот случай, когда не рад, что в Латвии многие операции проводят в интернет банке или с электронной подписью! Молча получил новую VISA в почтовый ящик по месту прописки и сняли 25 евро за годовое обслуживание... Банки продлят сроки действия карточек на 3 месяца, - НБУ - Цензор.НЕТ 3740 Банки продлят сроки действия карточек на 3 месяца, - НБУ - Цензор.НЕТ 4561 Активация через интернет банк.
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онлайн оплату не дает, т.к.срок действия карты автоматическая проверка не пропускает, а другой ММ/ГГ - не пропускает банк эмитент (т.к. нет такой карты). Проверено при пополнении Киевстара: pay.kyivstar.ua
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Чисто з точки зору техніки: як це можливо? Адже термін дії картки намертво вбитий у сервери міжнародних платіжних систем?
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зегандоны,а что на те карточки поступать будет,страна сидит дома? Пенсионерам уже по штуке дали?
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Нынешний кризис закончится очень печально для банкиров. Думаю цель напрочь убить существующую мировую банковскую систему с наличкой и перейти к цифровым валютам с возможностью отслеживать все операции и блокировать в любой момент. Так что банкиры вы без 5 минут безработные.
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А відсотки по кредитах, щось, не дуже квапляться скасовувати...
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А зебіли так на це розраховували😁
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Та я вже навіть не знаю, на що вони, бідні, тільки не розраховували: і війну закінчить, і економіку підніме, і всіх попересаджає, і корупцію здолає, і дороги зробить... Наче вони не блазня, а Хотабича собі в президенти обирали, курва...
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