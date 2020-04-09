 У больного COVID-19 на Черниговщине экспресс-тесты трижды показывали негативный результат. ВИДЕО

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "UA:Чернігів", об этом сообщил генеральный директор Нежинской центральной районной больницы Александр Костырко.
"Провели тестирование. Результат был отрицательный. Нам еще сообщили, что дважды делали тестирование в Носовке. Эти тесты также были отрицательными", - рассказал он.
По его словам, мужчина заболел 25 марта, в Нежин его привезли скорой 3 апреля.
"Он лечился, я так понял, в центре первичной медико-санитарной помощи в Носовке. Есть воспаление двустороннее. Назначено ему патогенетическое лечение. В принципе, ему не хуже. Без кислородной поддержки. Общее состояние - средней тяжести", - добавил Костырко.
не так ли?
но и 3 ничего не показали
давайте хоть за дЕрьмака порадуемся