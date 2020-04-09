 Новые Санжары 2.0. Кто стравливает украинцев из-за коронавируса. ВИДЕО

И все это — без реакции правоохранителей. Возможно, потому, что все они заняты выловом безмасочников и тех, кто решился выйти в сквер или на спортплощадку?
Как атмосфера паники и страха может превратить человека в зверя? Кто именно и с чьего разрешения нагнетает истерию в связи с коронавирусом и натравливает украинцев друг на друга?
Смотрите "Без цензуры" — проект журналистских историй на Youtube специально для Цензор.НЕТ. Ничего личного — только факты.
Мерзость, конечно.
Приймаючи до уваги що влада явно не належить українцям,можна констатувати що продаж за кордон засобів біологічного захисту ,розвал медицини ,прийом сотень тисяч громадян без карантину ,введення поліцейського режиму -це способи як посіяти паніку серед громадян ,щоб продати потиху землю ,і тримати усіх на "карантині"!
порошок пішов ,а діла його "живуть і перемагають" ,не розкачуйте човника бо вірус нападе разом з путлєром.
Либо наоборот , призывающих украинцев не воспринимать карантин серьезно, что это все 'выдумки' и сговор , чтобы их 'кинуть на деньги'
Есть ещё кроме указанных медведчуковских сми и других пророссийских ресурсов три особы женского пола, которыми вплотную должно заниматься наше СБУ - это все те же лена бондаренко, лена лукаш и таня мунтян, рассказывающие о 'несостоятельности' нашего государства
Тайвань, пережившая уже не одну эпидемию пришедшую из Китая!! С первых дней Сovid-19 запустило мобильное приложение для смартфонов, где отмечались дома, где были заражены люди с целью, чтобы остальное население избегало этих мест. И эта как одна из мер сработала! Посмотрите результаты в этой стране - и в Европе.