 Новые Санжары 2.0. Кто стравливает украинцев из-за коронавируса. ВИДЕО

И все это — без реакции правоохранителей. Возможно, потому, что все они заняты выловом безмасочников и тех, кто решился выйти в сквер или на спортплощадку?

Как атмосфера паники и страха может превратить человека в зверя? Кто именно и с чьего разрешения нагнетает истерию в связи с коронавирусом и натравливает украинцев друг на друга?

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