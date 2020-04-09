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Темы дня: Коронавирус и карантин Денис Ермак и Гео Лерос Рынок земли Российские террористы сбили Боинг
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 Новые Санжары 2.0. Кто стравливает украинцев из-за коронавируса. ВИДЕО

В новом выпуске "Без цензуры" смотрите, как пророссийские ресурсы используют тему коронавируса, чтобы подстрекать украинцев друг против друга, сеять панику и хаос. В частности, публикуют адреса заболевших.

И все это — без реакции правоохранителей. Возможно, потому, что все они заняты выловом безмасочников и тех, кто решился выйти в сквер или на спортплощадку?

Как атмосфера паники и страха может превратить человека в зверя? Кто именно и с чьего разрешения нагнетает истерию в связи с коронавирусом и натравливает украинцев друг на друга?

Смотрите "Без цензуры" — проект журналистских историй на Youtube специально для Цензор.НЕТ. Ничего личного — только факты.

Источник: https://censor.net.ua/v3187926
 
 
 Топ комментарии
 
кроме всего прочего пример такого поведения даёт наш новый президент , пытающийся по указке кремлёвских прихвостней , требующих реванша за Майдан -совершать нападки на Порошенко...
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пока жив последний московит, покоя в Мире не будет......
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Посмотрел, мерзко. Но если бы газеты выплатили крупную сумму компенсацию за моральный ущерб тем, кого они оклеветали то может бы не были такими борзыми.
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пока жив последний московит, покоя в Мире не будет......
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Страна большевиков- коллаборантов выбрала свой путь Позор и распад.
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кроме всего прочего пример такого поведения даёт наш новый президент , пытающийся по указке кремлёвских прихвостней , требующих реванша за Майдан -совершать нападки на Порошенко...
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При чем здесь ваш порошенко? Он болен коронавирусом , и об этом напечатали все сми и его за это подвергли репрессиям? Ну уже даже не смешно. Вы спать ложитесь тоже с мыслью о порошенко? Уверяю вас, он о вас не думает от слова вообще.
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Посмотрел, мерзко. Но если бы газеты выплатили крупную сумму компенсацию за моральный ущерб тем, кого они оклеветали то может бы не были такими борзыми.
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Автор мабуть має певні ознаки олігофренії. Своїм висером натякає що погано ловити бидлоту яка не носе маски і порушує карантин. Ватний журналуга.
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Найуспішніше нацьковує українців на самих себе -влада!

Приймаючи до уваги що влада явно не належить українцям,можна констатувати що продаж за кордон засобів біологічного захисту ,розвал медицини ,прийом сотень тисяч громадян без карантину ,введення поліцейського режиму -це способи як посіяти паніку серед громадян ,щоб продати потиху землю ,і тримати усіх на "карантині"!
порошок пішов ,а діла його "живуть і перемагають" ,не розкачуйте човника бо вірус нападе разом з путлєром. Нові Санжари 2.0. Хто нацьковує українців через коронавірус - Цензор.НЕТ 5895
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Ага,розвалив медицину саме Зеленський...До речі,продаж землі передбачено тільки приватних паїв і тільки українцям.
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йосип драний,тебе,наверное из штатов виднее.
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Видно тому у кого мозок є, а у кацапів (як би вони себе не називали ,навіть бандеровєц Нові Санжари 2.0. Хто нацьковує українців через коронавірус - Цензор.НЕТ 5049 )він мінімалізований у з відсутність мікроелементів у повітрі їжі,воді!
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Простая труженица про простого труженика. Нові Санжари 2.0. Хто нацьковує українців через коронавірус - Цензор.НЕТ 4232
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Может в такое время для журналистов есть более подходящее занятие, чем поиски врагов народа.
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само то время,когда гюльчетаи открывают своё расейское личико.
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и на дверях этого козлодуба и остальных холуёв расеи ставить крестики православные Нові Санжари 2.0. Хто нацьковує українців через коронавірус - Цензор.НЕТ 1089
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Полностью поддерживаю данную информацию. Но хочется ещё добавить, что и на Цензоре есть боты, транслирующие либо 'все пропало ' 'тестов нет', 'мы все умеем'
Либо наоборот , призывающих украинцев не воспринимать карантин серьезно, что это все 'выдумки' и сговор , чтобы их 'кинуть на деньги'
Есть ещё кроме указанных медведчуковских сми и других пророссийских ресурсов три особы женского пола, которыми вплотную должно заниматься наше СБУ - это все те же лена бондаренко, лена лукаш и таня мунтян, рассказывающие о 'несостоятельности' нашего государства
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выводы автора видео полное гавно и дебилизм!!!!
Тайвань, пережившая уже не одну эпидемию пришедшую из Китая!! С первых дней Сovid-19 запустило мобильное приложение для смартфонов, где отмечались дома, где были заражены люди с целью, чтобы остальное население избегало этих мест. И эта как одна из мер сработала! Посмотрите результаты в этой стране - и в Европе.
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Заболевшие сами должны повесить себе табличку на двери, чтоб предупредить окружающих о рисках. Особенно когда соседи надоедливые, то и здоровым будет польза от ложных предупреждений!
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