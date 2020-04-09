 Лесной пожар вблизи села Отрохи Черниговской области. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи видно, что огонь в несколько раз превышает высоту деревьев.
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Пожар на военном полигоне в Черниговской области локализован, - ГСЧС. ФОТО
На полигоне в Черниговской области начался пожар - горит лес, - ГСЧС
Группа компаний "Укрлендфарминг" выделила почти 100 тыс. грн в помощь пострадавшим от пожаров и на ремонт пожарной техники в селах Ивано-Франковской, Полтавской и Черниговской областей
Масштабный лесной пожар на Черниговщине тушат с помощью самолетов, - ГСЧС. ФОТОрепортаж
Временный переход открыли на польско-украинской границе вблизи села Лубня
Іншими словами, за нанесення шкоди природі і здоров'ю населення штраф 68грн, за можливість дихати свіжим повітрям штраф 17000грн.