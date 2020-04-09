EN|RU|UK
Темы дня: Коронавирус и карантин Денис Ермак и Гео Лерос Рынок земли Российские террористы сбили Боинг
 Происшествия, Общество
  1512  5
Все про:лес (466) пожар (3979) Черниговщина (634)

 Лесной пожар вблизи села Отрохи Черниговской области. ВИДЕО

Лесной пожар бушует вблизи села Отрохи Черниговской области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи видно, что огонь в несколько раз превышает высоту деревьев.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Масштабный лесной пожар на Черниговщине тушат с помощью самолетов, - ГСЧС. ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/v3187900
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
За паління сухостою штраф 68грн, за пробіжку в парку - 17000грн.
Іншими словами, за нанесення шкоди природі і здоров'ю населення штраф 68грн, за можливість дихати свіжим повітрям штраф 17000грн.
 показать весь комментарий
 
 
Таку пожежу водою вже не заллєш. Поки все не вигоре - не зупиниться.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТВидеоПроисшествия
 
 
 
 
 
 вверх