 Обрушение дома на пересечении улицы Канатной и переулка Нахимова в Одессе. ВИДЕО камер наблюдения

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Думскую, на видеозаписи видно, что двое прохожих вовремя отреагировали на падение стены дома и успели убежать в безопастною зону.
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+13
Одесские быстро бегают и в правильном направлении
+3
Тот случай, когда мер ворует пол бюджета города!
+3
Хорошая реакция, еще бы чуток и накрыло обломками.
Во всем виноват вовка пукин!
Возраст берёт своё.
Ну а вже в недавні часи теж прибудову зварганили.
Торец здания был обнесён загородкой.
Спасибо, Светлана.
Удачи и Здоровья!
А как сохранить Жемчужину?
Ракушняк, доски и камыш. Шо там "реконструировать".
Давно пора ему завалиться.