 Обрушение дома на пересечении улицы Канатной и переулка Нахимова в Одессе. ВИДЕО камер наблюдения

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Думскую, на видеозаписи видно, что двое прохожих вовремя отреагировали на падение стены дома и успели убежать в безопастною зону.

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