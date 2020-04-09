EN|RU|UK
Темы дня: Коронавирус и карантин Денис Ермак и Гео Лерос Рынок земли Российские террористы сбили Боинг
 Политика Украины, Здоровье
  7270  62
Материалы по теме:
Все про:карантин (2711) Минздрав (2510) Николаевская область (955) Ляшко Виктор (228) COVID-19 (3492) коронавирус (2114)

 Главный санврач Ляшко приехал в Николаев, чтобы разобраться, почему в области нет коронавируса. ВИДЕО

В Николаев в четверг, 9 апреля, прибыл заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, чтобы проверить ситуацию с выявлением коронавируса в области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Преступности.НЕТ".

Как известно, Николаевская область по состоянию на утро 9 апреля остается единственным регионом, где не зафиксировано случаев заболевания коронавирусом.

Виктор Ляшко в комментарии сообщил, что не связывает невыявление коронавируса в регионе с ошибками при проведении тестов.

– Я не думаю, что тут есть ошибки в тестировании. Возможно, где-то не работают алгоритмы, когда невовремя доставляют образцы в нашу лабораторию. Недавно в лаборатории была группа вирусологов национального уровня, которая пересматривала, настраивала все алгоритмы. Сейчас посмотрим учреждения здравоохранения, экстренной медицинской помощи, как функционируют мобильные бригады по отбору образцов, как семейные врачи направляют нам образцы. Посмотрим, где возможен сбой. Возможно, и нет никакого сбоя, а Николаевская область работает безупречно и нет вопросов с коронавирусной болезнью, – сказал Ляшко.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Нам скрывать нечего", - мэр Николаева Сенкевич не боится проверки МОЗ по тестам на коронавирус

Также он рассказал, какие именно медучреждения посетит сегодня.

– Планируем, кроме инфекционной больницы, посетить Центр первичной медико-санитарной помощи, экстренную медицинскую помощь, посмотрю, как работает мобильная бригада, приеду с ней на отбор образцов, – отметил он.

По словам Ляшко, Николаевская областная лаборатория сегодня готова делать по 500 тестов ПЦР в сутки.

Также он сказал, что перед его приездом провели своеобразную спецоперацию, в ходе которой собрали анализы у пациентов с пневмонией в одной из больниц в Николаеве и направили их в другую лабораторию за пределами области – результат на коронавирус также был негативный.

– Результат, который мы получили, показывает, что исследования совпадают. Поэтому мы сейчас поедем дальше отслеживать весь алгоритм: от телефонного звонка пациента с подозрением, к семейному врачу, в скорую медпомощь, к мобильной бригаде, которая должна выезжать и собирать образцы, а также посмотрим учреждения, которые определены для больных с коронавирусным заболеванием. Посмотрим их обеспечение средствами индивидуальной защиты, аппаратами, которые нужны для проведения ренимационных мер. после этого будет встреча главой областной госадминистрации и областного совета, чтобы посмотреть и подсказать им, что нужно модернизировать, чтобы область была готовой на 100 процентов, – сказал Ляшко.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Главврач Николаевской инфекционки заявила, что у больницы не осталось денег на зарплаты медикам

Главный снаврач страны отметил, что удовлетворен работой и оснащением областного лабораторного центра.

– Сегодня я поговорил с работниками лаборатории. Мне показали две лаборатории, показали перспективный план разворачивания мощностей даже в этой лаборатории, плюс специалисты четко знают, где можно дополнительно усиливать и увеличивать количество тестов. Поэтому это меня удовлетворило. Вопросов том, что сейчас будем смотреть другие алгоритмы. С чего мы начали – лаборатория готова к проведению 500 исследованиям в сутки, обеспечена аппликаторами, исследовательскими материалами, обеспечена средствами индивидуальной защиты, работники лаборатории получили зарплату. Мы будем делать все, чтобы они получили доплату, которая предусмотрена законом, постановлением Кабмина о доплатах в 300% для тех, кто работает с коронавирусным заболеванием, – сказал он.

Источник: https://censor.net.ua/v3187872
 
 
 Топ комментарии
 
Как у вас нет вируса, тогда мы срочно едем к вам.
 показать весь комментарий
 
Повёз с собой. Теперь будет. Главный санврач Ляшко приехал в Николаев, чтобы разобраться, почему в области нет коронавируса - Цензор.НЕТ 7245
 показать весь комментарий
 
А в Черновцы поехать и вставить пистон тем, кто проводил там массовые мероприятия, нет охоты?
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Главный санврач Ляшко приехал в Николаев, чтобы разобраться, почему в области нет коронавируса.



В этом заголовке прекрасно всьо Главный санврач Ляшко приехал в Николаев, чтобы разобраться, почему в области нет коронавируса - Цензор.НЕТ 4027 Главный санврач Ляшко приехал в Николаев, чтобы разобраться, почему в области нет коронавируса - Цензор.НЕТ 220 Главный санврач Ляшко приехал в Николаев, чтобы разобраться, почему в области нет коронавируса - Цензор.НЕТ 8552
 показать весь комментарий
 
 
та типа непорядок..... не как у всех..... название улыбнуло радакторам браво....
 показать весь комментарий
 
 
У него цель не найти вирус, а понять как тестировать, чтобы получать нулевой результат но уже в масштабах страны - они приехал перенять опыт.
Если вкратце, то в Николаеве приняли алгоритм тестирования согласно которому, даже при наличии симптомов, тебя сначала проверяют на грипп или другую болячку и тестируют на короновирус, только если они не подтвердились....
В той же Италии все с точностью донаоборот - если ты умер от сердечного приступа, то тебя все равно тестируют на короновирус и если обнаруживают, то считают что ты умер именно от короновируса (который дал осложнения) Именно поэтому у них такая запредельная статистика
 показать весь комментарий
 
 
Сеятель коронавируса (из классики).
Главный санврач Ляшко приехал в Николаев, чтобы разобраться, почему в области нет коронавируса - Цензор.НЕТ 1639
 показать весь комментарий
 
 
Корова лезет на дерево. Ворона ей:
- Корова, ты чего это на дерево лезешь?
- Яблок хочу поесть.
- Так это ж не яблоня! Это елка!
- А у меня с собой.
 показать весь комментарий
 
 
Чим менше праці,тим менше результатів Главный санврач Ляшко приехал в Николаев, чтобы разобраться, почему в области нет коронавируса - Цензор.НЕТ 5203
 показать весь комментарий
 
 
Как у вас нет вируса, тогда мы срочно едем к вам.
 показать весь комментарий
 
 
И привез с собой коронавирус в пробирке. Чтобы уравнять статистику по стране.
 показать весь комментарий
 
 
Какой санврач???!!! Срочно Комиссию ООН, ВОЗ и лаборатории всего мира для изучения хфеномена!!! Выкачать всю кровь у жителей и лечить ею пациентов по всему миру!...
 показать весь комментарий
 
 
Смешно. Но это чёрный юмор какой-то.
 показать весь комментарий
 
 
А це злочин - відсутність вірусу?!.................
 показать весь комментарий
 
 
Шо воно меле, ещё один словом "алгоритм" блестнул ))
 показать весь комментарий
 
 
як що ти тупе, то не думай так про інших!
 показать весь комментарий
 
"- может ли быть счастливым брак по расчёту?
- может. при условии, что алгоритм расчёта правильный." (С)
 показать весь комментарий
 
 
І рахував саме той соціолог, який поки не здав курсову роботу😄
 показать весь комментарий
 
 
А если развернуть ситуацию, типа "Великий Вошьдь Ослабородько лично борется с короновиоусом в Николаевской области".?
Скорее всего они тесты соседним областям продали, везде есть свои Ермаки и Радуцкие.
 показать весь комментарий
 
 
А в Черновцы поехать и вставить пистон тем, кто проводил там массовые мероприятия, нет охоты?
 показать весь комментарий
 
 
Ездят тут всякие, нарушают нам карантин.
 показать весь комментарий
 
 
Одни любопытные стали ездить к приснопамятным Лыковым.. после этих поездок вся семья вымерла от бактерий и вирусов, привезённых с большой земли.
 показать весь комментарий
 
 
Губернатору Николаевской области нужно закрыть ее границы, чтобы не шастали к ним с других зараженных областей. Пусть хоть одна область в Украине останется без этой коронавирусной заразы.
 показать весь комментарий
 
 
русские - пишите уже ЗЕЛЕНСКИЙ СРІВАЕТ ОТ ЗУБОЖИЛІХ!
 показать весь комментарий
 
Нет тестов- нет короновируса. Все прост
о )
 показать весь комментарий
 
 
Заголовок смешной, но Ляшко молодец - на державной общался с курицей какой-то.
но я бы его гнал, т.к. знаю шо в райбольницах у вречей нету до сих пор достаточных средств защиты. Толку от этих поездок то? Брежневщина.
 показать весь комментарий
 
 
а он ни при чем, просто мальчик для битья.
Все главные должности с полномочиями у нас занимает один человек.
Ну, как человек...
Но не лох.
 показать весь комментарий
 
А может он им не нужен, Ляшко про это не подумал?
 показать весь комментарий
 
 
Если в Николаеве появится коронавирус будете знать кого благодарить
 показать весь комментарий
 
 
Это только мне стыдно за этих зебилов? Главный санврач Ляшко приехал в Николаев, чтобы разобраться, почему в области нет коронавируса - Цензор.НЕТ 774
 показать весь комментарий
 
стыдно за мыколаевцев, что не хотят болеть? Главный санврач Ляшко приехал в Николаев, чтобы разобраться, почему в области нет коронавируса - Цензор.НЕТ 302
 показать весь комментарий
 
 
Скажите, а есть ли в Николаеве международный аеропорт который каждый день принимает рейсы из всего мира так как в Киеве, Одессе, Харькове, Львове и тд? Я к тому что причина очевидная, и не нужно выделять миллиарды на выяснение
 показать весь комментарий
 
Якщо у вас немає вірусу,значить його потрібно привезти.
 показать весь комментарий
 
 
Как говорят"" И козе понятно что коронавирус в Украину "привезли заробитчане из-за границы"". Поэтому нужно пожоще их конролировать !!
 показать весь комментарий
 
 
Звучит конечно странно, сейчас возбудятся сторонники мирового заговора!
 показать весь комментарий
 
С ЛЯШКА САНИТАРНЫЙ ВРАЧ, КАК С ЗЕЛЕНОЙ ШМАРКЛИ ПУЛЯ !
 показать весь комментарий
 
 
Только у зелёных - СЭС нет, а главный санитарный врач Украины есть и неплохую зарплату получает.
 показать весь комментарий
 
Що ж ви хочете, Миколаївська область - аграрна, майже. Всі на полі, вірус не долітає.
 показать весь комментарий
 
Ляшко, ты обещал вирусологов, а поехал сам с разборками. XD
 показать весь комментарий
 
От ідіоти. Ну нема в області вірусу то радійте. Нєєєє, зараз підвеземо.
 показать весь комментарий
 
 
Я як прочитал заголовок, так до сих пор сижу ржу Головний санлікар Ляшко приїхав до Миколаєва, щоб розібратися, чому в області немає коронавірусу - Цензор.НЕТ 4711 . Умеют журналисты озаглавить новости.
 показать весь комментарий
 



Андрій Павловський

@Pavlovskyi_A

·1 ч

Вивоз зерна через порти Миколаївської області виріс майже вдвічі (!), при цьому в області жодного коронавірусного... Чудеса!
 показать весь комментарий
 
"Впервые в мире правительство Швеции объявило о том, что оно собирается официально провести различие между смертями «от» и «с» коронавирусом. Это должно привести к дальнейшему сокращению зарегистрированных случаев смерти. Между тем, неуклонно растёт международное давление на Швецию с целью заставить её отказаться от своей либеральной стратегии. Похоже, некоторые правительства опасаются, что успех Швеции (как это уже имело место в Японии) может сделать очевидными неадекватность и контрпродуктивность их собственных мер.
В таком же положении оказалась и Беларусь - вторая европейская страна с либеральной стратегией в отношении COVID-19, которая испытывает давление со стороны глав соседних государств, международных организаций [1] [2] и СМИ."
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТВидеоПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх