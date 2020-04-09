 "Со временем все больше искривляется информация о героях", - Дарья Кульчицкая снимает эмоциональные ролики о Небесной Сотне. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом она рассказала в интервью

"Замечаю, как со временем все больше искривляется информация о Героях Небесной Сотни. Появляются подробности или черты характера, не присущие этим людям. Пытаются что-то додумать, наделить их какими-то почти божественными чертами. Или, наоборот, очернить... То есть стирается из памяти подлинность. А ведь это были обычные люди, которые просто хотели лучшей жизни - для себя и своего окружения. И мне очень хотелось, чтобы о них узнали из первоисточников - от их близких", - говорит она.



Краткость роликов режиссер объясняет тем, что нынешний зритель не очень желает смотреть большие истории.

"Поэтому наши ролики такие лаконичные - две-три минуты, - отмечает она. - Но главное - мы их делаем очень эмоциональными. Для меня крайне важно, чтобы те, кто эти ролики будет смотреть, улыбались, грустили, восхищались. Потому что если будет эмоция, человек, во-первых, запомнит этого героя, а во-вторых, захочет узнать о нем больше...



К сожалению, очень многие родители, которые потеряли своих детей, идут вслед за ними. Уже более двадцати родителей похоронили за эти годы. Год назад я записала интервью с Екатериной Шаповал, мамой Героя Небесной Сотни Сергея Шаповала. А через полторы недели она умерла. И этот ролик с ней мне очень тяжело дался. Почти полгода лежал, я не могла за него браться, потому что мы близко общались, эта женщина мне была очень дорога. Но я знаю, что эти слова, которые она сказала, - они теперь есть, и мы успели это сделать. И теперь в истории есть первоисточник, потому отца нету. А уже нет и мамы, и никто не расскажет о том, каким был Сергей в детстве".

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На сегодняшний день уже создано 28 роликов:

"Первыми были истории молодых погибших, Назара Войтовича и Устима Голоднюка. Когда сняла эти первые интервью, поняла, что я это смогу - сделать ролики именно так, как хотела. На этот год запланировано еще десять. Над проектом работают много людей. Каждый наш ролик на вид якобы достаточно простенький, но это - результат работы большой команды. Например, музыку пишет Роман Коляда, известный композитор. Когда у меня готов смонтированный материал, я пересылаю ему, он смотрит, воспринимает, понимает, слушает, чувствует - и после этого под каждый ролик пишет музыку. Она неповторима, такая, как и каждый герой".

Проект финансирует Национальный Мемориальный комплекс Героев Небесной Сотни - Музей Революции Достоинства.

"Я была готова работать бесплатно. На первых роликах и свои деньги приходилось вкладывать. Мне это нужно было. Но я не хотела, чтобы другие работали бесплатно, я вообще считаю, что человек должен получать деньги за свою работу. Всегда. За все, что он делает.



Мы просили финансирование у Министерстве культуры от нашей общественной организации "Родина Героїв "Небесної Сотні". Но в Минкульте ролики хотели видеть не в том формате. То, что они предложили, совершенно не совпадало с моим мнением. На встрече в Министерстве вместе с нами присутствовало несколько человек, и среди них Игорь Пошивайло, директор Национального музея Революции Достоинства. После встречи он сказал, что ему очень понравилась идея, и он хотел бы, чтобы Музей профинансировал эти ролики. Я ему невероятно благодарна, потому что могу делать их такими, какими вижу. Когда слушаю отзывы о роликах, люди действительно говорят, что где-то плакали, где смеялись. Говорят: "Мы запомнили!" И это значит, что я достигла цели - они запомнили и почувствовали это".

Проект "Характеры достоинства" можно посмотреть на YouTube-канале Музея Майдана.