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 Глава УГКЦ Святослав освободил верующих от исповеди и причастия, а также призвал не приносить пасхальные корзины на освящение. ВИДЕО

Глава УГКЦ сообщил, что церковь на время карантина освобождает верующих от участия в воскресных и праздничных богослужениях, обязанности исповеди и причастия, а также призвал не приносить в этом году в церковь пасхальные корзины.

Об этом говорится в видеообращении главы УГКЦ блаженнейшего Святослава, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, УГКЦ вводит особые разрешения и особые диспензы, то есть освобождение от регламентированных церковью обязанностей.

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"Первое - это освобождение от церковной заповеди, которая нам говорит каждое воскресенье и каждый праздник участвовать в богослужении в храме. В связи с этими чрезвычайными обстоятельствами, церковь снимает эту обязанность и призывает вас оставаться дома.

Вторая диспенза касается долга во время великого поста, готовясь к Пасхе, прийти на исповедь и причастие. Заботясь о вашем здоровье, наша церковь провозгласила освобождение и от этой обязанности, предоставляя возможность вам его исполнить в течение месяца после окончания карантина.

В вербное воскресенье мы благословляем лозу, в Пасхальное воскресенье благословляем наши пасхальные корзины. В этом году, учитывая такие чрезвычайные обстоятельства, мы просим максимально не приносить их на освящение в храм.

Вы сможете освятить и лозу, и пасхальные корзины в ваших домах с помощью онлайн-трансляций. Там, где невозможно участвовать в Пасхальном богослужении, отец семейства может святой водой окропить эти блюда. И будьте уверены, вы сможете достойно отпраздновать праздник Воскресения Христова", - заявил блаженнейший Святослав.

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Он отметил, что даже в таких обстоятельствах верующие приходят к священникам и просят о причастии, то священник не имеет морального права отказать: "Но я прошу вас не настаивайте. В данных обстоятельствах прошу исповедоваться только в опасности смерти".

"Мы просим, ​​чтобы в наших храмах священники совершали службы без верующих, просим быть их во дворе, сохраняя социальную дистанцию ​​и другие санитарные предписания", - добавил он.

Источник: https://censor.net.ua/v3187849
 
   
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Так є простіший спосіб.. Нехай не поїдять один день.. І здоровя покращать.. І від маразму цього року позбавляться
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А в Унітазії вірусу нема, тому і проблема така відсутня.
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І все рівно купа людей попреться з кошиками.
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да, в русскую православную поперлись все на буковине, отрезать бы яйца тем попам
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*****, они как зомбированные , у меня тёща , плять, рвётся туда как сумасшедшая, вчера закрыли нах в доме, -плять, она вырвалась через гараж,..еле на пол-дороги со скандалом вернули.. ещё раз пристрелю нах...
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Йду це сьогодні у справах через вокзал, там бабусі спілкуються "Сказали всім кому за 60 і не хрещений сидіти вдома")
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Щось не чутно як інші церкви вирішили святкувати.
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Місцевий антисептик для рук, всього за 77:50 грн за 100мл.
І ці люди «баригою» Пороха називають і «клянуть».....

Глава УГКЦ Святослав освободил верующих от исповеди и причастия, а также призвал не приносить пасхальные корзины на освящение - Цензор.НЕТ 4147
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В Ашані продають 500мл за 100 грн стандартний заміс: 70% спирту+ 3-5% гліцеріну+запашка+вода.
А за 100 гр стільки брати, та ще у незручному флаконі...
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тупоголовые веруны позаражали уже кучу народа на своих сходняках, это установленный факт! Першотравенск и у кацапов в Москве!
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Печерская Лавра тоже , ходят слухи шо все поголовно подцепили, а главный Павло уже на ивл..
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