 Поиск и поражение надводных целей: в Одесской области прошли огневые испытания украинского ракетного комплекса "Нептун". ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, главная задача испытаний - поиск и поражение надводных целей противника. Компания Defense Express опубликовала уникальную запись испытаний "Нептуна". Судя по видео, свои технические и боевые характеристики украинский комплекс подтвердил.

Береговой ракетный комплекс РК-360МЦ "Нептун" преднадзначен для контроля территориальных вод, защиты военно-морских баз, береговых объектов и инфраструктуры побережья. Комплекс обеспечивает наведение, распределение и уничтожение целей противокорабельными ракетами Р-360. Заявленная дальность пуска ракеты - 280 км. Скорость полета - 1000 км/час. Высота полета на гребнем волн - от 3 до 10 метров. Масса ракеты - 870 кг. Дивизион РК-360МЦ "Нептун" обеспечивает отдельный старт или залповый пуск до 24 ракет с интервалом пуска в залпе от 3 до 5 секунд.

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