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 Политика Украины, Общество
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 Поиск и поражение надводных целей: в Одесской области прошли огневые испытания украинского ракетного комплекса "Нептун". ВИДЕО

В Одесской области прошли огневые испытания украинского берегового ракетного комплекса РК-360МЦ "Нептун".

Как сообщает Цензор.НЕТ, главная задача испытаний - поиск и поражение надводных целей противника. Компания Defense Express опубликовала уникальную запись испытаний "Нептуна". Судя по видео, свои технические и боевые характеристики украинский комплекс подтвердил.

Береговой ракетный комплекс РК-360МЦ "Нептун" преднадзначен для контроля территориальных вод, защиты военно-морских баз, береговых объектов и инфраструктуры побережья. Комплекс обеспечивает наведение, распределение и уничтожение целей противокорабельными ракетами Р-360. Заявленная дальность пуска ракеты - 280 км. Скорость полета - 1000 км/час. Высота полета на гребнем волн - от 3 до 10 метров. Масса ракеты - 870 кг. Дивизион РК-360МЦ "Нептун" обеспечивает отдельный старт или залповый пуск до 24 ракет с интервалом пуска в залпе от 3 до 5 секунд.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: "Эта ракета должна уничтожить Крымский мост", - на росТВ показали украинские крылатые ракеты "Нептун". ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/v3187820
 
   
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не . он теперь политическим анилитиком стал Пошук і ураження надводних цілей: в Одеській області відбулися вогневі випробування українського ракетного комплексу "Нептун" - Цензор.НЕТ 6215
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ага.. а еще он выдающийся вирусолог, эксперт по ракетному оружию, по танковому строительству, по вертолетному, по самолетному, по корабельному.. а когда действие лекарств заканчивается, то Игорек начинает вытачивать напильником прототип звездного корабля..
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Тепер треба їх виготовляти та встановлювати по всьому узбережжю.
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Только нет политической воли ни у кого теперь.
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Гарно пішла понад водою. Свого часу я бачив як крилата ракета вражає надводну ціль.
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технический гений Коростелева и его волшебных гномов из КБ "Луч", просто восхищает!
Браво!!!.. Слава Украине!!!
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молодцi . считай в центр мишени легла
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Тепер ще треба мати мужність дати команду на пуск. У Ердогана ця мужність є. Але це у Ердогана
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