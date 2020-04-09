 Массовое тестирование граждан на COVID-19 не является целесообразным, технически его почти невозможно провести, - ЦОЗ. ВИДЕО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на брифинге заявил и.о. гендиректора Центра общественного здоровья Минздрава Игорь Кузин.
По его словам, ни одна страна мира не обеспечивает массовое тестирование всех граждан.
"Ни одна страна в мире не обеспечивает массовое скрининговое тестирование всех граждан государства, поэтому такая опция на данный момент не рассматривается и вряд ли будет применена. Прежде всего, потому, что это не является целесообразным", - подчеркнул он.
Кроме того, Кузин отметил, что технически, это почти невозможно сделать.
Дэвид Айк - вся правда про коронавирус!
https://youtu.be/mBTOwICGulo
Поэтому только для Слуг Народа, правительства, Блазня и других топ.начальников... - им можно и в качестве профилактики..., делать через день...
Мудрый и простой нарид идет весело нах...
Система здравоохранения Корейской республики смогла оперативно среагировать на пандемию COVID-19 еще и благодаря предыдущей «подготовке» - борьбе с другим типом коронавируса MERS (ближневосточный респираторный синдром) в мае-июне 2015 года. На этот раз сделали ставку на оперативность и точность тестирования, соблюдение медперсоналом правил защиты, а населением - самоизоляции в случае инфицирования или подозрения на вирус.
Корейские ученые разработали собственные тест-системы и сделали проверки массовыми. А еще задействовали мобильные лаборатории, которые позволили проводить тестирование кое-где - даже на заправках: при этом водителям не надо выходить из машины. Благодаря такому доступному тестированию и своевременному выявлению вируса удается предотвратить многие летальным случаям. Всего на более чем 10 тысяч подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Южной Корее приходится только 186 смертей.
А тестування потрібно не масове, а локально-масове, у ймовірних місцях знаходження зарази.
Грусть - печаль!
Водители маршруток ездят в масках (чёрных от пыли) и берут деньги голыми руками. Кассирша в магазине сидит вообще без маски (дышать трудно) и, опять таки, без перчаток.
Тестируйте хотя бы тех, кто постоянно работает с людьми!
Мед. работников вообще надо каждый день проверять...
Вот именно этих людей в первую очередь надо тестировать ,при их обращении
к семейному врачу в обязательном порядке ,а не на усмотрение семейного врача.
И само-собой изоляция и тестирование всех без исключения прибывших из-за
рубежа в марте-апреле и не прошедших тестирование.
Это отнюдь не массовое тестирование , массовое желательно,но вряд ли у нас
получится.
ведь именно они "лечат" по телефону и принимают жизненно важные для
потенциально зараженного решения о госитализации.
Тут или массовое тестирование или некомпетентные заключения семейных врачей.
Спрошу Вас по-другому ,как обойти семейного врача ,чтобы тестироваться
ДО появления клинических симптомов ???
Что сказать то хотел, косноязыкий!
Коронавірус людини HKU1 - походить від заражених мишей. У людей інфекція призводить до захворювання верхніх дихальних шляхів, але може перейти до пневмонії. Вперше було виявлено у січні 2005 року у двох пацієнтів у Гонконзі. Наступні дослідження показали, що він має глобальне поширення.