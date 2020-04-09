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 Общество, Здоровье
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Все про:карантин (2632) тестирование (266) ЦОЗ (88) Игорь Кузин (25) COVID-19 (3420) коронавирус (2114)

 Массовое тестирование граждан на COVID-19 не является целесообразным, технически его почти невозможно провести, - ЦОЗ. ВИДЕО

Провести тестирование на COVID-19 для жителей всей Украины практически невозможно.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на брифинге заявил и.о. гендиректора Центра общественного здоровья Минздрава Игорь Кузин.

По его словам, ни одна страна мира не обеспечивает массовое тестирование всех граждан.

"Ни одна страна в мире не обеспечивает массовое скрининговое тестирование всех граждан государства, поэтому такая опция на данный момент не рассматривается и вряд ли будет применена. Прежде всего, потому, что это не является целесообразным", - подчеркнул он.

Кроме того, Кузин отметил, что технически, это почти невозможно сделать.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Если не вводить ограничений, коронавирусом могут заболеть от 7 до 22 млн украинцев, - и.о. директора ЦОЗ Кузин

Источник: https://censor.net.ua/v3187798
 
 
 Топ комментарии
 
Тестов не достаточно для всех....
Поэтому только для Слуг Народа, правительства, Блазня и других топ.начальников... - им можно и в качестве профилактики..., делать через день...
Мудрый и простой нарид идет весело нах... Массовое тестирование граждан на COVID-19 не является целесообразным, технически его почти невозможно провести, - ЦОЗ - Цензор.НЕТ 4287
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Кацап Слава Зітомірскій знову ідіотські фейки розповсюджує. До речі, кацапе під прапорцем USA не пались хоч зі своїм ніком і навчись звук Ж англійською відтворювати.
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Почему ставку сделали именно на корона-вирусы? Потому что антитела на эти безобидные вирусы 100% есть у всех пенсионеров и у 50% взрослых. У детей и подростков их практически нет. Поэтому можно делать "пандемию" практически в любой стране - чем больше тестируем , тем больше получаем. А убивает совершенно другой , очень редкий вирус. Если тестировать его, то такого цирка не получить, так как зараженных будет единицы.
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Кацап Слава Зітомірскій знову ідіотські фейки розповсюджує. До речі, кацапе під прапорцем USA не пались хоч зі своїм ніком і навчись звук Ж англійською відтворювати.
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За что купил, за то й продал.
Дэвид Айк - вся правда про коронавирус!

https://youtu.be/mBTOwICGulo
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це шо за поц с бугра?..профессиональный конспиролог и бывший футболист..ястна Масове тестування громадян на COVID-19 не є доцільним, технічно його майже неможливо провести, - ЦОЗ - Цензор.НЕТ 5794
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Тестов не достаточно для всех....
Поэтому только для Слуг Народа, правительства, Блазня и других топ.начальников... - им можно и в качестве профилактики..., делать через день...
Мудрый и простой нарид идет весело нах... Массовое тестирование граждан на COVID-19 не является целесообразным, технически его почти невозможно провести, - ЦОЗ - Цензор.НЕТ 4287
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Как говорил один великий врач. Нет больных или здоровых, есть обследованные и не обследованные. Конечно, на куя тестировать, заболевших будет не один десяток тысяч. А оно им надо????
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Прям Украинский Рагозин.В Германии, Южной Кореи делают, а у нас технически невозможно.
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Тестов в Германии всем не делают. Не разносите фейки мариисифиидуглас
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Чомусь в інших країнах вважають інакше. Американці вже протестували біля 2 млн. своїх громадян, але що вони розуміють у вірусології? Наші зелені керівники - ось світоч передової наукової думки. А якщо зовсім тестів не робити, то й статистика буде чудова.
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1% от населения - это не массовое тестирование.
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Я ж і кажу: дурні. От у нас - молодці. Взагалі не тестують. Скільки буде 7 тис із 40 млн? Не смішно. Взяв калькулятор, 0,000175.
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1% дає розуміння маштабу того що відбувається ...а у нас що відбувається крім брехні по телевізору ...міністри депутани ну ще менти хто повище роблять через день тести а що з рештою ..."вскрытие покажет" ?
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Трускавецкий университет турборежымных наук дураков не выпускает!
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вот идиоты эти американцы, тестируют, составляют какие-то прогнозы, модели развития
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А мені цікаво, чому Зєлєнского тестувати, якщо це не доцільно? Це тому, що Зєлєнскій у цей час просто біля лабораторії пробігав?
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Якщо взагалі не проводити тестування то і хворих не буде.
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Це,справжня мета медичної реформи Масове тестування громадян на COVID-19 не є доцільним, технічно його майже неможливо провести, - ЦОЗ - Цензор.НЕТ 1126 - Ви грецький класик
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Странно а прививать можно запросто всех и технически это возможно, а тут что мешает?
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У нас свой путь. Во всём мире целесообразно,а нам нет. Украина круче всех.
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За сутки 5 апреля в Южной Кореи зафиксировали рекордно низкое количество новых случаев заражения коронавирусом с момента, когда был пик в стране - 47. Это подтверждает, что в последнее время ситуацию удалось взять под контроль. Не в последнюю очередь - благодаря массовому тестированию граждан на коронавирус. Ежедневно в Корее проводили около 15 тысяч тестов, в общем на сейчас сделали почти 467 тысяч.
Система здравоохранения Корейской республики смогла оперативно среагировать на пандемию COVID-19 еще и благодаря предыдущей «подготовке» - борьбе с другим типом коронавируса MERS (ближневосточный респираторный синдром) в мае-июне 2015 года. На этот раз сделали ставку на оперативность и точность тестирования, соблюдение медперсоналом правил защиты, а населением - самоизоляции в случае инфицирования или подозрения на вирус.
Корейские ученые разработали собственные тест-системы и сделали проверки массовыми. А еще задействовали мобильные лаборатории, которые позволили проводить тестирование кое-где - даже на заправках: при этом водителям не надо выходить из машины. Благодаря такому доступному тестированию и своевременному выявлению вируса удается предотвратить многие летальным случаям. Всего на более чем 10 тысяч подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Южной Корее приходится только 186 смертей. Масове тестування громадян на COVID-19 не є доцільним, технічно його майже неможливо провести, - ЦОЗ - Цензор.НЕТ 9899
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Зеленский и его шайка предателей умышленно заражают страну разрешая въезд граждан без обязательной обсервации .Какой смысл в карантине если не закрыты внешние границы ?
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"миллионы закупленых тестов о которых так долго говорили слуги народу оказались блефом"
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зато открыть школы и ТРЦ (ребята же убытки терпят)- легко и просто
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У нашої влади, технічно відсутні мізки.
А тестування потрібно не масове, а локально-масове, у ймовірних місцях знаходження зарази.
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Везде возможно, а в Украине НЕ возможно и не целесообразно!
Грусть - печаль! Масове тестування громадян на COVID-19 не є доцільним, технічно його майже неможливо провести, - ЦОЗ - Цензор.НЕТ 7206
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Кто хочет, тот делает. А кто не хочет - ищет оправдание своему бездействию.
Водители маршруток ездят в масках (чёрных от пыли) и берут деньги голыми руками. Кассирша в магазине сидит вообще без маски (дышать трудно) и, опять таки, без перчаток.
Тестируйте хотя бы тех, кто постоянно работает с людьми!

Мед. работников вообще надо каждый день проверять...
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Есть же определённые КЛИНИЧЕСКИЕ симптомы у заболевших коронавирусом.
Вот именно этих людей в первую очередь надо тестировать ,при их обращении
к семейному врачу в обязательном порядке ,а не на усмотрение семейного врача.
И само-собой изоляция и тестирование всех без исключения прибывших из-за
рубежа в марте-апреле и не прошедших тестирование.
Это отнюдь не массовое тестирование , массовое желательно,но вряд ли у нас
получится.
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после появления клинических симптомов на 6-7 день заражения уже можно ничего не тестировать. Это же козе должно быть понятно!
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Это понятно, но тогда надо утрать в цепочке мер лишнее звено -семейный врач,
ведь именно они "лечат" по телефону и принимают жизненно важные для
потенциально зараженного решения о госитализации.
Тут или массовое тестирование или некомпетентные заключения семейных врачей.
Спрошу Вас по-другому ,как обойти семейного врача ,чтобы тестироваться
ДО появления клинических симптомов ???
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Не знаю не знаю, лично мне ОЧЕНЬ ОЧЕНЬ!!! не нравится, что коронавирус меняет цвет глаз. Они становятся красными от конюктивита. В самом начале переспрашивали про глаза??? Глаза это чрезвычайно важно, вся информация от нас всем наружу идет через наши глаза. Образно говоря нашими глазами смотрят то, что мы с вами видим!!!!.Китайцы - та не с глазами все ок. А потом с банками в метро ходили.
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нашими глазами смотрят то, что мы с вами видим!!!!.

Что сказать то хотел, косноязыкий!
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Коронавірус людини NL63 - Вірус виявляється в першу чергу у дітей раннього віку, людей похилого віку. Вірус походить від заражених пальмових мусангів. Близько 1000 років тому, він циркулював у людини протягом століть.
Коронавірус людини HKU1 - походить від заражених мишей. У людей інфекція призводить до захворювання верхніх дихальних шляхів, але може перейти до пневмонії. Вперше було виявлено у січні 2005 року у двох пацієнтів у Гонконзі. Наступні дослідження показали, що він має глобальне поширення.
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Очередной ****** от зеленых дебилов для своего стада. Германия довольно массово тестирует и именно потому у них низкая смертность. А у нас просто не тестируют, и даже когда умирают, то не всегда тестируют, потому реальные данные скрыты.
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Хорошо. то тестируйте все случаи ОРЗ - и будет эфективность. А так тестируют только когда высокая температура и человек задыхается или посмертно. А с легкой формой люди распространяют болезнь и не понятно будет, когда в Украине закончится пандемия.
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та чо спорить,берете количество смертей и умножаете на двадцать-это и будет количество больных на период две недели раньше.
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Как Украина деградировала за год... все институции теперь на уровне зекретина...
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а завозить заразу без обсервации и целесообразно и технически возможно.. спасибо оманским ослам...
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