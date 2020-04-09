 Неизвестный разрушил памятную стелу бойцам "Айдара" на Луганщине. ВИДЕО+ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Отдел коммуникации полиции Луганской области.

По факту разрушения стелы, установленной в честь батальона "Айдар", сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 297 УК Украины "Надругательство над могилой".

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В сети опубликовано видео акта вандализма.