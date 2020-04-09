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Все про:Луганщина (4314) памятник (1923) Нацполиция (11201) вандализм (468) Айдар (132)

 Неизвестный разрушил памятную стелу бойцам "Айдара" на Луганщине. ВИДЕО+ФОТО

Сотрудники полиции проводят следственно-оперативные мероприятия по установлению лица, разрушившего стелу в селе Половинкино Старобельского района Луганской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Отдел коммуникации полиции Луганской области.

По факту разрушения стелы, установленной в честь батальона "Айдар", сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 297 УК Украины "Надругательство над могилой".

Неизвестный разрушил памятную стелу бойцам Айдара на Луганщине 01

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В сети опубликовано видео акта вандализма.

Источник: https://censor.net.ua/v3187766
 
 
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Памятник восстановят, а у этой твари руки отсохнут!
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Живьём закопать выродка прокацапского...
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https://www.youtube.com/post/UgxdE4Av5CY1WjWEtfJ4AaABCQ

Самый сок 211 часов назад (изменено)

Вчера мы услышали от янелоха о том, что все мы ему напоминаем детей, которым не дали мороженного. Наверное, он слегка заигрался в царька, и просто утратил ориентиры в настоящей реальности. Здесь нет ничего нового, поскольку огня он не проходил (косил от мобилизации),....... по сообщениям прессы стало известно, что вчера в Центральный военный госпиталь на Печерске прибыло 18 скорых https://www.facebook.com/nata.voronko..., которые привезли соответствующее количество раненых бойцов с передовой.
Учитывая то, что раньше не было особых проблем подвезти или принести туда что-то для бойцов, находящихся на излечении, а сейчас даже добраться туда достаточно сложно, обращаемся к нашим коллегам и читателям, кто располагает личным автотранспортом и возможностями что-то туда завезти. Сейчас - самое время, поскольку многие, кто хотел бы это сделать - не могут физически.

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Нащо Україні такий міністр ВС? Невже для того,щоб поліція ловила людину,яка купалася у Дніпрі?А може для того,щоб брати хабаря та доводити пенсіонерів до інфаркту? Авакова,разом з його реформами у відставку.
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