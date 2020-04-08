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 "Оставайтесь дома, а мы прикроем", - воины записали обращение. ВИДЕО

Военнослужащие Вооруженных сил Украины, которые служать в зоне операции Объединенных сил, записали обращение для граждан Украины.

В видео, опубликованном на странице Командования Медицинских сил Вооруженных сил Украины, бойцы призывают не нарушать правила карантина, информирует Цензор.НЕТ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": С начала суток враг семь раз нарушил режим прекращения огня на Донбассе, ранен боец ОС, - пресс-центр

Источник: https://censor.net.ua/v3187762
 
   
 Топ комментарии
 
Бережи вас Господь, наші герої
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Потрібен воєнний стан, щоб повернути ситуацію на фронті в правове поле Конституції України! І обмеження прав громадян на решті території України вже давно потрібно оформити в рамках Конституції - Воєнним станом! Воєнний стан потрібен щоб бійці мали право застосовувати зброю і захищати своє життя - це наш обов'язок перед воїнами!
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Потрібен воєнний стан, щоб повернути ситуацію на фронті в правове поле Конституції України! І обмеження прав громадян на решті території України вже давно потрібно оформити в рамках Конституції - Воєнним станом! Воєнний стан потрібен щоб бійці мали право застосовувати зброю і захищати своє життя - це наш обов'язок перед воїнами!
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Якісь ускладнення на фронті? Ні. Ворог сам сидить і пудить в кальсони, бо зараза кругом, а раша своїх громадян додому не квпиться повернути, то чому дбатиме про цих?
То нащо нам ще й воєнний стан, шановний?
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Дай Бог здоровья нашим воинам, святые люди.
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Ускладнення на фронті? Так вони є! Вже 6 років бійці ведуть війну без юридичного і правового захисту з боку держави, без права відкривати вогонь на ураження у випадку загрози життю і здоров'ю військових! Тільки особливий правовий режим Воєнного стану дозволяє застосовувати зброю невибіркової дії - артилерію, танки, літаки, ракети! Без введення Воєнного стану війна знаходиться поза правовим полем Конституції України - тобто вона незаконна і ми маємо нарешті відновити законність і дозволити воїнам використовувати зброю в повному обсязі, ввести в дію бойові устави ЗСУ, покласти на командування кримінальну відповідальність за віддання бойових наказів і нарешті дозволити віддавати бойові накази!
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У раші зараз інший клопіт: як вижити. Що в прямому, що в фінансовому сенсі. раші зараз не до домбабве з лугандою. Біда в іншому: зара з криму, домбабве та луганди пхатимуться до нас городами.
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Він усе мріє Гриця кудись прилаштувать...
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А він нічого нікому й не обіцяв, тому нічого й не винен ані пенсіонерам, ані вчителям, ані всіляким іншим громадянам України.
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"Ні обізянок, ні собачок!" - як щас помню...🙌🙌🙌
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Зебилы, сидящие на диване, жрущие в три горла и уставшие от войны.
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Звідки у Петрилла з56, 24% впало до 8% тоді?
Наїлися "життя по новому"?
Нинішний през нічим не краще ПОПуредніка!
Його послідовник!
😁
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73 - 40 = тот электорат зеленского, который информацию черпает из интернета, но повелся на предвыборную пропаганду Бени.
40 - тот электорат, который смотрит только ТВ, в основном каналы Бени.
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"которые служать"
Невдалий переклад з української "які служать".
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Зелин карантин --- это уже не жизнь а унылое говно. Ребятки, берегите себя, мы лучше пасочку пойдем святить. Людьми хоть себя почувствуем.
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какая пасочка святить? зачем провокацию толкать в массы?
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А ты кто по вероисповеданию, мил человек ? И с какого рожна пасочка стала провокацией ?
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лучше и не сказать, красавы, ведь во время воины доверайте своим военным, так во время эпидемии стоит доверять медикам, а у вас обе беды одновременно. Хорошо что хоть вирус зебилоисма уменьшаеться.
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Так и хочется сказать : * Врачу, исцели себя сам*. Какое доверие медикам, если они не знают, чем этот ковид лечить и лечат с потолка, методом тыка, случайными лекарствами с недоказанной эффективностью. Если они заражаются первыми, а потом заражают пациентов? От такой медицины нужно держаться подальше и медиков обходить десятой дорогой. Целее будешь.
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Бути медиком складно і медицина ніколи не буде досконалою, вони не боги і лікують в залежності від стану медичної науки сьогоднішнього дня. Вже японці передали нам ліки, які полегшують перебіг хвороби викликаною короновірусом, а далі ще знайдуться нові методи лікування. Тому медиків треба завжди підтримувати.
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От медиков нужно держаться подальше. ( Не касается стоматологов, которые тоже под запетом ).
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Це ваше право, але медики різні та іноді для Вас це може бути критичним для життя.
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Дякуємо нашим воїнам, які віддають здоров'я та життя за Україну.
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Самопровозглашенные республики в Донбассе и власти Украины договорились о новом обмене пленными
Самопровозглашенные республики в Донбассе и власти Украины договорились о новом обмене пленными. Он состоится еще до пасхальных праздников по формуле 10 на 8, - передает агентство РИА «Новости». ____________________
То есть Украина сама с собой воюет, что ли, а путлеровская Рашка тут не при чем?! Похоже кто-то страется изо всех сил помошь Рашке снять санеции.
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Да, я помню эти плакаты весной 19-го.
"Голосуйте мы прикроем"
Наголосовали *****.
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