 "Оставайтесь дома, а мы прикроем", - воины записали обращение. ВИДЕО

В видео, опубликованном на странице Командования Медицинских сил Вооруженных сил Украины, бойцы призывают не нарушать правила карантина, информирует Цензор.НЕТ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": С начала суток враг семь раз нарушил режим прекращения огня на Донбассе, ранен боец ОС, - пресс-центр