 "Оставайтесь дома, а мы прикроем", - воины записали обращение. ВИДЕО

В видео, опубликованном на странице Командования Медицинских сил Вооруженных сил Украины, бойцы призывают не нарушать правила карантина, информирует Цензор.НЕТ.
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Бережи вас Господь, наші герої
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Потрібен воєнний стан, щоб повернути ситуацію на фронті в правове поле Конституції України! І обмеження прав громадян на решті території України вже давно потрібно оформити в рамках Конституції - Воєнним станом! Воєнний стан потрібен щоб бійці мали право застосовувати зброю і захищати своє життя - це наш обов'язок перед воїнами!
То нащо нам ще й воєнний стан, шановний?
Наїлися "життя по новому"?
Нинішний през нічим не краще ПОПуредніка!
Його послідовник!
😁
40 - тот электорат, который смотрит только ТВ, в основном каналы Бени.
Невдалий переклад з української "які служать".
Самопровозглашенные республики в Донбассе и власти Украины договорились о новом обмене пленными. Он состоится еще до пасхальных праздников по формуле 10 на 8, - передает агентство РИА «Новости». ____________________
То есть Украина сама с собой воюет, что ли, а путлеровская Рашка тут не при чем?! Похоже кто-то страется изо всех сил помошь Рашке снять санеции.
"Голосуйте мы прикроем"
Наголосовали *****.